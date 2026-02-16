  1. Privatkunden
Rio ist Show – Olinda ist Seele Der Karneval, bei dem nicht zugeschaut wird – sondern alle mitmachen

Leana Bachmann

16.2.2026

Während in Rio der Karneval im Sambodrom glänzt, feiert die Stadt Olinda auf der Strasse – roh, nah und voller Tradition. Hier prägen afrikanische und indigene Einflüsse Musik, Rhythmen und das ganze Lebensgefühl.

16.02.2026

Während in Rio der Karneval im Sambodrom glänzt, feiert die Stadt Olinda auf der Strasse – roh, nah und voller Tradition. Hier prägen afrikanische und indigene Einflüsse Musik, Rhythmen und das ganze Lebensgefühl.

Leana Bachmann

16.02.2026, 20:58

Rund 2300 Kilometer nordöstlich von Rio de Janeiro – im Bundesstaat Pernambuco nahe Recife – liegt Olinda. Ein Flug dorthin dauert etwa drei Stunden.

Karneval zum Mitmachen – nicht zum Zuschauen

Hier gehört der Karneval nicht ins Stadion, sondern auf die Strasse. Die ganze Altstadt wird zur Bühne – ohne Tribünen, ohne Tickets, aber mit umso mehr Rhythmus und Nähe.

Afrikanische und indigene Einflüsse prägen Musik, Kostüme und Tänze. Warum das Fest hier so anders klingt, aussieht und sich anfühlt als in Rio – und welche eindrücklichen Bilder das zeigen – erklärt unser Video.

Laser liefert endlich Beweise – Ein verschollener Abenteurer – und die geheimnisvollen Städte im Amazonas

Laser liefert endlich Beweise – Ein verschollener Abenteurer – und die geheimnisvollen Städte im Amazonas

Der britische Archäologe Percy Fawcett brach 1925 zur Suche nach der sagenhaften «City of Z» auf – und kehrte nie zurück. Heute zeigt moderne Laser-Technologie: Im Dschungel gab es einst tatsächlich Städte.

24.10.2025

Karneval in Rio: Lula-Hommage löst politische Debatte aus

BrasilienKarneval in Rio: Lula-Hommage löst politische Debatte aus

Schlüsselübergabe an «König Momo»: Karneval in Rio beginnt

BrasilienSchlüsselübergabe an «König Momo»: Karneval in Rio beginnt

Rekord-Razzia gegen Tierhandel. Tukane, Aras und Affen – über 700 Exoten befreit

Rekord-Razzia gegen TierhandelTukane, Aras und Affen – über 700 Exoten befreit

Nach Starlink-Aus: Ukraine gelingt grösste Gelände-Rückeroberung binnen weniger Tage seit 2023
McGrath fädelt auf Gold-Kurs ein – was dann geschieht, zerreisst uns das Herz
Sturz beim Aufwärmen: Gremaud muss im Big Air Forfait geben ++ Vonn teilt Video mit Krankenhausalltag
Brignone fuhr mit Todesangst zu Gold: «Ich habe mein Bein und Knie komplett ruiniert»
Berühmter Strand nach Sturm plötzlich weggespült