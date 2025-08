Wer seine Pflanzen gut vorbereitet, kann auch im Sommer unbesorgt verreisen. Bild: Christin Klose/dpa-tmn/Illustration

Kein schöner Anblick: Nach den Ferien hängen die Blätter schlaff, die Erde ist staubtrocken. Damit deine Zimmerpflanzen deine Abwesenheit gut überstehen, helfen ein paar einfache Tricks.

Vor den Ferien lohnt sich etwas Vorbereitung: So bleiben deine Pflanzen gesund , auch wenn du länger weg bist.

Ein paar einfache Hilfsmittel sorgen dafür, dass die Erde länger feucht bleibt.

Selbst wenn nach der Rückkehr alles welk aussieht: Geduld lohnt sich – viele Pflanzen erholen sich erstaunlich gut. Mehr anzeigen

Wer in die Ferien reist, sollte nicht vergessen, dass die Pflanzen zu Hause gerade bei Hitze und Trockenheit auf regelmässige Pflege angewiesen sind.

Es gibt einfache, effektive Wege, um Zimmerpflanzen auch ohne Betreuung lebendig und halbwegs glücklich zu halten.

Hier kommen die sieben besten Tipps:

Bekannte fragen – die klassische Lösung

Der beste Pflanzensitter ist immer noch ein Mensch. Wenn du Nachbarinnen, Freundinnen oder Familienmitglieder hast, die bereit sind, gelegentlich vorbeizuschauen, kann das deinen Pflanzen das Leben retten.

Besonders wenn du länger als eine Woche weg bist, ist ein Besuch in der Ferienmitte oft schon ausreichend, um Welke und Trockenstress zu verhindern.

Am besten stellst du deine Pflanzen zusammen an einen gut erreichbaren Ort und hinterlässt kurze, klare Hinweise – zum Beispiel, welche Arten besonders durstig sind oder keine Staunässe vertragen.

Raus aus der Sonne

Im Sommer kann direkte Sonneneinstrahlung für Zimmerpflanzen schnell zur Gefahr werden – vor allem, wenn niemand da ist, der regelmässig Wasser nachgiesst. Sonnenlicht kann die Temperatur in Töpfen und Blättern drastisch erhöhen, wodurch die Erde schneller austrocknet und die Pflanzen in kurzer Zeit welken oder gar verbrennen.

Um das zu vermeiden, solltest du deine Pflanzen vor der Abreise an einen hellen, aber nicht sonnigen Standort umstellen. Ideal ist ein Raum mit indirektem Licht – zum Beispiel ein Nordfenster, ein leicht beschatteter Platz oder ein Gang mit Tageslicht.

Das hat mehrere Vorteile: Die Pflanzen verlieren weniger Feuchtigkeit über die Blätter, sind weniger Hitzebelastung ausgesetzt – besonders empfindliche Arten mit dünnem oder grossflächigem Laub profitieren davon – und sie bleiben insgesamt in einem stabileren Mikroklima, was den Stress während deiner Abwesenheit deutlich reduziert.

Tipp: Wer keine Möglichkeit hat, Pflanzen umzustellen, kann alternativ einen leichten Vorhang vor das Fenster ziehen – so kommt zwar Licht, aber keine brennende Mittagssonne durch.

Pflanzen gruppieren für mehr Feuchtigkeit

Stelle deine Pflanzen eng beieinander auf, am besten in einem kühlen Raum mit indirektem Licht – etwa im Badezimmer, im Gang oder in einer schattigen Ecke. Die Verdunstung sorgt für eine höhere Luftfeuchtigkeit – ideal für tropische Pflanzen.

Platziere sie auf einem grossen Tablett oder Untersetzer, das du mit Kies oder kleinen Steinen und etwas Wasser füllst. Die Töpfe sollten dabei nicht direkt im Wasser stehen, sondern nur durch die Umgebungsluft profitieren.

Eng gruppierte Pflanzen schaffen ein feuchteres Mikroklima – das hilft, die Verdunstung zu reduzieren und die Feuchtigkeit länger zu halten. Bild: IMAGO/imagebroker

Durch die Verdunstung des Wassers entsteht ein feuchteres Mikroklima, das den Wasserverlust über die Blätter reduziert. Ein Prinzip, das in Tropenhäusern ähnlich genutzt wird.

Diese Methode ist besonders hilfreich für tropische Pflanzen wie Monstera, Calathea oder Farne, die eine hohe Luftfeuchtigkeit gewohnt sind. Auch ohne direkte Bewässerung überleben viele Arten auf diese Weise mehrere Tage bis zu einer Woche, je nach Temperatur und Ausgangsfeuchtigkeit.

Tipp: Wer mag, kann zusätzlich kleine Wasserschalen zwischen die Töpfe stellen oder einen feuchten Lappen mit einlegen, um die Luftfeuchtigkeit noch länger zu stabilisieren.

Bewässerung mit Flasche

Für ein einfaches Wassersystem brauchst du nur eine PET- oder Weinflasche: Fülle sie mit Wasser, bohre mit einem kleinen Nagel oder einer Schere ein kleines Loch in den Deckel und stelle oder stecke sie kopfüber in den Topf, möglichst nah an der Wurzelzone. Alternativ kann die Flasche auch offen verwendet werden, wenn du sie tief genug in die Erde steckst.

Praktisch und kostengünstig: Umgedrehte PET-Flaschen geben nach und nach Wasser an die Erde ab – ideal für kurze Reisen. Bild: Gartenjournal.ch (Screenshot)

Das Wasser wird nach und nach abgegeben, je nachdem, wie trocken die Erde ist. Je nach Grösse des Topfes und Durst der Pflanze reicht eine Flasche mehrere Tage bis über eine Woche. Besonders geeignet ist diese Methode für mittelgrosse Pflanzen oder Pflanzen, die regelmässige, gleichmässige Feuchtigkeit mögen – etwa Gummibaum, Einblatt oder Drachenbaum.

Tipp: Vor dem Urlaub einen Probelauf machen. So kannst du sehen, wie schnell das Wasser verbraucht wird und ob du evtl. eine zweite Flasche benötigst.

DIY-Dochtbewässerung

Eine bewährte Methode, um Pflanzen während der Ferien zu versorgen, ist das Docht-Prinzip. Dabei wird ein saugfähiger Baumwollstreifen oder eine dicke Schnur als Verbindung zwischen einem Wassergefäss (zum Beispiel Glas, Flasche oder Schale) und dem Pflanztopf verwendet.

Und so funktioniert es: Einen Baumwollstreifen oder dicken Wollfaden nehmen (etwa aus einem alten T-Shirt, Küchenschnur oder Bastelmaterial). Ein Ende wird einige Zentimeter tief in die Erde des Topfs gesteckt, das andere in ein Gefäss mit Wasser daneben gehängt.

Ein einfaches Selbstbewässerungssystem: Über feine Schläuche zieht sich die Pflanze selbstständig Wasser aus einer danebenstehenden Vase – ideal für die Ferienzeit. Bild: IMAGO/Zoonar

Die Pflanze zieht sich nach dem Kapillarprinzip genau so viel Feuchtigkeit, wie sie benötigt – ganz ohne Strom oder Technik. Diese Methode funktioniert besonders gut bei kleineren bis mittelgrossen Pflanzen, solange das Wassergefäss auf gleicher Höhe oder etwas darüber steht.

Tipp: Vor der Abreise testen, ob der Stoff ausreichend Wasser transportiert. Bei sehr trockenem Klima am besten mehrere Dochte verwenden.

Feuchtigkeit mit Handtüchern speichern

Für einen unkomplizierten Wasservorrat über mehrere Tage kannst du ein altes Handtuch oder eine Filzmatte verwenden. Lege es in die Badewanne, Dusche oder auf ein grosses Tablett, gib einige Zentimeter Wasser dazu und stelle deine Pflanzen mit Tontöpfen oder durchlässigen Innentöpfen darauf.

Das Tuch saugt sich voll und gibt die Feuchtigkeit langsam an die Töpfe ab – so bleibt die Erde länger feucht. Achte darauf, dass die Töpfe direkten Kontakt mit dem nassen Stoff haben, damit der Effekt funktioniert.

Selbstversorgung mit einfachen Systemen

Wer häufig unterwegs ist oder besonders viele Zimmerpflanzen hat, für den lohnt sich die Anschaffung eines einfachen Bewässerungssystems. Besonders praktisch sind sogenannte Ton-Spikes:

Das sind kleine, poröse Tonkegel, die an eine mit Wasser gefüllte Flasche oder ein Gefäss angeschlossen werden. Die Pflanzen erhalten so nach Bedarf langsam Wasser – ganz ohne Strom oder Technik.

Ton-Spikes geben langsam Wasser ab und halten die Erde gleichmässig feucht. Eine einfache und nachhaltige Methode zur Pflanzenbewässerung während der Ferien. Wyss Gartenhaus (Screenshot)

Für einen etwas höheren Aufwand – aber auch mehr Kontrolle – bieten sich selbst bewässernde Töpfe an, die mit einem integrierten Reservoir arbeiten. Und wer technisch versiert ist, kann auch auf Feuchtigkeitssensoren und Apps zurückgreifen, die den Zustand der Erde überwachen und bei Bedarf benachrichtigen. Das kann besonders nützlich sein bei empfindlichen oder wertvollen Pflanzen oder bei längeren Reisen.

Wenn's doch passiert: Erste Hilfe für vertrocknete Pflanzen

Manchmal hilft alles nichts, und nach den Ferien hängt deine Pflanze schlapp über dem Topfrand. Keine Panik und nicht gleich wegwerfen. Viele Pflanzen sind zäher, als sie aussehen, und können sich mit etwas Pflege erstaunlich gut erholen.

Zuerst: Vertrocknete oder matschige Blätter abschneiden, um der Pflanze Ballast zu nehmen. Danach stellst du sie an einen schattigen, aber hellen Ort. Direkte Sonne wäre jetzt zu viel Stress.

Beim Giessen ist Zurückhaltung gefragt: Nicht sofort durchnässen, sondern der Erde nach und nach kleine Mengen Wasser zuführen, damit sich die Wurzeln langsam erholen können. Bei zu grossem Wasserstoss droht Fäulnis oder zusätzlicher Stress.

Zurück aus den Ferien und die Pflanze sieht traurig aus? Noch ist nicht alles verloren – mit etwas Pflege kann sie sich oft wieder erholen. Bild: IMAGO/Zoonar

Geduld ist jetzt das Wichtigste. Manche Pflanzen brauchen Tage, andere Wochen, bis sie sich sichtbar erholen. Wer den Neuaustrieb im Auge behält und regelmässig, aber vorsichtig pflegt, wird oft belohnt.

