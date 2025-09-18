  1. Privatkunden
Verschobene Sternbilder und ein 13. Zeichen Vielleicht bist du gar nicht das Sternzeichen, das du zu sein glaubst

Noemi Hüsser

18.9.2025

Die Sterne verschieben sich alle 72 Jahre um 1 Grad, und damit ändert sich auch die Einteilung der Sternzeichen.
Die Sterne verschieben sich alle 72 Jahre um 1 Grad, und damit ändert sich auch die Einteilung der Sternzeichen.
picture alliance / dpa

Viele Menschen lesen vermutlich das falsche Horoskop: Verschiebungen der Sternbilder und ein bisher ignoriertes 13. Sternzeichen stellen die gängige Einteilung der Sternzeichen infrage.

Noemi Hüsser

18.09.2025, 23:32

19.09.2025, 06:56

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Sternbilder haben sich in den letzten 2500 Jahren verschoben, sodass viele Menschen heute eigentlich ein anderes Sternzeichen hätten.
  • Auch die Grössen der Sternbilder sind ungleich, weshalb die Sonne unterschiedlich lange in ihnen steht.
  • Zusätzlich existiert mit dem Schlangenträger ein 13. Sternzeichen.
Mehr anzeigen

Wenn du regelmässig dein Horoskop liest, dann musst du jetzt stark sein, denn es gibt schlechte Nachrichten: Vielleicht hast du bisher immer das falsche Horoskop gelesen.

Denn die Sterne haben sich in den letzten 2500 Jahren, seit die Babylonier Sternzeichen erfunden haben, verschoben. Sternzeichen hängen davon ab, in welchem Sternbild die Sonne zu deinem Geburtstag steht.

Weil sich die Erde aber um die eigene Achse dreht und wie ein Kreisel ganz langsam wackelt, verschiebt sich unser Blick auf die Sterne. Ungefähr um ein Grad alle 72 Jahre.

Das grosse Jahreshoroskop. Monica Kissling: «So machst du 2025 zu deinem Glücksjahr»

Das grosse JahreshoroskopMonica Kissling: «So machst du 2025 zu deinem Glücksjahr»

Die «New York Times» hat die heutige Sternenlandschaft mit der Zeit der Babylonier abgeglichen und festgestellt: Viele Sternzeichen stimmen nicht mehr überein. Wer zum Beispiel am 16. September geboren ist, gilt offiziell als Jungfrau – tatsächlich steht die Sonne an diesem Datum aber vor dem Sternbild Löwe.

Schlangenträger als 13. Sternzeichen

Dazu kommt, dass die Sternkreiszeichen nicht alle gleich gross sind – wie es die Babylonier definiert haben – und so nicht alle gleichlang hinter der Sonne stehen. Die Sonne bleibt also bei manchen Sternbildern länger, bei anderen kürzer. Vor der Jungfrau steht sie zum Beispiel doppelt so lange wie vor dem Krebs.

Viele mit Sternzeichen Skorpion oder Schütze wären eigentlich das Sternzeichen Schlangenträger.
Viele mit Sternzeichen Skorpion oder Schütze wären eigentlich das Sternzeichen Schlangenträger.
IMAGO/imagebroker

Und es gibt noch einen weiteren Grund: Eigentlich gibt es nämlich ein 13. Sternzeichen. Der Schlangenträger steht vom 7. November bis zum 17. Dezember hinter der Sonne. Warum genau die Babylonier ihn nicht in ihr System aufgenommen haben, ist unklar. Laut der «New York Times» aber sehr wahrscheinlich einfach, weil die Babylonier 12 Sternzeichen wollten – passend zu den 12 Monaten.

