Milena Moser erzählt in ihrem neuesten Buch «Schreiben. Eine Ermutigung» von ihrem Weg zur Bestsellerautorin. Bild: Nicholas Albrecht

Milena Moser ist eine der erfolgreichsten Schweizer Schriftstellerinnen. In ihrem neusten Buch verrät sie, wie viele Romane sie einst für den Kübel geschrieben hat – und gibt Tipps weiter an jene, die auch schreiben wollen.

Milena Moser Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Vor über 20 Jahren beschloss Milena Moser, es zu versuchen: Die Schweizer Schriftstellerin wollte andere Menschen mit ihrer Leidenschaft fürs Schreiben anstecken.

In ihrem neuesten Buch «Schreiben. Eine Ermutigung» blickt Moser zurück und erzählt von ihrem eigenen Weg zur Bestsellerautorin.

Die 61-Jährige gibt zudem Kniffe und Tipps weiter an all jene, die ebenfalls schreiben wollen.

blue News publiziert vorab exklusiv das Kapitel «Wie ich behauptete, Schriftstellerin zu sein». Mehr anzeigen

Milena Moser ist eine der erfolgreichsten Schweizer Schriftstellerinnen. Seit zehn Jahren lebt die Bestsellerautorin in den USA.

In ihrem Buch «Schreiben. Eine Ermutigung», das ab 28. Februar 2025 im Schweizer Buchhandel erhältlich ist, blickt die 61-Jährige auf ihre Reise zur Bestsellerautorin zurück.

«Meine ersten drei Romane sind nie erschienen. Später habe ich einen Roman geschrieben, der fast fertig war, bis ich ihn doch weglegte», erzählte Moser 2018 auf blue News.

Aller Anfang ist schwer. Moser gibt in ihrem neuesten Buch mit spielerischen, immer konkreter werdenden Übungen Kniffe weiter an alle Menschen, die auch gerne ein Buch schreiben wollen.

blue News publiziert vorab exklusiv das Kapitel «Wie ich behauptete, Schriftstellerin zu sein».

Wie ich behauptete, Schriftstellerin zu sein

Ich war 21, hatte gerade die Ausbildung zur Buchhändlerin abgeschlossen, da wurde mir eine kleine Erbschaft ausbezahlt. Mein Großvater war gestorben und hatte dies testamentarisch verfügt, als ich noch ein Kind war, ich hatte das komplett vergessen. Es war auch nicht viel, aber genug, um nach Paris zu fahren und mir für drei Monate eine kleine Wohnung mieten zu können.

Schnell fand ich Anschluss an eine Gruppe angehender Filmemacher, die sich jede Woche trafen, um ihre Lebensträume und Pläne zu diskutieren und dazu sehr viele Zigaretten zu rauchen. Wir nannten das großartig unseren jour fixe. In diesem Rahmen gelang mir zum ersten Mal, es auszusprechen. Auf die Frage, was ich denn so mache, antwortete ich kühn: «Ich bin Schriftstellerin.»

Vielleicht, weil mich niemand kannte.

Vielleicht, weil ich es in einer fremden Sprache sagte. Jedenfalls brach niemand in wieherndes Gelächter aus. Niemand rief: «Was, du? Du machst wohl Witze!» Nein, die nächste Frage lautete meist: »Und, hast du schon etwas veröffentlicht?«

«Nein», sagte ich wahrheitsgemäß. «Non!» Doch das ging den Filmemachern ja auch nicht anders. Wir standen alle ganz am Anfang. Und wir hatten auch gar nicht die Erwartung, vom Establishment sofort begeistert aufgenommen zu werden: Wir waren jung, wollten die Welt neu erfinden, erwarteten Widerstand, begrüßten ihn.

Er war der Beweis dafür, dass wir mit unseren Experimenten Neuland betraten, dass wir ein Risiko eingingen. «Erfolg» war damals nicht das oberste Ziel, im Gegenteil, es war ein ambivalenter Begriff, dem wir misstrauten.

An diesen Abenden diskutierten wir leidenschaftlich unsere Projekte, und ich weiß nicht, ob die anderen genauso schamlos hochstapelten wie ich, die ich von Kurzgeschichten und einem angefangenen Roman erzählte, während ich in Wirklichkeit «nur» autobiografische Notizen in das Chinabuch kritzelte, schwarz mit roten Ecken, das ich immer mit mir herumtrug. Irgendwann während der Pubertät und der ersten unglücklichen Schwärmereien war mir das Geschichtenerfinden abhandengekommen.

Irgendwann glaubte ich, eine Grenze zu sehen, wo es gar keine gibt, eine Grenze zwischen Fiktion und Autobiografie. Was erst nur ein Haarriss war, wuchs sich mit der Zeit zu einem schier unüberwindbaren Abgrund aus. Ich wusste nicht, wie ich von der einen Seite, von meinem Tagebuch, auf die andere, nämlich zu einem Roman gelangen konnte. Dabei war es früher so einfach gewesen.

Zu behaupten, ich schreibe einen Roman, auch wenn ich mir das gar nicht zutraute, hinderte mich daran, ganz aufzugeben. Es war keine Lüge: Es war eine Absichtserklärung. Ich machte meinen Traum offiziell. Fast gewöhnte ich mich an meine selbst geschaffene Identität als Schriftstellerin, zu der mir nur das Schreiben an und für sich fehlte.

Da wollte es der Zufall oder das Schicksal, dass ein junger Deutscher zu unserer Gruppe stieß. «Wie heißt denn dein Roman?», fragte er. Ich schaute an die Wand, an der ein Plakat von einer lokalen Band hing: Tard dans la nuit.

«Spät in der Nacht», sagte ich folgerichtig. Er nickte. Auf die nächste Frage hätte ich gefasst sein müssen, war es aber nicht. «Kann ich was lesen?» Nein zu sagen war keine Option. Ich hatte mich in eine Ecke geredet, aus der ich mich nun herausschreiben musste.

«Zu behaupten, ich schreibe einen Roman, auch wenn ich mir das gar nicht zutraute, hinderte mich daran, ganz aufzugeben. Es war keine Lüge: Es war eine Absichtserklärung. Ich machte meinen Traum offiziell»: Milena Moser im Buch «Schreiben. Eine Ermutigung». Bild: Kein & Aber

Nun hatte ich also genau eine Woche Zeit, um eine glaubwürdige Anzahl von Seiten zu produzieren. Seit Monaten redete ich von meinem Roman, da konnte ich nicht mit drei Sätzen ankommen. Zu Hause spannte ich ein Blatt Papier in meine tragbare Hermes 3000 ein, die mir mein damaliger Freund und späterer Mann, der Buchhändler René Moser, geschenkt hatte. Auf den Koffer hatte er meinen Namen geschrieben, und auf dem rosa lackierten Laufwerk stand FÜR SCHUND.

Ich spannte das erste Blatt ein und schrieb: Spät in der Nacht. Roman. Jetzt hatte ich schlicht keine Zeit mehr, zu überlegen, wie ich es anstellen sollte, über diesen Abgrund zu springen, zu fliegen oder zu klettern. Und ob ich das überhaupt konnte. Ich musste schreiben, und so schrieb ich.

Der erste Schritt ins Leere war der schwerste. Ich musste mich selbst über die Klippe schubsen. Und dann konnte ich nicht mehr aufhören. Auch nicht, als der junge Mann aus Deutschland nach der Lektüre nur wenig Begeisterung zeigte.

Ich schrieb und schrieb. Der Roman war fast fertig, als ich nach München fahren musste, wo mein Vater im Sterben lag. Auf der langen Zugfahrt schrieb ich von Hand einen Brief an den (unterdessen auch verstorbenen) Verleger Klaus G. Renner:

Die Lektüre des bei ihm erschienenen Handbreviers für Hochstapler von Walter Serner habe mich inspiriert, als Hochstaplerin zu leben. Seit über einem Jahr behauptete ich, Schriftstellerin zu sein. Nun stünde ich aber kurz davor, aufzufliegen. Und natürlich gäbe es da nur einen Ausweg: Er sei sozusagen moralisch verpflichtet, meinen Roman zu veröffentlichen.

In München angekommen, fuhr ich erst zu der Verlagsadresse, die ich mir herausgesucht hatte, warf Brief und Manuskript in den Briefkasten und fuhr anschließend weiter zum Krankenhaus. Irgendwann zwischen zwei Krankenhausbesuchen klingelte ich bei dem Verleger Renner an der Tür.

«Ich bins, Milena Moser», sagte ich in die Gegensprechanlage. «Ich habe Ihnen geschrieben.» Es dauerte ziemlich lange, bis der Türsummer erklang. Erst viel später wurde mir bewusst, wie ungewöhnlich mein Verhalten war. Beunruhigend. Unberechenbar.

Kein Wunder, hatte er erst gezögert. «Sie sind ja wahnsinnig», waren denn auch seine ersten Worte. Wenn ich heute an diese junge Frau zurückdenke, kann ich sie kaum mehr vor mir sehen, sie ist mir fremder als eine Romanfigur. Schmerzhaft schüchtern und doch nicht aufzuhalten. Ungeschickt und wild entschlossen.

Ach, und ich kleidete mich, wie ich mir die tragischen Heldinnen in Chandler-Krimis vorstellte, in grauen Kostümen vom Flohmarkt und hochhackigen Schuhen, in denen ich nicht laufen konnte. Ich besprühte mich mit billiger Sandelholzessenz, auch das hatte ich von Chandler.

«Was braucht man, um ein Buch zu schreiben – Talent? Durchhaltevermögen? Größenwahn? Hochstaplerischen Übermut?»: Milena Moser im Buch «Schreiben. Eine Ermutigung». Bild: Nicholas Albrecht

Ich war 21 Jahre alt, mein Vater lag im Sterben, ich wusste nicht, was ich mit meinem Leben anfangen sollte, und wusste es gleichzeitig ganz genau. Verwirrt und voller Hoffnung. Diese junge Frau war ich.

Sie hat den Grundstein gelegt, auch wenn vorerst nichts dabei herauskam. Der Verleger war sehr freundlich, er merkte schnell, dass von mir keine Gefahr ausging, dass ich «wahnsinnig» nur im schriftstellerischen Sinn war und nicht im kriminellen.

Er holte das Manuskript, das ich ihm in den Briefkasten gelegt hatte, aus einer Schublade. Es war voller Tippfehler, die letzten Seiten hatte ich im Zug noch schnell von Hand geschrieben. «So geht das natürlich nicht», sagte er. »Das Original dürfen Sie nie aus der Hand geben. Was, wenn ich die Türe nicht geöffnet hätte?«

Das hatte ich mir tatsächlich nicht überlegt. Wenn er den Türsummer nicht gedrückt hätte, wäre mein erster Roman verloren gewesen. Unterdessen ist er das ohnehin. Das Manuskript existiert nicht mehr. Zuletzt wurde es vermutlich im Keller meiner Mutter gesichtet.

Renner machte sich eine Kopie und gab mir das Manuskript zurück. Es sei in dieser Form nicht zu veröffentlichen, sagte er. Ich müsse noch weiter daran arbeiten.

Was ich als Zusage interpretierte. Die nächsten Monate erzählte ich überall herum, ich hätte nun einen Verleger gefunden, der nur auf die nächste Version warte.

Dem war natürlich nicht so. Er wollte weder die nächste noch die übernächste Version, und irgendwann bat er mich ausdrücklich, ihn nicht mehr zu kontaktieren. Das Buch ist nie erschienen, ebenso wenig wie die nächsten beiden Romane.

Aber ich habe nicht aufgehört zu schreiben, konnte nicht aufhören.

Was braucht man, um ein Buch zu schreiben – Talent? Durchhaltevermögen? Größenwahn? Hochstaplerischen Übermut?

Es handelt sich hier um einen originalen Textauszug. Deshalb erfolgten keine Anpassungen gemäss blue News Regeln.

Bibliografie: «Schreiben – eine Ermutigung», Milena Moser, Verlag Kein & Aber, 240 Seiten. Das Buch ist ab 28. Februar 2025 im Schweizer Buchhandel erhältlich.

Mehr Videos aus dem Ressort