Das beim Kaffeekochen anfallende vermeintliche Abfallprodukt – der Kaffeesatz – ist durchaus wertvoll und viel zu schade zum Wegwerfen. Bild: Unsplash/cornell_3

Wer täglich Kaffee trinkt, der produziert eine Menge Kaffeesatz. Doch das fälschlich als Abfallprodukt abgestempelte Pulver kann auf verschiedene Weisen weiterverwendet werden. Wir haben sechs Ideen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei den meisten landet Kaffeesatz einfach im Müll, doch eigentlich kann das Pulver für verschiedene Dinge weiterverwendet werden.

So macht sich Kaffeesatz beispielsweise als Peeling in der Beautyroutine ganz gut oder hilft gegen üble Gerüche.

Auch gegen angebrannte Stellen in Pfannen hilft das fälschlich als Abfallprodukt abgestempelte Pulver. Mehr anzeigen

Während ich an der Kaffeetasse nippe, schreibe ich diese Zeilen: Ja, bei mir ist der beliebte Wachmacher ein tägliches Muss. Ob nun am Morgen zu früher Stunde oder am Nachmittag, um mich aus dem Tief zu holen – ein Leben ohne Koffein ist für mich, wie für viele andere, unvorstellbar.

Und dabei bleibt auf die Dauer ein nicht zu verachtender Rest Kaffeesatz zurück. Der, ehrlich gesagt, bisher leider einfach immer im Abfall gelandet ist. Echt schade, denn eigentlich können mit dem übrigen Pulver richtig sinnvolle Dinge angestellt werden.

Aber Achtung: Wer die pulvrige Allzweckwaffe weiterverwenden will, sollte gewarnt sein, dass Kaffeesatz schnell zu schimmeln beginnt. Er wird am liebsten trocken gelagert, sollte darum am besten beispielsweise auf einem Backblech oder in einer grossen Auflaufform ausgebreitet und dort vollständig getrocknet werden. Das kann einige Stunden dauern.

Anschliessend kann der Kaffeesatz zum Aufbewahren in ein Gefäss umgefüllt werden. Beim Trocknungsvorgang kann übrigens auch die Restwärme des Backofens helfen.

DIY-Beautyprodukte

Im Kaffee liegt ewige Schönheit – oder zumindest kann Kaffeesatz in Form von diversen natürlichen Beautyanwendungen zum Einsatz kommen. Als Peeling entfernt er abgestorbene Hautschüppchen, den Haaren verleiht er neue Glanzkraft und auch gegen müde Augen wirkt er.

Fünf Ideen, wie du das Wundermittel Kaffeesatz ganz einfach als Do-it-yourself-Projekt in deine Beautyroutine integrieren kannst:

Peeling: Vermische etwa fünf grosse Löffel des Kaffeesatzes mit Oliven-, Kokosöl oder Honig und schrubbe dich damit ein- oder zweimal pro Woche unter der Dusche ordentlich ab. So werden nicht nur Hautschüppchen entfernt, das Koffein regt ausserdem die Durchblutung an und lässt eine streichelzarte, vielleicht sogar weniger dellige Haut zurück.

Lippenpeeling: Auch im Mundbereich machst du mit einem Peeling von Zeit zu Zeit nichts falsch. Vor allem im Winter haben die meisten mit trockenen und spröden Lippen zu kämpfen, dann kann ein selbstgemachtes Peeling für die nötige Pflege sorgen. Dafür mischst du einen Teelöffel Kaffeesatz mit je einem Teelöffel Kokosöl und Natron oder Zucker. Die Masse mit Kreisbewegungen auftragen und anschliessend mit einem feuchten Tuch abwischen.

Haarkur: Gibst du etwas kalten Kaffeesatz deinem Shampoo hinzu oder verwendest ihn pur als Kur, wirst du womöglich mit einer glänzenden, gekräftigten Mähne belohnt. Denn die darin enthaltenen Antioxidantien schützen vor Haarbruch und das Koffein kurbelt den Haarwuchs an. Dazu aber noch ein kleiner Hinweis am Rande: Kaffeekuren sind eher für dunklere Nuancen geeignet, da sie etwas abfärben können.

Augenmaske: Mit müden und geschwollen Augen zu kämpfen? Kaffeesatz kann schwere Äuglein wieder öffnen und strahlen lassen. Misch ihn auch dafür mit etwas Kokos- oder Olivenöl, tupfe ihn dir um die Augenpartie und lass ihn rund fünf Minuten einwirken. Anschliessend die Maske vorsichtig abwaschen. Das Koffein verengt die Blutgefässe und macht so Schwellungen und Augenringen den Garaus.

Handreiniger: Da Kaffeesatz bei unangenehmen Gerüchen hilft, kann er auch deine Finger nach dem Kochen von etwa Knoblauch- oder Zwiebelduft befreien. Dafür einfach die Masse in die Hände nehmen und fest einreiben. Anschliessend gut abspülen – und die Gerüche sind neutralisiert. Mehr anzeigen

Üble Gerüche neutralisieren

Kaffee duftet nicht nur selber herrlich, sondern hat auch – wie oben erwähnt – die praktische Superpower, fremde Gerüche aufzunehmen und zu neutralisieren.

Dein Kühlschrank müffelt nach Käse, Wurst oder der offenen Paste vom letzten Curry? Die Rettung naht. Stell ein Schälchen Kaffeesatz hinein und die üblen Gerüche gehören schnell der Vergangenheit an.

Sogar den Lieblingssneakern kann Kaffee übrigens bei Müffelmomenten den Kampf ansagen. Über Nacht etwas gut getrockneten Satz in jeden Schuh geben und am nächsten Tag gründlich absaugen. Selbst bei stark riechenden Sportschuhen soll der Tipp helfen.

Zum Putzen

Im Haushalt kann Kaffeesatz nicht nur dabei helfen, dass es wieder besser riecht, sondern auch in vielen Bereichen unterstützen. So etwa als Reinigungsmittel für Grill, Pfannen und Gläser.

Angebrannte und verkrustete Rückstände verderben dir die Lust zum Abwaschen? Bei starken Verschmutzungen leistet Kaffeesatz als Scheuermittel wahre Wunder. Gläser, Flaschen oder Vasen bringt es ebenfalls wieder zum Strahlen.

Hast du ein Cheminée zu Hause und immer eine riesengrosse Sauerei, wenn du es entleerst? Keine Sorge, Kaffeesatz eilt zur Hilfe. Denn er bindet Staub und Asche, wodurch ein staubiges Chaos der Vergangenheit angehört. Dafür einfach den Kaffeesatz auf der Asche verstreuen, bevor du das Cheminée entleerst.

Ungeziefer in die Flucht schlagen

Wer das Glück hat, ein Gemüsebeet zu besitzen, sich dafür aber regelmässig mit Schnecken und/oder Ameisen herumschlagen muss, der wird für diesen Tipp besonders dankbar sein. Die kleinen Kriechtierchen haben Kaffee nämlich überhaupt nicht gern und machen meistens einen Bogen um Beete, die mit Kaffeesatz bestreut wurden.

Auch Wespen sind keine Kaffee-Fans. Im kommenden Sommer könnte es sich also lohnen, auf dem Balkon oder im Garten etwas Pulver in einer feuerfesten Schale anzuzünden und die fliegenden Quälgeister mit dem aufsteigenden Rauch in die Flucht zu schlagen.

Pflanzen düngen

Wo er grad eh schon im Gemüsebeet gelandet ist: Kaffeesatz eignet sich hervorragend als Pflanzendünger – Phosphor, Kalium und Stickstoff sei Dank. Auch die Balkon- und Indoor-Töpfe dürfen natürlich damit beglückt werden.

Kratzer im Holz ausbessern

Die Zeit hat an deinen dunklen Holzmöbeln ihre Spuren hinterlassen? Wer mit dem Laptop ein paar Mal zu energisch über den Esstisch geschlittert oder beim Essen mit dem Messer ausgerutscht ist, kann kleine Kratzer optisch im Handumdrehen mit Kaffeesatz wieder verschwinden lassen.

Dafür einfach den getrockneten Kaffeesatz etwas anfeuchten und dann mit einem Wattestäbchen oder Schwamm in die Problemzonen schieben. Das darin enthaltene Öl sollte dafür sorgen, dass Kratzer sich verschliessen.

