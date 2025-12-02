  1. Privatkunden
Weihnachten als Patriotenshow Melania Trump macht das Weisse Haus zur Festung in Blau und Rot

Christian Thumshirn

2.12.2025

First Lady präsentiert Weihnachtsdeko – Von wegen Gold – Melania setzt im Weissen Haus auf Blau und Rot

First Lady präsentiert Weihnachtsdeko – Von wegen Gold – Melania setzt im Weissen Haus auf Blau und Rot

Melania Trump schmeisst die Weihnachtsmaschine an. 51 Bäume, Kränze im Überfluss und 10'000 blaue Schmetterlinge: Patriotismus-Glitzer deluxe. Und mittendrin als echter Hingucker: Trumps Attentatsbild.

02.12.2025

Melania Trump schmeisst die Weihnachtsmaschine an. 51 Bäume, Kränze im Überfluss und 10'000 blaue Schmetterlinge: Patriotismus-Glitzer deluxe. Und mittendrin als echter Hingucker: Trumps Attentatsbild.

Christian Thumshirn

02.12.2025, 14:48

Melania Trump hat das Weisse Haus für Weihnachten 2025 herausgeputzt – und setzt dabei auf einen Look, der eher nach Flagge als nach Goldkugel schreit: Blau und Rot dominieren. Das diesjährige Motto lautet «Home is where the heart is».

Kranz-Alarm und Schleifen-Flash

Hinter dem Spektakel steckt eine gigantische Bastel- und Schleifen-Operation mit Dutzenden Bäumen, Kränzen und tausenden Details.

Dazu kommen ein Mini-Weisses Haus mit Mini-Kränzen – und ein Bild an der Wand, das garantiert nicht als Weihnachtsdeko gedacht war, aber trotzdem alle Blicke auf sich zieht.

