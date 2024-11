So einfach verlängerst du dein Leben

Die gesündesten Menschen, die am längsten leben, tun dies in einer sogenannten Blue Zone. Lediglich fünf gibt es auf der ganzen Welt: Loma Linda (Kalifornien), die Halbinsel Nicoya in Costa Rica, Okinawa (Japan), Sardinien sowie die griechische Insel Ikaria. An diesen Orten haben die Einwohner eine mehr als doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit, gesund zu altern und über 90 oder sogar 100 zu werden. Aber warum?

Bild: iStock/tororo