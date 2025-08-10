  1. Privatkunden
Energie sparen Wäsche bei 40 Grad waschen soll schlecht sein – Experte klärt auf

Lea Oetiker

10.8.2025

Der britische TV-Arzt Xand van Tullek hält nichts von einer 40-Grad-Wäsche (Symbolbild).
Der britische TV-Arzt Xand van Tullek hält nichts von einer 40-Grad-Wäsche (Symbolbild).
Bild: Keystone

Der TV-Arzt Xand van Tulleken rät vom Waschen bei 40 Grad ab, da es zu wenig hygienisch und energieaufwendig ist. Ein Schweizer Experte erklärt blue News, ob diese Aussage wirklich zutrifft.

Lea Oetiker

10.08.2025, 13:23

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der britische TV-Arzt Xand van Tullek hält nichts von einer 40-Grad-Wäsche.
  • Der 46-Jährige empfiehlt meist 20 Grad zum Waschen, 30 Grad bei Sportkleidung und 60 Grad zum Abtöten von Bakterien.
  • Sollte man nun als nicht mehr bei 40 Grad waschen? blue News hat nachgefragt beim Textilprüfungsinstitut Testex in Zürich.
Mehr anzeigen

Der britische TV-Arzt Xand van Tulleken hält wenig vom Waschen bei 40 Grad. Seiner Ansicht nach sei diese Temperatur zu niedrig, um Krankheitserreger zuverlässig aus der Wäsche zu entfernen, während der Energieverbrauch bei 40 Grad im Vergleich zu 20 oder 30 Grad relativ hoch bleibe, erläuterte der 46-Jährige in einer Morgensendung der BBC.

Van Tulleken empfiehlt, ganz auf das Waschen bei 40 Grad zu verzichten. Für den Alltag genügen in den meisten Fällen 20 Grad vollkommen, um die Kleidung schonend zu reinigen.

Nur bei Sportkleidung stellt er die Waschmaschine auf 30 Grad, erklärt der Mediziner. Möchte man Bakterien abtöten, seien 60 Grad oder mehr das Richtige.

Auch Waschmittel spielen eine grosse Rolle

Heisst das jetzt, dass man Wäsche nicht mehr bei 40 Grad waschen sollte?

«Die Frage, ob eine Waschtemperatur von 20 Grad oder 30 Grad ausreicht, lässt sich nicht pauschal beantworten, da mehrere Faktoren entscheiden sind», erklärt Robert Sporer vom Schweizer Textilprüfungsinstitut Testex gegenüber blue News.

«Neben der Temperatur wirken sich auch das verwendete Waschmittel, eventuelle Zusätze (beispielsweise Bleichmittel), sowie die Art und der Grad der Verschmutzung wesentlich auf das Waschergebnis aus», sagt er weiter.

Schwieriger, als du denkst. Diese 9 Fehler machst du beim Wäschewaschen

Schwieriger, als du denkstDiese 9 Fehler machst du beim Wäschewaschen

Es kann grundsätzlich festgehalten werden, dass bei Alltagskleidung, wie sie beispielsweise im Büro getragen werde, keine besonderen Verschmutzungen vorlägen und die Kleidung lediglich einmal getragen worden sei, weshalb häufig eine niedrigere Waschtemperatur ausreiche.

«Ob jedoch 20 Grad oder 30 Grad im Einzelfall genügen, lässt sich nicht abschliessend beurteilen, da unser Labor hierzu bislang keine gezielten Untersuchungen durchgeführt hat», so Sporer weiter.

Bei 40 Grad waschen hat auch Vorteile

Eine erhöhte Waschtemperatur von 40 Grad bringe jedoch auch Vorteile mit sich: Beispielsweise würden höhere Waschtemperaturen Mikroorganismen wesentlich effektiver reduzieren.

Viele Bakterien und Pilze, insbesondere solche, die typischerweise auf der Haut vorkämen, wie zum Beispiel Schweiss- und Hautkeime, würden bei 40 Grad deutlich besser abgetötet werden. «Dies ist besonders relevant bei hygienisch sensibler Wäsche wie Unterwäsche, Handtüchern, Bettwäsche oder Berufskleidung», sagt Sporer weiter.

Auch Fett- und Eiweissverschmutzungen würden sich bei 40 Grad deutlich effektiver lösen, da Waschmittelwirkstoffe wie Tenside und Enzyme hier optimal arbeiten würden. «Auch Gerüche werden zuverlässig entfernt», so Sporer.

Höhere Wassertemperaturen würden zudem Rückstände besser entfernen und so die Lebensdauer von Textilien verlängern. Zum anderen könnten aber empfindliche Materialien oder spezielle Ausrüstungen durch häufiges Waschen bei Hitze beschädigt werden.

«Wir empfehlen daher, die Waschtemperaturen abhängig vom Einsatzzweck der Textilien, dem Verschmutzungsgrad sowie den Herstellerangaben zu wählen», erklärt Sporer abschliessend.

