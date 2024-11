Hype um Dubai-Schoggi: Schlange stehen ab halb zwei Uhr morgens – für eine einzige Tafel Wenn Schoggi zur Obsession wird: Mitten in der Nacht standen heute bei Lindt & Sprüngli in Kilchberg ZH Dutzende Menschen Schlange, um Dubai Schokolade zu kaufen. blue News versuchte herauszufinden, warum. 16.11.2024

Wenn Schoggi zur Obsession wird: Mitten in der Nacht standen heute bei Lindt & Sprüngli in Kilchberg ZH Dutzende Menschen Schlange, um Dubai Schokolade zu kaufen. blue News versuchte herauszufinden, warum.

B. Bötschi, C. Thumshirn Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Sie ist heiss begehrt, kostet aber ein kleines Vermögen: Die Rede ist von der Dubai-Schokolade

Heute Samstagmorgen standen bei Lindt Home of Chocolate in Kilchberg ZH bereits mitten in der Nacht Dutzende von Menschen Schlange, weil sie die Schweizer Premiere der Dubai-Schokolade nicht verpassen wollten.

Und dabei ist das Unternehmen Lindt & Sprüngli nicht einmal der Erfinder der Dubai-Schoggi.

Das Rezept stammt ursprünglich vom Unternehmen Fix Dessert Chocolatier, das die Schokolade seit 2021 in Dubai verkauft. Unternehmensgründerin und Schokoladenkünstlerin Sarah Hamouda gilt als Erfinderin. Mehr anzeigen

Stundenlanges Anstehen für eine Tafel Schokolade – so geschehen heute Samstagmorgen bei Lindt Home of Chocolate in Kilchberg ZH. Dabei geht es nicht um irgendeine Schokolade, sondern um die sogenannte Dubai-Schoggi.

Die mit Pistaziencrème und Kadayif-Fäden, auch Engelshaar genannt, gefüllte Schokolade schlug auf Tiktok ein wie kaum je ein Lebensmittel.

Die limitierte Dubai-Schoggi von Lindt & Sprüngli sorgte bereits in firmeneigenen Läden in Deutschland für einen riesigen Ansturm. Und heute Morgen tat sie das auch in der Schweiz.

Dutzende Menschen trotzen der eisigen Kälte

Die ersten Menschen warteten trotz eisiger Kälte bereits um halb zwei Uhr morgens vor dem Lindt Home of Chocolate in Kilchberg ZH. Als der Shop um 9.30 Uhr endlich die Türen öffneten, warteten bereits mehrere hunderte Menschen davor.

Die Auflage der Dubai-Schokolade von Lindt & Sprüngli ist auf 500 Stück begrenzt. Der Preis pro Tafel beträgt sage und schreibe 14,95 Franken. Auf Ebay werden die raren Tafeln bereits für mehrere Hundert Euro angeboten.

Was einmal mehr beweist: Die künstliche Verknappung zählt aktuell zu einer der effektiven Verkaufsstrategie.

Gibt es auch noch andere Gründe, warum der Verkauf auf 500 Stück limitiert ist? «Der Aufwand zur Herstellung einer Dubai-Schokolade ist gross und deshalb kann sie nur von Hand hergestellt werden», erklärt Maître Chocolatier Stefan Bruderer von Lindt Home of Chocolate im «Blick».

Und weil der Herstellungsprozess eben nicht ganz so trivial sei, komme aktuell auch in der Schweiz nur eine begrenzte Stückzahl in den Verkauf.

Lindt ist nicht der Erfinder der Dubai-Schoggi

Lindt & Sprüngli ist übrigens nicht der Erfinder der Dubai-Schoggi. Das Rezept stammt ursprünglich vom Unternehmen Fix Dessert Chocolatier, das sie seit 2021 in Dubai anbietet. Unternehmensgründerin und Schokoladenkünstlerin Sarah Hamouda gilt als Erfinderin.

Dank der Unterstützung durch Influencer*innen erlangte die Schokolade schnell virale Bekanntheit und wurde zu einem begehrten Sammlerstück.

Sarah Hamouda hat sich das Schoggi-Rezept übrigens während ihrer Schwangerschaft ausgedacht. «Dass sich meine Kreation zu einem globalen Hit entwickeln würden, hätte ich nie gedacht», sagt Hamouda im Interview mit dem US-amerikanischen TV-Sender CNN.

Der charakteristische Crunch der Dubai-Schoggi

Wer auch Dubai-Schokolade essen möchte, aber nicht so viel Geld dafür bezahlen will und dazu auch noch gerne in der Küche steht, kann sie übrigens auch selbst zu Hause machen – dafür braucht es nur wenige Zutaten.

Im Internet kursieren bereits diverse Anleitungen – hier die von Dr. Oetker.

Und hier nochmals die Zutatenliste: Neben Vollmilchschokolade braucht man Pistazien-Creme, Sesammuss (Tahini) und Kadayif-Fäden aus Teig, die man auch im türkischen Gebäck Baklava findet.

«Die geben», sagt Erfinderin Sarah Hamouda, «der Dubai-Schokolade ihren charakteristischen Crunch.»

Mehr Videos aus dem Ressort