Zur Person: Monica Kissling

Monica Kissling alias Madame Etoile ist Astrologin mit eigener Praxis in Zürich. Sie bietet Beratungen für Privatpersonen und Unternehmen an, hält Referate, leitet Workshops und ist Buchautorin. Seit 1987 ist sie regelmässig für Printmedien, Radio und TV tätig. Der nächste Visionstag findet am 29. März 2025 statt.