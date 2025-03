Lamborghini aus Pappe geht viral: Der unförmige Nachbau einer Luxuskarre steht für ein Phänomen Mit wenig Ressourcen und viel Erfindungsgeist bauen afrikanische Tüftler Hightech nach – eine Entwicklung, die als «Reverse Engineering» bekannt ist und nicht nur in den sozialen Medien für Aufmerksamkeit sorgt. 26.03.2025

Ein 18-jähriger Nigerianer baut einen Lamborghini Egoista nach – aus Pappkarton

Das Fahrzeug schafft kanpp 40 Stundenkilomter und begeistert Ahmads Landsleute.

Das Phänomen, dass Menschen in afrikanischen Ländern Hightech-Geräte mit begrenzten Ressourcen nachbauen, wird als «Reverse Engineering» oder «Tech Innovation from Below» bezeichnet.

Ein 18-jähriger Tüftler aus Nigeria sorgt auf TikTok für Aufsehen:

Etsenumhe Ahmad baut innerhalb zwei Jahren eine funktionierende Nachbildung des seltenen Lamborghini Egoista aus Pappkarton. Das Besondere daran: Sein Modell ist nicht nur detailgetreu, sondern auch fahrbar.

In seinen TikTok-Videos fährt Ahmad stolz durch die Strassen – und lässt Passant*innen und Follower*innen gleichermassen staunen. Wer braucht schon Karbon, wenn es Pappe gibt?

Afrikanische Erfolgsgeschichten

Auch wenn Ahmads Supercar einen Regenschauer wahrscheinlich nicht überstehen würde, das Prinzip dahinter, nämlich mit begrenzten Ressourcen und viel Erfindungsgeist westliche Hightech-Produkte nachzubauen, macht in Afrika Schule – und ist nicht selten auch erfolgreich.

Drohnen aus Schrott

Erst kürzlich wurde in Malawi ein neuer Drohnen-Service eingerichtet, mit dem medizinisches Material und Medikamente in unwegsames Gelände transportiert werden kann. Einige der Drohnen, die Proben aus Kalombos Klinik in Neno abholten, werden von Malawiern zusammengebaut, die Abfallmaterialien für die Herstellung von Drohnenbauteilen wiederverwenden.

