  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Katerfrühstück und Frischluft So bekämpft du den Hangover nach Silvester erfolgreich

SDA

1.1.2026 - 08:05

Ob Prosceeo, Bier oder Tequila: Am 1. Januar leiden rund um den Globus viele Menschen am übermässigen Alkohol-Konsum des Vorabends.
Ob Prosceeo, Bier oder Tequila: Am 1. Januar leiden rund um den Globus viele Menschen am übermässigen Alkohol-Konsum des Vorabends.
Bild: Imago

Weihnachten kaum verdaut, da steht manchem Magen zu Silvester bereits die nächste Belastungsprobe bevor: Das neue Jahr beginnt für manche Menschen mit einem Kater. Diese Tipps helfen dir dagegen.

Keystone-SDA

01.01.2026, 08:05

Salzig, fettig, säuerlich, scharf, warm – weltweit kämpfen Partygänger*innen am Tag nach Silvester gegen die Folgen von übermässigem Alkoholkonsum.

Mit unseren Tipps ist der lästige Kater deutlich schneller wieder weg.

Wie kommt es zum Kater?

Der Mangel an Wasser und Mineralstoffen durch den Alkoholkonsum ist Hauptverursacher von Kopfschmerzen, Schwindel und Nachdurst am Morgen danach.

Besonders heftig wirken auch kohlensäurehaltige und warme zuckerreiche Getränke wie Punsch und Liköre, bei denen der Alkohol besonders schnell in der Blutbahn zirkuliert. Zu wenig Schlaf kann einen Kater noch verstärken.

Was schützt vor dem Brummschädel?

Keinesfalls sollte Alkohol auf leeren Magen konsumiert werden. Fettreiche Speisen wie Nudelgerichte, Thunfisch in Öl, Bratkartoffeln oder Bratwürstchen eignen sich gut als Grundlage. Als Faustregel gilt: Auf jedes alkoholische Getränk folgt ein Glas Mineralwasser.

Das reduziert die Alkoholaufnahme, und der Körper trocknet nicht aus. Zwischendurch sind mineralstoffreiche Snacks wie Nüsse, Käsehappen, Leberwurstbrötchen oder eine kräftige Suppe empfehlenswert, die den vom Alkohol ausgeschwemmten Mineralstoffspeicher wieder auffüllen.

Neugier, Alkohol und schlechte Ideen. Was Ärztinnen und Ärzte dieses Jahr aus Körperöffnungen entfernen mussten

Neugier, Alkohol und schlechte IdeenWas Ärztinnen und Ärzte dieses Jahr aus Körperöffnungen entfernen mussten

Hilft es, bei einer Alkoholsorte zu bleiben?

Gesundheitsexpert*innen zufolge ist das ein Irrglaube. Es ist schlicht die konsumierte Menge an Alkohol, die den Ausschlag gibt. Freilich bescheren süsse Getränke wie Cocktails, Likör und Weinschorle sowie konzentrierte Alkoholika wie Brandy häufiger einen Brummschädel.

Wie lange dauert es, bis der Körper den Alkohol abgebaut hat? 

Alkohol wird vom Körper zwar schnell aufgenommen, aber nur langsam abgebaut. Ein 80 Kilogramm schwerer Mann benötigt etwa zweieinhalb Stunden, um 20 Gramm Alkohol abzubauen.

Das entspricht etwa einem halben Liter Bier, einem Viertelliter Wein oder drei Gläsern Schnaps. Frauen brauchen für die gleiche Menge rund drei Stunden zum Abbauen.

Was tun, wenn doch der Kopf brummt?

Der Mineralienmangel kann mit reichlich Mineralwasser, Fruchtsaftschorlen und einem sauer-salzigen Katerfrühstück ausgeglichen werden. Empfehlenswert sind ein herzhafter Sauerkrauteintopf, Matjes oder Bratheringe, Oliven, Salzgebäck und saure Gurken.

Auch eine Bloody Mary aus Tomatensaft, Zitronensaft, Salz und Tabasco füllt den Mineralspeicher auf. Bis der Kater an sich, also Kopfschmerzen, Übelkeit und Schwindel, gebändigt ist, dauert es aber seine Zeit, denn die Symptome werden durch den Abbau des Alkohols ausgelöst.

Die Säure fördert den Alkoholabbau, das Salz ersetzt verlorene Mineralstoffe wie Kalzium. Auch Obst und Vollkornprodukte helfen der Leber, den Alkohol abzubauen. Schmerzmittel belasten die Leber eher noch zusätzlich. Viel hilft allerdings nicht immer viel. Der durch Alkohol gereizte Magen könnte Probleme mit einem zu üppigen Frühstück bekommen, deshalb sind eher kleinere Portionen angeraten.

Wissen. Alkohol-Gewohnheiten sind tief in Kulturen verwurzelt

WissenAlkohol-Gewohnheiten sind tief in Kulturen verwurzelt

Helfen Nahrungsergänzungsmittel?

Einige Nahrungsergänzungsmittel werben damit, dem Kater vorzubeugen oder ihn zu lindern. Konsumexpert*innen zufolge enthalten sie teilweise aber viel höhere Mengen von Vitaminen und Mineralstoffen, als offiziell empfohlen werden. Sie können zwar den Mineralstoffhaushalt wieder etwas ins Lot bringen, Linderung ist demnach aber nicht zu erwarten.

Was tun gegen den sogenannten «Brand»?

Dagegen helfen stilles Mineralwasser oder Fruchtsaftschorle. Sprudelwasser ist eher ungeeignet, weil Kohlensäure den ohnehin strapazierten Magen reizt.

Kaffee verstärkt bei manchem katergeplagten Menschen eher die Kopfschmerzen und belastet den Magen. Anderen hilft hingegen ein Espresso mit Zitronensaft. Ein Spaziergang an der frischen Luft bringt zudem den Kreislauf in Schwung.

Mehr Videos aus dem Ressort

Festival-Hangover: Das sind die besten Mittel gegen den morgendlichen Kater

Festival-Hangover: Das sind die besten Mittel gegen den morgendlichen Kater

Um nach einer langen Nacht auf einem Musikfestival wieder fit zu werden, brauchst du ein Anti-Hangover-Mittel. Im Video erfährst du, welche Massnahmen gegen die Folgen von zu viel Alkohol helfen können.

27.07.2024

Mehr zum Thema

Gegenmittel. Alkohol: Was hilft gegen den Kater an Neujahr?

GegenmittelAlkohol: Was hilft gegen den Kater an Neujahr?

Hier gibt’s noch Pyro-Spektakel. Kein Silvester-Feuerwerk: Viele Schweizer Städte verzichten auf teuren Lärm

Hier gibt’s noch Pyro-SpektakelKein Silvester-Feuerwerk: Viele Schweizer Städte verzichten auf teuren Lärm

Naturwissenschaft. Analyse des Katers: Was macht Alkohol im Gehirn?

NaturwissenschaftAnalyse des Katers: Was macht Alkohol im Gehirn?

Meistgelesen

Rund 40 Tote und fast 100 Verletzte – der aktuelle Stand +++ Bilder zeigen Bar nach Unglück
CIA: Es gab keinen Angriff auf Putins Residenz +++ Trump teilt russlandkritischen Artikel
Skurrile Zollvorschriften an der deutsch-schweizerischen Grenze
Diverse Brände in der Ostschweiz +++ 18-Jähriger strbt in Bielefeld +++ Krawalle in Breda
So haben die Sportstars den Rutsch ins neue Jahr gefeiert