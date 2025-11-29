  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Neue Erziehungsstile Von Curling bis Smombie – welcher Elterntyp bist du?

Carlotta Henggeler

29.11.2025

Es gibt verschiedene Erziehungsstile. blue News liefert dir eine Übersicht.
Es gibt verschiedene Erziehungsstile. blue News liefert dir eine Übersicht.
IMAGO/Westend61

Ob strenge Disziplin, überschwängliches Lob oder der fast schon olympische Versuch, jeden Stolperstein aus dem Weg zu räumen – Erziehungsstile gibt’s so viele wie Sandkastensnacks. Was steckt hinter den Begriffen U-Boot-, Curling- oder Smombie-Eltern?

Teleschau

29.11.2025, 17:07

29.11.2025, 17:13

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Es gibt zahlreiche Erziehungsstile mit kreativen Namen wie Helikopter-, Curling- oder U-Boot-Eltern, die sich durch unterschiedliche Grade von Kontrolle, Unterstützung und Einmischung ins Leben der Kinder auszeichnen.
  • Überfürsorgliche Stile etwa bei Rasenmäher-, Abschlepper- oder Schneepflug-Eltern nehmen Kindern wichtige Lernerfahrungen ab, was langfristig Selbstständigkeit und Problemlösekompetenz beeinträchtigen kann.
  • Andere Typen wie Delfin-Eltern oder Hipster-Eltern setzen auf Balance, Freiheit und Individualität, während extremes Verhalten – ob Kontrolle oder Gleichgültigkeit – meist negative Folgen für die kindliche Entwicklung hat.
Mehr anzeigen

Helikopter-Eltern kennst du bestimmt – aber was ist mit Curling-, U-Boot- oder Abschlepper-Eltern? Oder schon mal von Rasenmäher-Eltern gehört? Es gibt zahlreiche unterschiedliche Erziehungsstile. Ein Überblick. 

Helikopter-Eltern

Sie kreisen ständig über ihren Kindern und sind allzeit bereit, einzugreifen. Helikopter-Eltern beschützen ihre Kinder vor psychischen und physischen Verletzungen, greifen bei Konflikten schnell ein und meinen es im Allgemeinen zu gut. Ihr ständiger Einsatz lässt Kindern wenig Raum, eigene Erfahrungen zu sammeln. Selbstständigkeit und Problemlösungskompetenz bleiben so auf der Strecke.

Curling-Eltern

Wie beim gleichnamigen Wintersport fegen Curling-Eltern jede Schwierigkeit frühzeitig aus dem Weg. Der Alltag der Kinder wird so glattgebügelt, dass diesen Konflikte oder Rückschläge kaum begegnen.

Klingt bequem, birgt aber ein Risiko: Kinder lernen nicht, Frust zu bewältigen oder sich selbst durchzusetzen. Das kann später in der Schule oder im Beruf zu Problemen führen.

Abschlepper-Eltern

Sobald der Nachwuchs ins Straucheln gerät, rollen sie an – wie der Pannendienst. Sie lösen jede Krise stellvertretend und sorgen so scheinbar für Erleichterung. Besser wäre: Hilfe zur Selbsthilfe. Der Abschleppdienst der Eltern führt nämlich dazu, dass die Kinder sich daran gewöhnen, dass jemand anders die Probleme für sie beseitigt – was langfristig Selbstvertrauen und Eigeninitiative untergräbt.

U-Boot-Eltern

Sie tauchen am Elternbesuchstag oft nicht auf, sind für Lehrer kaum erreichbar und brauchen oft eine Extra-Einladung, um Unterschriften oder Zahlungen abzuliefern. U-Boot-Eltern entziehen sich der elterlichen Mitwirkung, sei es aus Überforderung, Zeitmangel oder Desinteresse.

Mutter – und Influencerin. «Ich glaube nicht, dass ich meinen Kindern schade»

Mutter – und Influencerin«Ich glaube nicht, dass ich meinen Kindern schade»

Ihre Kinder manövrieren sich allein durch den Schulalltag, wodurch sie ihr Potenzial meist nicht ausschöpfen können.

Rasenmäher-Eltern

Diese Eltern überlassen nichts dem Zufall – sie «mähen» jedes Hindernis nieder, bevor das Kind es überhaupt wahrnimmt. Sie sind sozusagen die Steigerung der Abschlepper-Eltern. Die Folge dieses Erziehungsstils: Mangelnde Frustrationstoleranz, kein Durchsetzungsvermögen und das Fehlen echter Erfolgserlebnisse. Herausforderungen gehören eben zum Leben dazu und fördern eine gesunde Entwicklung.

Schneepflug-Eltern

Sie gehen noch einen Schritt weiter: Schneepflug-Eltern räumen den Weg ihres Kindes so radikal frei, dass dem Kind kaum mehr eine Gelegenheit bleibt, um sich selbst zu behaupten und Verantwortung zu übernehmen.

Ob Lehrerwechsel, unangenehme Aufgaben oder Kritik – alles wird dem Kind möglichst leicht gemacht oder abgenommen. Auch wenn es gut gemeint ist – dem Kind schadet dieses Verhalten.

Delfin-Eltern

Delfin-Eltern vereinen liebevolle Führung mit Freiheit. Sie begleiten ihr Kind aufmerksam, fördern Selbstständigkeit, aber setzen auch klare Grenzen – ähnlich dem Prinzip der bedürfnisorientierten Erziehung.

Der Begriff wurde von der kanadischen Psychiaterin und Autorin Shimi Kang geprägt. Sie sieht den Delfin als Symbol für Balance – sanft, aber bestimmt, fürsorglich, aber nicht übergriffig.

Tiger-Eltern

Für Tiger-Eltern stehen Disziplin, Gehorsam und akademische Leistung im Fokus. Sie verlangen ihren Kindern viel ab, tolerieren kaum Abweichungen von ihren Regeln und setzen ihr Kind häufig unter enormen Druck.

Der Begriff wurde durch Amy Chuas Buch «Battle Hymn of the Tiger Mother» bekannt. Diese Erziehung kann zu hohen Leistungen führen – aber auch zu Stress und Überforderung.

Öko-Eltern

Mit dem Jutebeutel zum Markt, nur Holzspielzeug im Kinderzimmer und auf keinen Fall in die Ferien fliegen: Öko-Eltern wollen die Welt retten – auch mit ihrer Erziehung. Nachhaltigkeit steht über allem, selbst wenn die Kinder mal keine Lust auf Hafermilch, Camping und Kleidung mit Öko-Zertifikat haben. Bei so viel Idealismus bleibt die Alltagstauglichkeit oft auf der Strecke.

Hipster-Eltern

Am Land sind sie eher Exoten, in der Stadt findet man sie überall: Hipster-Eltern leben Nachhaltigkeit, Vielfalt und Individualität. Ihre Kinder tragen Secondhand, besuchen alternative Betreuungseinrichtungen und wachsen mit viel Selbstbestimmung auf.

Der Erziehungsstil? Offen, kreativ, oft reflektiert – aber manchmal auch etwas anstrengend, wenn es um konsequente Regeln geht.

Smombie-Eltern

Smartphone plus Zombie – daraus ergibt sich der Begriff Smombie. Wenn Eltern mehr Zeit am Bildschirm als mit ihren Kindern verbringen, bleiben Zuwendung, Aufmerksamkeit und Gespräche auf der Strecke. Kinder reagieren darauf oft mit Rückzug oder Trotz. Auch älteren Kindern, die bereits selbst ein Handy besitzen, sollten Eltern ein gutes Vorbild sein in Sachen Digitalverhalten.

Soccer Moms und Dads

Ob Grümpi, Kuchenverkauf, Trikots waschen oder Fahrdienst – Soccer Moms und Dads organisieren alles rund um das Vereinsleben der Kinder.

Sie sind stehen mehrmals die Woche am Spielfeldrand, feuern ihren Nachwuchs lautstark an und opfern viel Zeit für das Hobby ihrer Kinder. Was als liebevolle Unterstützung begann, wird schnell zur einzigen Freizeitbeschäftigung und zur Lebensaufgabe.

Blogger-Eltern

Mama- oder Papa-Blogger dokumentieren ihren Familienalltag online – von der morgendlichen Lunchbox über Bastelideen bis hin zu Familienferien. Manche achten dabei auf Privatsphäre, andere zeigen die Gesichter ihrer Kinder täglich in den Posts.

Ethik auf Familienblogs. Kinderfotos ins Netz stellen – herzig, aber problematisch

Ethik auf FamilienblogsKinderfotos ins Netz stellen – herzig, aber problematisch

Klar ist: Wenn das Familienleben zur Content-Quelle wird, verändert das etwas. Ob diese Veränderung für Kinder positiv ist, bleibt fraglich.

Giesskannen-Eltern

Lob tut gut – zu viel davon wirkt jedoch schnell inflationär. Giesskannen-Eltern verteilen Anerkennung allzu grosszügig und häufig, selbst für Kleinigkeiten. Die Kinder lernen so, auf Bestätigung von aussen zu warten, statt selbst stolz auf ihre Leistung zu sein, und ihr Selbstwertgefühl hängt stark von der Reaktion der Eltern ab.

Super-Mom und Super-Dad

Sie bringen scheinbar alles unter einen Hut: Job, Haushalt, Kindergeburtstage, Backen, gesund Kochen, Basteln, Elternbeirat, Engagement im Sportverein und vieles mehr. Super-Eltern wollen überall glänzen, oft aus eigenem Anspruch heraus.

Sie wirken nach aussen wie perfekte Vorbilder, fühlen sich innen aber oft erschöpft. Und machen anderen Eltern ungewollt Druck, mitzuhalten.

Best-Friends-Eltern

Diese Eltern wollen keine Autorität sein – sondern bester Freund oder beste Freundin ihres Kindes. Sie shoppen mit ihren Töchtern, zocken mit ihren Söhnen und teilen Geheimnisse mit dem Nachwuchs. Nähe und Verständnis sind gut – aber eine freundschaftliche Beziehung kann keine elterliche Rolle ersetzen. Kinder brauchen Orientierung – und nicht nur jemanden, der alles cool findet.

Raben-Eltern

Meist wird dieser Begriff eher scherzhaft verwendet, auch wenn es sie natürlich wirklich gibt, die Raben-Eltern, die ihre Kinder vernachlässigen. Die Bezeichnung Raben-Eltern basiert jedoch auf einem Missverständnis: Früher dachte man, Raben würden ihre Jungen aus dem Nest stossen und sich selbst überlassen. In Wirklichkeit sind die Vögel aber sehr fürsorgliche Tiere.

Mehr Videos aus dem Ressort

«On the Rocks» mit «Saturday and Sunday»

«On the Rocks» mit «Saturday and Sunday»

Über zwei Millionen Fans schauen täglich ihre Videos auf Instagram und Co. Loredana und Kilian Bamert, besser bekannt als «Saturday and Sunday», verraten in «On The Rocks», wie sie ihren Alltag zum Quotenschlager machen.

20.03.2025

Meistgelesen

Diese Stars starben unter ungeklärten Umständen
Vermisste österreichische Influencerin ist tot
Ukraine greift Öltanker mit Marinedrohnen an +++ Russische Luftangriffe auf Kiew
Trump: Luftraum über Venezuela «gesperrt» +++ Einwanderungsbehörde stoppt alle Asylentscheidungen
GC gehört die Startphase – Muci verpasst Führung nur knapp

Mehr zum Thema

Familien. Erfolg und Gehorsam verlieren in Erziehung laut Studie an Wert

FamilienErfolg und Gehorsam verlieren in Erziehung laut Studie an Wert

Spinat macht stark – eine Nase wie Pinocchio. Lügen, die uns unsere Eltern erzählt haben

Spinat macht stark – eine Nase wie PinocchioLügen, die uns unsere Eltern erzählt haben

«Elternteil» statt «Mami» oder «Papi». Kinderpsychologen kritisieren Zürcher Gender-Ratschlag

«Elternteil» statt «Mami» oder «Papi»Kinderpsychologen kritisieren Zürcher Gender-Ratschlag

Mehr aus dem Ressort

Kommerz wie Kokain. Darum lässt mich der Black Friday vollkommen kalt

Kommerz wie KokainDarum lässt mich der Black Friday vollkommen kalt

Dezember-Horoskop. Monica Kissling: «Jetzt wird dein Tatendrang geweckt»

Dezember-HoroskopMonica Kissling: «Jetzt wird dein Tatendrang geweckt»

Bötschi fragt Gerichtsreporterin. Brigitte Hürlimann: «Ich erkenne, wenn ein Angeklagter Reue nur vortäuscht»

Bötschi fragt GerichtsreporterinBrigitte Hürlimann: «Ich erkenne, wenn ein Angeklagter Reue nur vortäuscht»