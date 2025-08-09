Wie oft du im Sommer Haare waschen solltest, hängt nicht nur vom Gefühl ab, sondern von deinem Haartyp, Aktivitätslevel und davon, was sich auf deiner Kopfhaut absetzt. Christin Klose/dpa-tmn

Viele waschen im Sommer fast täglich die Haare: aus Hygienegründen. Aber ist das wirklich nötig? Und was passiert, wenn mans nicht tut?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Tägliches Haarewaschen ist im Sommer nicht notwendig. Es kommt auf Haartyp und Kopfhaut an.

Sport, Hitze und Schwimmen? Dann darf's auch mal täglich sein, solange das Shampoo mild ist.

Lockige, trockene oder gefärbte Haare sollten trotzdem nur 1-2 mal pro Woche gewaschen werden, zu viel Shampoo trocknet sie aus.

Nach Meer oder Pool gilt: Gründlich mit Wasser ausspülen, um Salz und Chlor loszuwerden.

Die richtige Waschfrequenz ist individuell. Entscheidend ist die Balance zwischen Frischegefühl und Kopfhautgesundheit. Mehr anzeigen

Draussen brütet die Hitze, der Rücken ist nassgeschwitzt, das Haar klebt am Kopf wie der letzte Rest Sonnencreme auf dem Liegestuhl.

Kein Wunder, dass viele im Sommer fast automatisch zur Shampooflasche greifen. Schweiss, Chlor, Salzwasser: das Bedürfnis nach Frische wächst an jedem Hitzetag.

Deshalb waschen sich viele täglich die Haare. Nicht, weil sie fettig sind, sondern weil es sich einfach sauberer anfühlt. Doch ist das wirklich nötig? Oder vielleicht sogar kontraproduktiv?

Hygiene vs. Sauberkeit

Auf der Kopfhaut sammeln sich natürlich nicht nur Schweiss und Sonnencreme ab, sondern auch Hautschüppchen, Luftschadstoffe, Pollen, Staub, Rückstände von Stylingprodukten und Mikroorganismen wie Hefepilze und Bakterien.

Klingt unhygienisch, ist aber völlig normal. Unser Körper kann das meiste davon selbst regulieren, auch im Sommer. Was viele als «unsauber» empfinden, ist also oft eher sensorisch als hygienisch: klebriges Haargefühl, Hitze, Geruch.

Solange die Kopfhaut gesund ist, spricht medizinisch nichts gegen ein paar Tage ohne Haarwäsche. Umgekehrt wiegt das subjektive oder «psychologische» Frischedefizit für viele schwerer, und ist für das eigene Wohlbefinden ein legitimer Grund zu waschen.

Täglich darf, muss aber nicht sein

Die meisten Coiffeure, Dermatologinnen und Haarpflegeexperten sind sich aber einig: Bei normalem bis leicht fettendem Haar und ohne intensive sportliche Betätigung genügt es, die Haare zwei- bis dreimal pro Woche zu waschen, selbst nach Hitzetagen.

Zu häufiges Waschen kann die natürliche Talgproduktion der Kopfhaut aus dem Gleichgewicht bringen. Und genau das führt ironischerweise oft dazu, dass sie noch schneller nachfettet.

Wer trotzdem täglich wäscht (bei sehr öliger, schuppiger und unreiner Kopfhaut wird das tatsächlich empfohlen), sollte milde, sulfatfreie Shampoos mit feuchtigkeitsspendenden Inhaltsstoffen wie Aloe vera oder Hyaluronsäure verwenden, um Irritationen zu vermeiden.

Was Sulfate können

Sulfate wie Sodium Lauryl Sulfate (SLS) oder Sodium Laureth Sulfate (SLES) sind klassische Schaumbildner in vielen Shampoos, sorgen also dafür, dass das Shampoo schön schäumt und Fett sowie Schmutz gründlich entfernt. Das klingt erstmal praktisch.

Das Problem: Sulfate reinigen oft zu aggressiv. Sie entfernen nicht nur Talg, Stylingrückstände und Schmutz, sondern auch die natürlichen Lipide, die Haar und Kopfhaut vor dem Austrocknen schützen.

Besonders bei trockener, empfindlicher oder gereizter Kopfhaut, bei gebleichtem, gefärbtem oder lockigem Haar kann das zu Juckreiz, Spannungsgefühl, Haarbruch oder Frizz, einer Strukturveränderung von Haaren führen, bei der sie unregelmässig abstehen, kraus oder aufgequollen wirken.

Sulfathaltige Shampoos sollten deshalb, wenn überhaupt, nur gelegentlich, etwa alle zwei Wochen als klärende Reinigung eingesetzt werden. Danach braucht das Haar gezielte Pflege, etwa in Form von Masken oder Leave-ins, denn selbst Wasser kann auf Dauer austrocknend wirken.

Weniger Shampoo für gefärbte oder lockige Haare

Die verbreitete Idee, man könne die Kopfhaut «trainieren», seltener fettig zu werden, ist wissenschaftlich nicht belegt. Die Talgproduktion ist genetisch bedingt.

Wer zu fettiger Kopfhaut neigt, wird durch weniger Waschen nicht automatisch «trockenere» Haare bekommen.

Bei lockigem (z.B. 4c-Haartyp), coloriertem oder sehr trockenem Haar gilt ohnehin Zurückhaltung: Ein- bis zweimal Waschen pro Woche genügt. Mit sulfatfreien, feuchtigkeitsspendenden Shampoos. Nach dem Schwimmen reicht oft schon gründliches Ausspülen mit klarem Wasser.

Ausnahmezustand Sommer

Apropos Schwimmen: Was nach entspannten Sommerferien klingt, ist für Haar und Kopfhaut oft echter Stress. Salzwasser trocknet aus, Chlor kann blondes Haar grün färben, und UV-Strahlen greifen die Haarstruktur an.

Haare brauchen im Sommer besondere Pflege, die vor der Sonne schützt. Christin Klose

Deshalb sollten die Haare nach jedem Bad im Meer oder Pool mit klarem Wasser ausgespült werden, um Rückstände zu entfernen.

Zusätzlich empfiehlt sich einmal pro Woche eine intensive Pflegekur, etwa nach einem Tag in der Sonne. Sie hilft, Schäden zu verhindern und die Haarstruktur geschmeidig zu halten.

Keine Regel für alle, aber eine für jedes Haar

Wie oft Haare im Sommer gewaschen werden sollten, lässt sich nicht pauschal beantworten. Die ideale Frequenz hängt von Haartyp, Kopfhaut, Produktgebrauch, Klima und persönlichem Lebensstil ab. Manche kommen mit zweimal pro Woche aus – andere brauchen die tägliche Wäsche.

Wichtig ist die Balance zwischen Kopfhautgesundheit und subjektivem Wohlbefinden. Denn zu seltenes Waschen kann zu Ablagerungen, Reizungen und Schuppen führen – zu häufiges zu Trockenheit oder übermässiger Talgproduktion.

Kurz: Beobachtung schlägt Regel. Und manchmal hängt die Antwort schlicht vom Chlorgehalt der letzten Ferienwoche ab.

