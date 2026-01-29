blue News testet Japanese Cheesecake/«Uh, das ist mega fein» – «Sieht aus wie Katzenfutter» Auf TikTok geht der Japanese Cheesecake gerade viral – ein Dessert zum Verlieben oder ein Flop? blue News hat es getestet. 29.01.2026

Der Japanese Cheesecake ist auf Tiktok das Dessert der Stunde. Mein Feed ist voller Rezeptvorschläge.

Der TikTok-Trend punktet gleich mehrfach: Das Dessert ist im Nu zubereitet, kommt mit nur zwei Zutaten aus und ist damit günstig. Alles, was es braucht, sind Lotus-Biscoff-Guetsli und griechisches Joghurt. Der vergleichsweise geringe Kaloriengehalt macht den Japanese Cheesecake zu einer leichten Dessert-Alternative.

Die Zutaten für den Japanese Cheesecake: Die Biscoff-Guetsli und griechisches Joghurt. blue News

Der TikTok-Trend zum Japanese Cheesecake stammt ursprünglich aus Japan, wo Influencer eine ungebackene Dessert-Variante mit wenigen Zutaten teilten. Über Social Media verbreitete sich das Rezept weltweit und wurde etwa mit Lotus-Biscoff-Guetsli adaptiert. Mit dem klassischen japanischen Soufflé-Cheesecake hat der Trend nur wenig gemeinsam.

Ob der Japanese Cheesecake den TikTok-Hype verdient, zeigt das Tasting in der blue-News-Redaktion – im Video oben.

