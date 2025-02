Bei Prada auf dem Laufsteg an der Mailänder Fashion Week zeigten sich für die Frühling-/Sommerkollektion besonders enganliegende Hosen. IMAGO/Avalon.red

Skinny Jeans sind zurück. Oder waren sie gar nie wirklich weg? Auf jeden Fall erlebt der kontroverse Hosenschnitt gerade ein wahres Comeback. Und spaltet damit die Meinungen der Modeexpert*innen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die von vielen gefürchteten Skinny Jeans erleben gerade ihr grosses Comeback.

Ein Blick auf die Frühling-/Sommerkollektionen der Designer*innen verrät: Röhrenhosen sind diese Saison wieder im Trend.

Im Netz sind die Meinungen dazu jedoch gespalten. Mehr anzeigen

Entweder du hasst oder liebst sie: Die Rede ist von Skinny Jeans, die gerade ein Comeback erleben. Kein anderer Modetrend spaltet aktuell so die Meinungen der Fashionistas.

Denn einerseits hat die Röhrenhose seit jeher eine treue Fangemeinde – ist auch nicht bei allen gänzlich aus der Garderobe verschwunden, da sie sich ihr auf immer verschworen haben. Doch andererseits setzten viele den hautengen Schnitt mit Qualen gleich: Du quetschst dich rein, unten kommst du mit den Füssen kaum raus und oben zwackts.

Das Styling der Skinny Jeans ist ein weiterer Punkt, der für rauchende Köpfe sorgt. Gar nicht so einfach, befindet so manch eine im Netz. Sneakers oder Stiefel dazu? Im Frühling dann Ballerinas? Und muss es oben locker oder eng sein?

Millennials wissen um die Skinny Jeans, haben den Trend schon einmal erlebt und müssen jetzt wohl einfach erneut durchbeissen, wie es die Kölner Influencer Vic auf den Punkt bringt: «Augen zu und durch.»

Aber da gibt es eben auch das Lager der starken Befürworterinnen. Während die einen noch missmutig der Rückkehr des engen Hosenschnitts entgegenblicken, empfangen ihn andere mit offenen Armen und freuen sich darauf, dass Skinny Jeans im Frühling wieder ein Must-have sind.

Designer*innen wie Prada, Marni oder Isabel Marant haben es an den Fashion Weeks gezeigt: Die Skinny Jeans lässt sich doch vielseitig kombinieren und gibt es in unterschiedlichen Variationen. Tja, nach all den Jahren der bequemen Wide-Leg- und Baggy-Schnitte muss sich, wer mit dem Trend gehen will, wohl einfach ergeben – und sich wieder in Röhrenhosen reinquetschen.

Skinny Jeans Skinny-Push-Up-Jeans mit niedriger Bundhöhe von Mango für etwa 46 Franken. Bild: mango.com Shaping-High-Jeans von H&M für circa 65 Franken. Bild: hm.com Skinny Jeans «Spiral» von Mugler für 1419 Franken, via Farfetch. Bild: farfetch.com Schwarze Röhrenjeans mit hohem Bund von Zara für etwa 40 Franken. Bild: zara.com Hoch sitzende Skinny Jeans «Looker» von Mother für circa 253 Franken, via Net-A-Porter. Bild: net-a-porter.com

Wie werden Skinny Jeans gestylt?

Die Skinny Jeans lässt sich vielfältig kombinieren und ist in Wahrheit – ja, wir geben es zu – eine wahre Allrounderin. Um einen Ausgleich zu schaffen, lässt sich obenrum ein weiter Schnitt wunderbar kombinieren. So etwa ein Oversized-Blazer oder eine übergrosse Strickjacke beziehungsweise Pullover.

Influencerinnen tragen den Trend aber auch ganz im Gegensatz dazu mit hautengen Schnitten oder mit bauchfreien Tops. Den Kombinationsmöglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt.

Besonders elegant wirkt ein monochromer Look. Heisst, zur schwarzen Skinny Jeans ein schwarzer Pullover oder zur grauen Variante ein grauer Blazer. Wer zur hochgeschnittenen Hose ein etwas kürzeres Oberteil trägt, lässt die Taille etwas nach oben wandern und verlängert so optisch die Beine.

1. Trend: Skinny Jeans als Leggings-Variante

Magst du dich noch an den Begriff Jeggings erinnern? Vor vielen Jahren einmal begleitete uns die Kombination aus Jeans und Leggings im Alltag. Dann war sie in der Versenkung verschwunden – und jetzt holt sie Prada wieder zurück. Das Spannende: Dazu kombinierte das Label auf dem Laufsteg elegante Seidenblusen oder Wildlederjacken.

1. Trend: Skinny Jeans als Leggings-Variante Hochgeschnittene Skinny Jeans von Alaïa für 777 Franken, via Mytheresa. Bild: mytheresa.com Jeggings in der Farbe «Blue Denim» von Levi's für 100 Franken, via Zalando. Bild: zalando.ch Skinny-Fit-Jeggings aus schwarzem Super-Stretch-Denim von Hugo für 119 Franken. Bild: hugoboss.com

2. Trend: Skinny Jeans mit Waschungen

Fans der Y2K-Ära aufgepasst: Skinny Jeans mit Waschungen geben uns ein Flashback und erinnern an Britney Spears, Christina Aguilera oder Paris Hilton, die diesen Trend vor vielen Jahren rauf und runter getragen haben. Dieser Frühling ist also eine Hommage an die grossen It-Girls der 2000er- und 2010er-Jahre. Diesel oder Dsquared2 machen den angesagten Hosentrend vor.

2. Trend: Skinny Jeans mit Waschungen Röhrenjeans «Medium Dusty Wash Cool Girl» von Dsquared2 für 620 Franken, via Globus. Bild: globus.ch Jeans «1984» mit Waschungen von Diesel für 239 Franken. Bild: diesel.com Skinny-Regular-Ankle-Jeans von H&M für etwa 50 Franken. Bild: hm.com

3. Trend: Skinny Jeans im Flared-Look

Einen interessanten Twist bringen sogenannte Skinny Flared Jeans. Sie unterscheiden sich von den gewöhnlichen Röhrenhosen: Sie sind nicht bis ganz unten eng geschnitten, sondern läuft deren Saum mit einem leichten Schlag aus. Der Schnitt beschränkt sich dabei nicht nur auf Denim, sondern kommt in allen möglichen Stoffen daher: mit Nadelstreifen oder Bügelfalten und als Anzug-, Cord- oder Woll-Variante. Gesehen auf den Laufstegen bei Chanel oder Hermès, versprüht der Look eine elegante Note.

3. Trend: Skinny Jeans im Flared-Look Dunkelblaue Boot-Cut-Jeans «Iconic» von Paige für 320 Franken, via Globus. Bild: globus.ch Modell «726» von Levi's für 139 Franken. Bild: levi.com Flared Jeans von Desigual für 119 Franken. Bild: desigual.com

