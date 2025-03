Baslerin entdeckt Luzerner Fasnacht

Anders wie in Basel, beginnt in Luzern die Fasnacht bereits am «Schmutzigen Donnerstag». Sie ist zwar kleiner, soll dafür weniger streng geregelt und ausgelassener sein. Wir haben unsere Basler Reporterin geschickt um zu beurteilen, welche Fasnacht l

04.03.2025