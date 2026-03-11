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Ausgedörrtester Ort Nordamerikas Plötzlich bedecken bunte Blüten die Wüste des Tal des Todes

dpa

25.6.2026 - 12:43

Farbenpracht im Death Valley - Blüten bedecken dürresten Ort der USA

Farbenpracht im Death Valley - Blüten bedecken dürresten Ort der USA

Farbenpracht im Death Valley - Blüten bedecken dürresten Ort der USA Die Wüstenregion Death Valley zeigt schon mit ihrem Namen, wie abweisend sich die Natur hier präsentiert. Doch derzeit triumphiert das Leben in Form von abertausend Blumen.

11.03.2026

Die Wüstenregion Death Valley zeigt schon mit ihrem Namen, wie abweisend sich die Natur hier präsentiert. Doch derzeit triumphiert das Leben in Form von abertausend Blumen.

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DPA, Anaëlle Hebang, Leana Bachmann

25.06.2026, 12:43

Der ausgedörrteste Ort Nordamerikas schwelgt derzeit in einer Blütenpracht. Unzählige Wildblumen verwandeln die normalerweise braune Wüstenlandschaft des Death Valley in bunte Blütenteppiche. Die Wüstengoldblume bedeckt weite Teile des heissesten Ortes der Erde und färbt ihn golden. Die violette Phacelia, die braunäugige Primel und der rosafarbene Wüstenfünffleck breiten sich aus.

Parkranger Matthew Lamar sagt, die Blütenvielfalt sei die grossartigste, die er im Death-Valley-Nationalpark seit zehn Jahren erlebt habe. «Diese Landschaft, von der man manchmal denkt, sie sei trost- oder leblos, erwacht gerade jetzt mit einer wirklich schönen Farbpalette zum Leben.»

Wildblumen erblühen hier in jedem Frühjahr, doch die Intensität ist sehr unterschiedlich, je nachdem wie viel es regnet. Etwa alle zehn Jahre kommt es zu einer sogenannten Superblüte, die manchmal so stark leuchtet, dass man sie sogar im Weltraum sehen kann.

Jackie Gilbert ist aus Las Vegas extra in die Wüste gefahren, um das Naturschauspiel zu bestaunen. Sie geniesst den Kontrast zwischen dem goldenen Blumenfeld, den Bergen im Hintergrund und dem blauen Himmel darüber. Die Widerstandsfähigkeit der Blumen sei verblüffend. «Es ist eine gute Erinnerung daran, dass sie trotz all dieser Widrigkeiten immer noch gedeihen können», sagt sie.

Diesmal sind die Bedingungen besonders günstig

Seit Oktober hat es im Tal des Todes fast so viel geregnet wie sonst in einem ganzen Jahr. Im November waren es nach Angaben der Nationalparkverwaltung sogar mehr als 44 Liter pro Quadratmeter, so viel wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen. Ausserdem sei das vergangene halbe Jahr recht warm gewesen, sagt Lamar. Das hat die jahrelang im Boden schlummernden Blütensamen keimen lassen.

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Die derzeitige Superblüte widerlegt die weit verbreitete Vorstellung, dass es in der Wüste kein Leben gebe. Doch selbst in Jahren ohne üppige Blütenpracht lasse sich im von Extremen geprüften Death Valley das Gegenteil beobachten, sagt die Pflanzenökologin Loralee Larios von der University of California in Riverside. «Die Pflanzen und Tiere haben wirklich erstaunliche Strategien entwickelt, um zu überleben», sagt sie.

Die Ökologin Tiffany Pereira vom Desert Research Institute sagt, Wüstenpflanzen hätten sich darauf eingestellt, jahrzehntelang ohne Wasser auszukommen. Deshalb könnten ihre Samen auf die perfekten Bedingungen warten, in denen sie dann keimen und zum Leben erwachen.

Umweltschützer und Parkranger warnen die Besucher, sich an die ausgewiesenen Wege zu halten und die Blumen nicht zu zertrampeln. Das Pflücken der Blumen ist verboten. Jede abgepflückte Blume bedeutet, dass weniger Samen freigesetzt werden, an denen sich künftige Generationen erfreuen können, sagt Pereira. Wer die violette Phacelia berühre, müsse ausserdem mit Hautreizungen rechnen.

Die Gelegenheit ist kurz

Um die kurzlebigen Wildblumen bewundern zu können, ist der Zeitpunkt das A und O. Die Blumenfelder in den tieferen Lagen des Parks werden je nach Wetterlage voraussichtlich bis Mitte oder Ende März blühen. In den höheren Lagen blühen sie nach Angaben des National Park Service von April bis Juni. Ein Plakat vor dem Besucherzentrum informiert die Besucher über die besten Stellen.

«Ich denke, es ist ein grossartiger Zeitpunkt, um ins Death Valley zu kommen und diese einzigartige Erfahrung zu machen, denn wer weiss, wann die nächste stattfindet?», sagt Parkranger Lamar.

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