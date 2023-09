Wiesn-Looks 2023 Keine grossen Gedanken übers Outfit musste sich Thomas Müller machen, denn zur 188. Wiesn trägt er erneut die FC-Bayern-Tracht. Praktisch und nachhaltig zugleich. Bild: Keystone Traditionen hin oder her: Bei Bill Kaulitz gedarf es am Volksfest extravaganter zu und her. Der Musiker steht mit rosafarbenen Metallic-Lederhosen im berühmten Käferzelt. Damit kombiniert er eine pinke Handtasche und – Achtung – Plateau-Boots. Der gewagte Look funktioniert und spiegelt seine Persönlichkeit wider. Bild: Keystone Traditionell mit Lederhosen unterwegs: Während Andreas Gabalier zu seinem Look Wanderschuhe kombiniert, setzt Florian Silbereisen auf Sneaker für den Alltag in der Farbe der Lederhosen. Bild: Imago/Spöttel Picture Richard Lugner im klassischen Look und Mausi, deren dunkler Look auf den ersten Blick Gothic-inspiriert wirkt. Wiesn-Zeit ist Lederhosen und Dirndl-Zeit. Doch wie chic oder exzentrisch darf es eigentlich sein? Bei den Promis herrscht auf dem diesjährigen Oktoberfest in München Uneinigkeit.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Münchner Oktoberfest findet noch bis zum 3. Oktober 2023 statt.

Die Promis trauen sich auf den Wiesn outfit-mässig so einiges.

Von traditionellen über edle bis hin zu exzentrischen Looks ist alles dabei. Mehr anzeigen

Wenn das grösste Volksfest der Welt ruft, sind die Promis mit Dirndl und Lederhosen natürlich mit von der Partie.

So weit, so gut, was den Look betrifft. Da kein Dresscode herrscht, ist nämlich grundsätzlich alles erlaubt.

So wird es am Münchner Oktoberfest auch einmal bunt. Beziehungsweise düster, wie uns Richard Lugners Begleitung «Mausi» zeigt.

Bill Kaulitz kommt in Plataeu-Boots

Doch sie ist nicht die Einzige, die aus der Rolle tanzt. Siehe da, auch Bill Kaulitz' mag es speziell und kreuzt in einer Metallic-Hose in Rosa im Käferzelt auf, die er mit pinken Plateau-Boots kombiniert.

Auch zum Thema Dirndllänge und Schuhwerk wird immer gern debattiert in den Bierzelten. Welcher Promi 2023 auf welchen Stil setzt und welche Looks blue News am besten gefallen, siehst du in der Bildergalerie oben.

