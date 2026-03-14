Wächterinnen des Dschungels – «Rangerinnen haben ein besonders tiefes Verständnis für die Natur» Mit Gewehr und Fernglas patrouillieren sie durch das hohe Gras des Kaziranga-Nationalparks im Nordosten Indiens. Die «Van Durgas», eine reine Frauen-Einheit von Rangerinnen. Unsere Video-Doku zeigt ihren Einsatz im Dschungel. 10.03.2026

Mit Gewehr patrouillieren sie durch den Kaziranga-Nationalpark im Nordosten Indiens: die «Van Durgas», eine reine Frauen-Einheit von Rangerinnen. Unsere Video-Doku zeigt ihren Einsatz im Dschungel.

Der Kaziranga-Nationalpark im Nordosten Indiens gehört zu den artenreichsten Schutzgebieten Asiens. Zwischen hohem Elefantengras, Sümpfen und dichten Wäldern leben hier seltene Tiere – darunter das stark bedrohte indische Panzernashorn.

Die Wächterinnen des Parks

Doch die Wildnis braucht Schutz. Rangerinnen patrouillieren täglich durch das riesige Gebiet, um Tiere zu schützen und das empfindliche Gleichgewicht des Ökosystems zu bewahren.

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