Sie sind herzig, teuer – und oft krank: Immer mehr Schweizer*innen kaufen Hunde und Katzen mit extrem gezüchteten Merkmalen. Für die Tiere bedeutet das oft ein Leben voller Schmerzen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Immer mehr Schweizer*innen kaufen sogenannte «Moderassen» wie Faltohrkatzen oder Französische Bulldoggen.

Viele der Tiere leiden unter Qualzuchtfolgen wie Atemnot, Gelenkproblemen oder ständigen Entzündungen.

Organisationen wie PETA werfen Zuchtverbänden vor, gezielt gesundheitsschädliche Rassestandards zu fördern.

Expert*innen fordern mehr Beratung und Verantwortung beim Tierkauf. Mehr anzeigen

Ob britische Kurzhaarkatzen, Französische Bulldoggen oder Faltohrkatzen: In der Schweiz liegen sogenannte «Moderassen» im Trend. Ihre markanten Merkmale – runde Gesichter, kurze Nasen, Knickohren – bedeuten aber oft Qual für die Tiere.

Laut der Tierärztin Julie Schwechler, die in einer Kleintierpraxis in Stäfa am Zürichsee arbeitet, spiegelt sich der Einfluss von Prominenten und Social Media direkt im Wartezimmer wider, wie sie gegenüber SRF erklärt: «Ich merke jeweils, was gerade gehypt wird oder welche Rasse ein Promi sich kürzlich zugelegt hat.»

Seit etwa die Sängerin Taylor Swift zwei Schottische Faltohrkatzen besitzt, schaffen sich auch in der Schweiz mehr Leute diese Qualzucht-Rasse an. Die niedlich wirkenden umgeknickten Ohren basieren auf einem Gendefekt im Knorpel, der oft zu Skelettdeformationen und chronischen Schmerzen führt.

Französische Bulldoggen am beliebtesten

Auch extreme Kopfformen mit flacher Nase und kleinen Nasenlöchern – wie bei Perserkatzen oder Französischen Bulldoggen – sorgen für Atemnot, tränende Augen, Hautfalten und ständige Infektionen.

Die Narkose für Eingriffe ist bei vielen Trendrassen riskanter, insbesondere bei flachnasigen Hunden und Katzen.

Französische Bulldoggen etwa rangieren in den USA seit 2022 auf Platz 1 der beliebtesten Rassen – ein Trend, der stark durch Celebrities wie Lady Gaga, Leonardo DiCaprio, Reese Witherspoon oder Beyoncé befeuert wurde. Die Nachfrage wächst trotz bekannter gesundheitlicher Risiken wie Atemnot, Rückenproblemen oder Augenerkrankungen weiterhin rasant.

Tierleid und hohe Kosten

Was für viele zunächst ein «besonders süsser» Begleiter ist, entpuppt sich also oft als chronisch krankes Tier. Die Folge: hohe Tierarztkosten, Operationen (z. B. zur Erweiterung der Atemwege), Schmerzbehandlungen und nicht selten ein langes Leiden.

Entsprechend werden solche Züchtungen, bei denen körperliche Merkmale so übertrieben hervorgehoben wurden, dass sie für das Tier mit chronischen Schmerzen, Leiden oder Verhaltensstörungen verbunden sind, als Qualzucht bezeichnet.

In der Schweiz ist das gemäss Tierschutzgesetz verboten, doch der Import solcher Tiere aus dem Ausland ist schwer zu kontrollieren.

Gesunde Zucht statt Instagram-Hype

Denn viele der Tiere stammen aus unregulierten Online-Verkäufen im Ausland – mit unklarer Genetik, fehlender Gesundheitskontrolle und oft tierschutzwidrigen Aufzuchtbedingungen. Der obligatorische Importnachweis sowie Tiergesundheitsdokumente minimieren zwar Risiken, verhindern den Import aber nicht vollständig.

Die Kritik an den Zuchtpraktiken wird unterdessen lauter. Im Juli 2025 reichte die Tierschutzorganisation PETA in den USA Klage gegen den American Kennel Club ein, dem grössten Zuchtverband für Hunde in den USA. Sie wirft dem Verband vor, mit seinen offiziellen Rassestandards gezielt Qualzucht zu fördern.

Immer mehr seriöse Züchter*innen in der Schweiz versuchen mittlerweile, durch sogenannte «Rückzucht» wieder zu gesünderen Rassemerkmalen zurückzukehren – etwa mit längeren Nasen oder stabileren Gelenken.

Laut Schwechler werde leider aber selten vor dem Kauf tierärztlich beraten, sondern erst, wenn bereits Probleme auftreten. Ihr Appell: «Lassen Sie sich nicht von Promis verleiten. Wer unbedingt eine bestimmte Rasse möchte, sollte sich gut informieren und auf Züchter setzen, die Wert auf Tiergesundheit legen.»

