«Schneesicher» trotz tiefer Lage Skigebiet im Sauerland steht zum Verkauf – nicht nur Schweizer staunen

Von Christian Thumshirn

27.1.2026

«Schneesicher» trotz tiefer Lage Skigebiet im Sauerland steht zum Verkauf – nicht nur Schweizer staunen

«Schneesicher» trotz tiefer Lage Skigebiet im Sauerland steht zum Verkauf – nicht nur Schweizer staunen

In Nordrhein-Westfalen steht ein Skigebiet zum Verkauf – schon das ist überraschend. Das eigentliche Staunen beginnt aber beim Versprechen der Makleragentur: schneesicher. Das Video dazu geht viral – und in der Schweiz fragt man sich: Wie bitte?

26.01.2026

In Nordrhein-Westfalen steht ein Skigebiet zum Verkauf – schon das ist überraschend. Das eigentliche Staunen beginnt aber beim Versprechen der Makleragentur: schneesicher. Das Video dazu geht viral – und in der Schweiz fragt man sich: Wie bitte?

Von Christian Thumshirn

27.01.2026, 04:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Skigebiet im Mittelgebirge sorgt für Aufsehen: In Winterberg wird ein kompletter Wintersportbetrieb auf 836 Metern Höhe verkauft – ausgerechnet mit dem Argument, besonders schneesicher zu sein.
  • Hunderttausende klicken das Verkaufsvideo, weniger wegen Kaufinteresse als wegen der Frage, wie Schneegarantie heute überhaupt noch möglich ist.
  • Während in der Schweiz vielerorts Schnee fehlt, zeigt das Beispiel aus Deutschland, dass moderner Wintersport zunehmend von Technik und Lage abhängt – nicht allein von der Höhe.
Mehr anzeigen

Ein Skigebiet in Deutschland, und das auf gerade einmal 836 Metern Höhe?

Ein Angebot, das überrascht

In Winterberg im Sauerland steht mit dem Familienskigebiet Sahnehang ein kompletter Wintersportbetrieb zum Verkauf. Zum Angebot gehören mehrere Lifte, eine Rodelbahn, eine Skischule sowie die traditionsreiche Köhlerhütte. Beworben wird das Gebiet mit einem Versprechen, das in milden Wintern fast schon kühn wirkt: Schneesicherheit.

Siebenstelliger Preis – grosses Versprechen

Als Käufer kommen sowohl Privatpersonen wie auch Investoren infrage. Der Verkaufspreis wird offiziell nur auf Anfrage genannt, liegt nach Angaben der anbietenden Sparkasse jedoch im siebenstelligen Bereich. Doch der eigentliche Aufmerksamkeits-Magnet ist weniger der Preis als das Versprechen dahinter.

Das Netz staunt mit

Denn genau dieses sorgt online für Diskussionen: Das Werbevideo zum Verkauf wurde innert weniger Tage über 400'000 Mal aufgerufen. In den Kommentaren dominiert weniger Kauflaune als Verwunderung – vor allem darüber, wie ein Skigebiet auf unter 900 Metern mit Schneesicherheit werben kann.

Ganz anderes Bild in den Alpen

Der Zeitpunkt ist bemerkenswert. Denn während im Sauerland ein Skigebiet auf unter 900 Metern als schneesicher gilt, fehlt in der Schweiz vielerorts der Schnee. Selbst in höheren Alpentälern bleiben Niederschläge aus, die Temperaturen sind für die Jahreszeit ungewohnt mild.

Warum Schneesicherheit heute nicht mehr zwingend eine Frage der Höhe ist – und weshalb ausgerechnet ein Skigebiet im deutschen Mittelgebirge damit werben kann, erfährst du im Video.

Mehr Videos aus dem Ressort

Pisten ohne Trubel – hier macht Skifahren richtig Spass

Pisten ohne Trubel – hier macht Skifahren richtig Spass

Drei Skigebiete, drei Charakterberge: Amden, Splügen und Wildhaus. Die drei Ostschweizer Wintersport-Orte beweisen, dass möglichst viele Pistenkilometer nicht alles ist. blue News-Redaktor Bruno Bötschi war vor Ort.

11.02.2022

Mehr zum Thema

Schnee in der Wüste. Warum sie in Saudi-Arabien jetzt Ski fahren – und warum das extrem selten ist

Schnee in der WüsteWarum sie in Saudi-Arabien jetzt Ski fahren – und warum das extrem selten ist

Ausflugstipps. Pisten ohne Trubel – hier macht Skifahren richtig Spass

AusflugstippsPisten ohne Trubel – hier macht Skifahren richtig Spass

Klimakrise bedroht Schweizer Skiorte. «Wir brauchen mehr Kanonen» – «Den Winter neu denken»

Klimakrise bedroht Schweizer Skiorte«Wir brauchen mehr Kanonen» – «Den Winter neu denken»

