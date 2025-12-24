Diese Fehler darfst du bei Beef Wellington nicht machen

Kochtipps vom Spitzenkoch Christian Vogel: So kochst du die einfache Variante eines Beef Wellingtons Fondue Chinoise, Raclette oder Rinderbraten – zur Weihnachtszeit wird in der Schweiz traditionell geschlemmt. Doch ein Gericht sticht besonders hervor: das Rindsfilet im Teig. Spitzenkoch Christian Vogel zeigt, wie es garantiert gelingt. 16.12.2025

Das Rindsfilet im Teigmantel gehört zu den grossen Klassikern auf dem Weihnachtsteller. Wie wird es perfekt? Und welches sind die grössten Fehler, die du machen kannst? Spitzenkoch Christian Vogel hat es uns gezeigt – mit einer zeitsparenden Variante.

Weihnachten, das Fest der Bescherung, Besinnung und der Menü-Traditionen. Zu den grossen Klassikern auf dem Weihnachtstisch zählen das Fondue Chinoise und Raclette. Und natürlich das Filet im Teig.

«Die Schweizer*innen lieben Gerichte im Brotteig. Es gibt einfachere Speisen, wie das Wienerli im Blätterteig. Doch zu Weihnachten will man etwas Exklusiveres», sagt Spitzenkoch Christian Vogel.

Für blue News hat Vogel zum Kochlöffel gegriffen, den Speck drapiert und das Filet eingewickelt. Und ganz nebenbei verraten, welches die grössten Fehler sind, die du bei der Zubereitung eines Rindsfilets im Teigmantel unbedingt vermeiden solltest. Zur Krönung gibt es eine Grand-Marnier-Senfsauce. Weihnachten kann kommen.

Zum Rezept für vier Personen

Zutaten für das Rindsfilet im Teigmantel 500 g Rindsfilet

160 g Kräuterspeck-Streifen

320 g Blätterteig eckig (ca 25x40cm)

etwas Senf grob

etwas Eigelb Mehr anzeigen

Zutaten für die Grand-Manier-Senfsauce 50 g Schalotten (fein gewürfelt)

50 g Butter

50 g Grand Marnier

50 g Gemüsefond

40 g Orangensaft und etwas Orangenzeste

100 g Rahm

20 g Senf grob Mehr anzeigen

Rindsfilet

Das Rindsfilet salzen, in Olivenöl auf allen Seiten in einer Pfanne gut anbraten und am Schluss etwas Butter dazugeben. Wenn das Fleisch auf allen Seiten angebraten ist, dann auf ein Gitter legen, damit es abkühlen kann.

Speckstreifen

Die Speckstreifen auf einer Frischhaltefolie so auslegen, damit das Rindsfilet damit einmal komplett eingepackt werden kann.

Das Rindsfilet mit etwas grobem Senf bestreichen und dann auf die Speckstreifen legen und anschliessend mithilfe der Frischhaltefolie kompakt einrollen.

Blätterteig

Den Blätterteig auslegen. Das Rindsfilet im Speckmantel aus der Frischhaltefolie nehmen und auf einer Seite des Blätterteigs platzieren. Dann die andere Hälfte darüberlegen.

Den Teig gut andrücken und den überschüssigen Teig wegschneiden.

Nach Belieben mit dem überschüssigen Teig dekorieren (zum Beispiel: Sterne ausstechen) und mit etwas Eigelb bestreichen.

Backen

Das Rinderfilet im Teigmantel auf ein Backblech mit Backtrennpapier legen.

Bei 200 Grad Celsius im Ofen mit der Kernsonde auf 34 Grad Celsius eingestellt backen. Dauer circa 25-30 Minuten.

Wenn die Kerntemperatur erreicht ist, das Blech aus dem Ofen nehmen und für zehn Minuten stehen lassen, um eine Kerntemperatur von 52 Grad Celsius (Fleischgarstufe: medium) zu erreichen. Danach direkt tranchieren und servieren.

