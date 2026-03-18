Nach wochenlanger Einsamkeit – Punch findet endlich eine echte Freundin
Diese Geschichte über das kleine Äffchen Punch sorgt gerade weltweit für Aufmerksamkeit. Sie erzählt von einem ungewöhnlichen Schicksal, das viele berührt hat – und nimmt nun eine überraschend positive Wendung.
18.03.2026
Die Geschichte von Äffchen Punch ging um die Welt – verstossen von seinen Artgenossen, klammerte er sich im Zoo in Tokio an ein Stofftier. Jetzt endlich das Happy End: Punch hat eine Spielgefährtin gefunden.
Der kleine Japanmakake Punch sorgt erneut für Emotionen – diesmal mit einer überraschend schönen Wendung: Nach einer Zeit voller Einsamkeit scheint sich sein Leben im Zoo von Tokio endlich zu verändern.
Erste Begegnungen mit einem anderen Jungtier zeigen: Punch ist nicht mehr allein – und wirkt plötzlich wie ausgewechselt.
Vom Kuscheltier zur echten Nähe
Noch vor Kurzem klammerte er sich an ein Plüsch-Äffchen, das ihm Nähe ersetzen sollte. Seine Geschichte ging um die Welt.
Was jetzt passiert ist, macht Hoffnung – aber die ganze Entwicklung und die berührenden Szenen sieht man am besten direkt im Video.
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