Unser Luzerner benimmt sich schlecht an der Fasnacht, beschenkt wird er trotzdem

Morgenstreich macht den Auftakt zur Basler Fasnacht

Zum Vieruhrschlag ist am Montag in der Basler Innenstadt zum Fasnachtsauftakt Morgenstreich die Strassenbeleuchtung erloschen. Die Strassen und Plätze verwandelten sich bei trockenem Wetter in ein Meer aus Laternen, begleitet von Piccolo- und Trommelklängen.

10.03.2025