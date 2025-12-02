Melania Trump macht das Weisse Haus zur Festung in Blau und Rot

First Lady präsentiert Weihnachtsdeko – Von wegen Gold – Melania setzt im Weissen Haus auf Blau und Rot
Melania Trump schmeisst die Weihnachtsmaschine an. 51 Bäume, Kränze im Überfluss und 10'000 blaue Schmetterlinge: Patriotismus-Glitzer deluxe. Und mittendrin als echter Hingucker: Trumps Attentatsbild.
02.12.2025
Melania Trump schmeisst die Weihnachtsmaschine an. 51 Bäume, Kränze im Überfluss und 10'000 blaue Schmetterlinge: Patriotismus-Glitzer deluxe. Und mittendrin als echter Hingucker: Trumps Attentatsbild.
Melania Trump hat das Weisse Haus für Weihnachten 2025 herausgeputzt – und setzt dabei auf einen Look, der eher nach Flagge als nach Goldkugel schreit: Blau und Rot dominieren. Das diesjährige Motto lautet «Home is where the heart is».
Kranz-Alarm und Schleifen-Flash
Hinter dem Spektakel steckt eine gigantische Bastel- und Schleifen-Operation mit Dutzenden Bäumen, Kränzen und tausenden Details.
Dazu kommen ein Mini-Weisses Haus mit Mini-Kränzen – und ein Bild an der Wand, das garantiert nicht als Weihnachtsdeko gedacht war, aber trotzdem alle Blicke auf sich zieht.
Mehr Videos aus dem Ressort
Flach, frech, viral – Wie 2D-Cafés und Comic-Looks die Popkultur zurückerobern
2D-Cafés, gezeichnete Möbel, Comic-Lackierungen: Der flache Look erobert die reale Welt. Warum begeistert uns plötzlich Design ohne Tiefe – und wogegen richtet sich der Trend? Ein Blick in ein Phänomen, das bewusst einfacher wirkt, als es ist.
19.11.2025