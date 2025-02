Jeweils im Februar heulen in der ganzen Schweiz die Sirenen. Bild: Keystone

Immer am ersten Mittwoch im Februar wird schweizweit getestet, ob alle Alarmsirenen im Land noch ihren Dienst tun. 2025 fällt dieser Tag auf den 5. Februar. Was der Lärm bedeutet, wissen die meisten. Aber wüsstest du auch, wie du dich im Ernstfall zu verhalten hättest?

Redaktion blue News Sven Ziegler

Punkt 13.30 Uhr, ertönt ein synchrones Geheul in der ganzen Schweiz. Ein regelmässig auf- und absteigender Ton, genau eine Minute lang. Gefolgt von einem zweiten Mal. Parallel dazu verschicken die Kantone eine Informationsmeldung via «Alertswiss».

In der Schweiz gibt es rund 5000 stationäre und 2200 mobile Sirenen, die an diesem Tag auf ihre Funktionstüchtigkeit geprüft werden. Der Sirenentest dient aber auch dazu, die vorgeschriebenen Abläufe und Organisation in den Gemeinden zu kontrollieren.

Was ist der «Algemeine Alarm»?

Beim beschriebenen Alarm handelt es sich um den sogenannten «allgemeinen Alarm». Doch was heisst das, «allgemeiner Alarm» – denn darunter vorstellen kann man sich erst einmal nicht viel.

Laut «Alertswiss» bedeutet dieser Alarm, dass eine «Gefährdung der Bevölkerung» möglich ist. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS konkretisiert: «Es handelt sich dabei um natur-, technik- oder gesellschaftsbedingte Katastrophen und Notlagen», also etwa eine Naturkatastrophe, eine Verschmutzung von Trinkwasser oder ein verheerender Chemieunfall.

Wie verhalte ich mich in einer Alarm-Situation richtig? Radio hören: Die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft SRF verbreitet Verhaltensanweisungen über das Radio, ebenso diverse private Radiosender

Swissalert herunterladen und Informationen beachten

Transistorradio inklusive Reservebatterien bereitzuhalten: Im Extremfall ist die Stromversorgung nicht gewährleistet

Nachbarn informieren: Dies ist vor allem wichtig, weil Menschen mit schlechtem Hörvermögen oder in schallgeschützten Räumen entweder den Alarm nicht hören können oder dann den behördlichen Anweisungen nicht folgen können. Das gilt auch für Menschen, die keine der Landessprachen verstehen.

Notvorrat bereithalten: Mit dem Notvorratrechner des Bundesamtes für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL) kann der eigene Notvorrat errechnet und überprüft werden. Mehr anzeigen

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz (Babs) ruft gleichzeitig dazu auf, einen eigenen Notvorrat anzulegen.Eine entsprechende Broschüre wird Mitte Februar in überarbeiteter Form erhältlich sein.

Was ist der «Wasseralarm»?

Von ab 14.15 Uhr bis spätestens 16.00 Uhr ertönt in diversen Gemeinden noch ein weiterer Alarmton, der sogenannte «Wasseralarm». Dieser Test erfolgt jedoch nur in Gebieten, die unterhalb einer Staumauer liegen. Der Wasseralarm ist dazu da, die Bevölkerung bei einem Notfall in einer Stauanlage vor einer möglichen Flutwelle zu schützen.

Er wird also nicht etwa eingesetzt, um die Bevölkerung in der Umgebung von Seen oder Fliessgewässern im Fall Hochwasser-Bedrohung oder Überschwemmung zu warnen.

Dieser Alarm besteht aus zwölf tiefen Dauertönen von je 20 Sekunden in Abständen von je 10 Sekunden.

Richtiges Verhalten bei Wasseralarm Gefährdete Gebiete unverzüglich verlassen

Örtliche Merkblätter beachten

Swissalert herunterladen und Informationen beachten

Radio hören

Anweisungen der Behörden folgen Mehr anzeigen

Alarm via App

Die Behördeninformieren auch via App «Alertswiss» über Gefährdungslagen und geben Anweisungen, was zu tun ist. Im Ereignisfall wird die Bevölkerung auch per Push-Nachricht direkt auf das Smartphone informiert. Die App ist im Google Play Store und im Apple Store erhältlich.