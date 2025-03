Sein Blut rettete mehr als zwei Millionen Babys das Leben

Der Australier James Harrison bei seiner letzten Blutspende im Jahr 2018. Bild: DPA

Der Australier James Harrison rettete mit seinem seltenen Blutplasma über Jahrzehnte unzählige Neugeborene. Nun ist der «Mann mit dem goldenen Arm» im Alter von 88 Jahren gestorben.

DPA dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Sie nannten ihn den «Mann mit dem goldenen Arm».

1173 Mal spendete James Harrison sein Blut und rettete damit Millionen Babys das Leben.

Nun ist der Australier mit 88 Jahren gestorben. Mehr anzeigen

Seine Blutplasmaspenden retteten in den vergangenen Jahrzehnten 2,4 Millionen Babys das Leben: Jetzt ist der Australier James Harrison im Alter von 88 Jahren gestorben, wie seine Familie am Dienstag mitteilte.

Der ehemalige Angestellte der staatlichen Eisenbahnbehörde wurde zuletzt in einem Pflegeheim in New South Wales betreut, wo er starb.

Harrisons Blutplasma machte ihn zu einem Helden für unzählige Eltern. Es enthielt einen seltenen Antikörper namens Anti-D, der Ungeborene vor der sogenannten Hämolytischen Erkrankung schützt, einer Blutgruppenunverträglichkeit.

Dabei greift das Immunsystem der Schwangeren die roten Blutkörperchen des Fötus an. Die Krankheit tritt am häufigsten auf, wenn die Blutgruppe der Mutter rhesus-negativ und die des Babys rhesus-positiv ist.In Australien gibt es nur 200 Anti-D-Spender, die jährlich 45'000 Müttern und ihren Babys helfen.

Harrison hat eine Abneigung gegenüber Nadeln

Trotz seiner Abneigung gegen Nadeln spendete Harrison nach seinem 18. Geburtstag im Jahr 1954 1173 Mal Blut, bis er 2018 im Alter von 81 Jahren die Praxis aufgeben musste.

«Er tat es aus den richtigen Gründen. So bescheiden er auch war, er mochte die Aufmerksamkeit. Aber er würde es nie für die Aufmerksamkeit tun», sagte sein Enkel Jarrod Mellowship.

Sein Grossvater sei überrascht gewesen, als er 2005 von Guinness-Buch der Rekorde als die Person gewürdigt wurde, die weltweit am meisten Blutplasma gespendet hatte. Dieser Rekord wurde 2022 vom Amerikaner Brett Cooper gebrochen.

Das australische Rote Kreuz würdigte den fleissigen Spender. Harrison sei bei ihnen als «Mann mit dem goldenen Arm» bekannt gewesen, teilte der Blutspendedienst der Organisation mit.

Harrison rettete 2,4 Millionen Babys

Durch seine Blutplasmaspenden habe Harrison 2,4 Millionen Babys das Leben gerettet, teilte die für die Sammlung und Verteilung von Blutprodukten zuständige nationale Behörde Lifeblood mit.

Lifeblood-Geschäftsführer Stephen Cornelissen sagte, James Harrison habe gehofft, dass eines Tages jemand in Australien seinen Spendenrekord brechen würde.

Er sei ein bemerkenswerter, stoisch freundlicher und grosszügiger Mensch gewesen, der die Herzen vieler Menschen auf der ganzen Welt erobert habe.

«James war davon überzeugt, dass seine Spenden nicht wichtiger waren als die anderer Spender und dass jeder auf die gleiche Weise etwas Besonderes sein kann wie er», erklärte Cornelissen.

Harrison konnte auch seiner eigenen Tochter helfen

James Harrison konnte sogar seiner eigenen Tochter helfen. Mellowship sagte, seine Mutter Tracey Mellowship habe die Behandlung mit dem Anti-D-Antikörper gebraucht, als er und sein Bruder Scott geboren wurden.

Jarrod Mellowship sagte, auch seine Frau Rebecca habe die Behandlung erhalten. Der Nutzen von Anti-D im Kampf gegen die Hämolysekrankheit bei Neugeborenen wurde erst in den 60er Jahren entdeckt.

Ärzte vermuteten, dass Harrison im Alter von 14 Jahren aufgrund einer Bluttransfusion während einer grossen Lungenoperation eine hohe Konzentration an Anti-D im Körper entwickelte. «Nach der Operation sagte sein Vater Reg zu Opa, dass er nur deshalb am Leben sei, weil die Leute Blut gespendet hätten», erzählte Jarrod Mellowship. «An dem Tag, als er 18 wurde, begann er zu spenden.»

Mehr Videos aus dem Ressort