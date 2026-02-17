  1. Privatkunden
Faszinierende Ereignisse in der Wolke So ensteht eine Schneeflocke

Christian Thumshirn

17.2.2026

Faszinierende Ereignisse in der Wolke – So ensteht eine Schneeflocke

Faszinierende Ereignisse in der Wolke – So ensteht eine Schneeflocke

Sie tanzen vom Himmel, sehen aus wie kleine Kunstwerke – und doch beginnt jede Schneeflocke ganz unscheinbar. Wie aus ein paar winzigen Wassertropfen filigrane Eissterne werden, zeigen wir dir im Video.

17.02.2026

Sie tanzen vom Himmel, sehen aus wie kleine Kunstwerke – und doch beginnt jede Schneeflocke ganz unscheinbar. Wie aus ein paar winzigen Wassertropfen filigrane Eissterne werden, zeigen wir dir im Video.

Christian Thumshirn

17.02.2026, 10:56

19.02.2026, 06:29

Schneeflocken wirken wie kleine Wunderwerke: perfekt geformt, glitzernd – und jede anders. Dabei startet ihre Reise ganz banal: mit winzigen Wassertröpfchen hoch oben in der Wolke. Doch sobald die Temperaturen stimmen, beginnt daraus Schritt für Schritt ein Eiskristall zu wachsen.

Vom Tropfen zum Eisstern: So entsteht eine Schneeflocke

Wie genau dieser Prozess abläuft – und warum am Ende ausgerechnet diese berühmten «Sternchen» entstehen – erklären wir dir im Video.

