Rio ist Show – Olinda ist Seele – Der Karneval, bei dem nicht zugeschaut wird – sondern alle mitmachen Während in Rio der Karneval im Sambodrom glänzt, feiert die Stadt Olinda auf der Strasse – roh, nah und voller Tradition. Hier prägen afrikanische und indigene Einflüsse Musik, Rhythmen und das ganze Lebensgefühl. 16.02.2026

Rund 2300 Kilometer nordöstlich von Rio de Janeiro – im Bundesstaat Pernambuco nahe Recife – liegt Olinda. Ein Flug dorthin dauert etwa drei Stunden.

Karneval zum Mitmachen – nicht zum Zuschauen

Hier gehört der Karneval nicht ins Stadion, sondern auf die Strasse. Die ganze Altstadt wird zur Bühne – ohne Tribünen, ohne Tickets, aber mit umso mehr Rhythmus und Nähe.

Afrikanische und indigene Einflüsse prägen Musik, Kostüme und Tänze. Warum das Fest hier so anders klingt, aussieht und sich anfühlt als in Rio – und welche eindrücklichen Bilder das zeigen – erklärt unser Video.

