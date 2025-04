Fenster putzen im Frühling? Ja, aber erst nach Pollenflug und Saharastaub. IMAGO/Westend61

Die Sonne scheint, die Fenster sind fleckig. Höchste Zeit zum Putzen? Nicht ganz. Wer sich jetzt an die Scheiben wagt, kämpft gegen Blütenstaub, feinen Wüstensand und das launische Aprilwetter.

Jenny Keller Jenny Keller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Pollen und Saharastaub machen frisch geputzte Fenster sofort wieder schmutzig. Sie sorgen für Schlieren und können Kratzer verursachen.

Sonne, Regen und Wind wechseln sich im April rasch ab: Perfekte Bedingungen für neue Flecken direkt nach dem Putzen.

Wer nicht warten kann: Fensterläden, Vorhänge und Storen lassen sich bereits gut reinigen.

Wer bis Mai wartet mit dem Fensterputzen, spart Reinigungsmittel, Zeit und Nerven. Und hat länger Freude an streifenfreien Fenstern. Mehr anzeigen

Die ersten warmen Tage locken uns ins Freie. Sie machen auch sichtbar, was sich über den Winter auf den Fensterscheiben angesammelt hat. Der Griff zum Fensterreiniger liegt nahe.

Doch wer jetzt voller Tatendrang zum Lappen greift, wird oft enttäuscht: Kurz nach dem Putzen klebt wieder gelber Blütenstaub am Glas oder es regnet auf die frischen Scheiben. Der klassische Frühjahrsputz sollte also lieber noch etwas warten. Und dafür umso gründlicher geplant sein.

Pollen von Birke, Esche und Gräsern fliegen derzeit in grossen Mengen durch die Luft. Sie setzen sich hartnäckig auf Glasflächen ab und sorgen beim Putzen nicht nur für Schlieren, sondern auch für Frust.

Fensterläden statt Fenster putzen

Und damit nicht genug: Immer häufiger zieht Saharastaub über Mitteleuropa, auch in der Schweiz. Die feinen Partikel legen sich als gelblich-rötlicher Film auf Fenster und Fensterbänke und können bei unsachgemässer Reinigung sogar Kratzer verursachen.

Dazu kommt das wechselhafte Aprilwetter. Sonne, Regen, Wind – alles innert weniger Tage. Der Effekt: Kaum ist das Fenster geputzt, ist es schon wieder verschmutzt.

Was man schon jetzt tun kann, ist die Reinigung von Vorhängen, Storen oder Fensterläden. Auch hier sammelt sich über den Winter einiges an Staub und Blütenresten an.

Pollenzeit mit schmutzigen Fenstern

Die ideale Ausrüstung: ein ausziehbarer Fensterreiniger mit Schwamm und Abzieher, Mikrofasertücher zum Trocknen und ein fusselfreies Baumwolltuch.

Und das Putzwasser? Ein Schuss Allzweckreiniger oder Brennsprit reicht. Wer etwas Umweltfreundliches sucht, kann auf einen Spritzer Essig oder Zitronensaft setzen.

Auch wenn die Sonne durch schmutzige Fenster weniger schön scheint: Wer bis nach der Hauptpollenzeit wartet, spart Zeit, Nerven und Reinigungsmittel.