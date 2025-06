Wann ist die beste Zeit für Sex?

Melatonin senkt abends die Libido – viele Menschen haben trotzdem genau dann Sex. Bild Imago/Westend61

Wer seinen Chronotyp kennt, kann nicht nur seine Arbeitszeit, seinen Schlaf oder sein Sportprogramm optimieren – sondern auch sein Liebesleben. Denn auch Sexualität folgt dem Rhythmus des Körpers.

Auf der Suche nach unserem verborgenen Potenzial verändern wir unsere Ernährung, nehmen gezielt Supplemente ein, gestalten Trainingspläne – doch was, wenn es nicht nur darauf ankommt, was wir tun, sondern wann?

Unsere Sexualität unterliegt dem Einfluss unseres zirkadianen Rhythmus – der inneren Uhr, die unser ganzes System taktet.

Sie beeinflusst nicht nur, wann wir müde sind oder Energie haben, sondern auch, wann wir Lust verspüren, Nähe suchen und besonders empfänglich für Erregung sind.

Sex aus Bequemlichkeit – statt Lust

Der Taktgeber unseres Körpers wird zirkadianer Rhythmus genannt. Er ist eine Art innere Uhr, die vorgibt, wann wir wach und wann wir müde sind, er beeinflusst die Körpertemperatur, den Hormonhaushalt, aber auch den Stoffwechsel.

Dabei wird er von der Sonne gesteuert.

Die Fotorezeptoren in unseren Augen registrieren das Licht und senden Signale an die sogenannte «Master-Uhr», den suprachiasmatischen Nukleus (SCN), der unseren Schlaf-Wach-Zyklus, die Körpertemperatur, die Hormonproduktion und den Stoffwechsel in Einklang mit den Tageszeiten bringt.

Ein Mechanismus, der schon ab dem dritten Lebensmonat den Takt unseres Lebens bestimmt.

Das Hormon Melatonin, das in der Zirbeldrüse produziert wird, spielt dabei eine Hauptrolle. Wenn es dunkel wird, signalisiert der SCN der Zirbeldrüse, mehr Melatonin auszuschütten, was uns müde macht und den Körper auf den Schlaf vorbereitet.

Gleichzeitig hat Melatonin eine hemmende Wirkung auf Sexualhormone wie Testosteron und Östrogen, was erklärt, warum die Libido in den Abend- und Nachtstunden oft geringer ist.

Zudem ist das Herz-Kreislauf-System um Mitternacht im Ruhemodus, das sexuelle Verlangen niedrig, und die Müdigkeit hoch – und trotzdem haben die meisten genau dann Sex, das schreibt das «Journal of Circadian Rhythms».

Die zitierte Studie untersuchte, wann die meisten Menschen Sex haben und stellte fest, dass die meisten sexuellen Begegnungen zwischen 23 Uhr und 1 Uhr stattfinden.

Sex am Morgen wirkt wie ein natürlicher Energiebooster

Die Forscher führten diese Muster hauptsächlich auf externe Faktoren wie Arbeitszeiten, familiäre Verpflichtungen und die Verfügbarkeit des Partners zurück, anstatt auf innere biologische Rhythmen. Denn guter Sex wäre zu einer anderen Tageszeit wahrscheinlicher.

Mit dem Einsetzen des Tageslichts wird nämlich die Melatoninproduktion gehemmt, und das Stresshormon Cortisol wird ausgeschüttet. Dieses fördert die Wachheit und kann in moderaten Mengen das sexuelle Verlangen steigern, da es für Energie und Motivation sorgt.

Gerade am Morgen erreicht das Testosteron bei Männern und Frauen seinen Höhepunkt, und viele Männer wachen mit einer Erektion auf – ein biologisches Signal für gesteigertes sexuelles Verlangen. Morgendlicher Sex wirkt daher wie ein natürlicher Energiebooster:

Er aktiviert das Belohnungssystem, setzt Dopamin und Endorphine frei, dämpft Stress und fördert die Kreativität.

Der zirkadiane Rhythmus beeinflusst nicht nur unseren Schlaf und unsere Wachphasen, sondern auch unsere Körpertemperatur und den Stoffwechsel. So sinkt die Körpertemperatur nachts, was zu einer besseren Erholung beiträgt, während sie tagsüber ansteigt, um den Körper auf Aktivität vorzubereiten.

Ein gesunder Schlaf ist zudem entscheidend für das sexuelle Verlangen. Während des Tiefschlafs werden wichtige Sexualhormone regeneriert, und chronischer Schlafmangel kann die Libido erheblich senken. Ebenso reguliert der zirkadiane Rhythmus den Insulinspiegel und andere metabolische Prozesse, sodass der Körper zu bestimmten Zeiten des Tages besser in der Lage ist, Nahrung zu verarbeiten und Energie zu speichern.

Während der zirkadiane Rhythmus den grundsätzlichen Takt vorgibt, gibt es aber noch einen weiteren Faktor, der erklärt, weshalb es nicht für jedes Paar funktioniert, am frühen Morgen – noch vor dem ersten Kaffee und bevor der Alltagsstress losgeht – intim zu werden: der Chronotyp.

Er beschreibt die individuelle Ausprägung des zirkadianen Rhythmus und bestimmt, ob man morgens voller Energie ist und Nähe zu seiner Partnerin oder seinem Partner sucht, oder ob man einfach nur weiterschlafen möchte.

Gesund leben – aber im richtigen Takt

Welcher Chronotyp wir sind, ist genetisch vorbestimmt. Besonders das Gen PER3 bestimmt, wie wir wortwörtlich ticken. Menschen mit einem langen PER3-Gen sind meist Frühaufsteher und benötigen mehr Schlaf, während Menschen mit einem kurzen PER3-Gen weniger Schlaf brauchen und eher Spätaufsteher sind. Die meisten Menschen liegen irgendwo dazwischen.

Wer dauerhaft gegen seinen individuellen Rhythmus lebt – und beispielsweise als Nachtmensch immer sehr früh aufstehen muss –, erschafft ein sogenanntes soziales Jetlag, also einen subtilen, aber spürbaren Zeitverschiebungszustand, was zu Schlafstörungen, Konzentrationsproblemen, chronischer Müdigkeit, aber auch langfristig zu Stoffwechselstörungen und Depressionen führen kann.

Auch die Libido leidet unter dieser permanenten inneren Verschiebung – hormonelle Ungleichgewichte können das sexuelle Verlangen deutlich reduzieren.

Was also wäre, wenn wir Intimität mit unserer inneren Uhr synchronisieren würden, sodass unsere innere Natur den Sex qualitativ unterstützt und uns dabei hilft, unser volles Potenzial zu entfalten?

Statt uns emotional abgekoppelt zu fühlen und dabei zuzuschauen, wie unsere Lust ausdünnt, könnte unser Liebesleben zu etwas werden, was uns trägt:

Durch die Ausschüttung von Dopamin und Endorphinen kann Sex am Morgen wach und energiegeladen machen – vergleichbar mit einer starken Tasse Kaffee. Belastende Gedanken oder nervöse Phasen könnten abgefedert werden, indem das Kuschelhormon Oxytocin, das beim Sex ausgeschüttet wird, emotionale Nähe fördert und das Stresslevel senkt. Und dank des steigenden Testosteronspiegels könnten wir uns motivierter und fokussierter fühlen.

Chronotypen: Wann du am besten Sex hast

Der Schlafmediziner Michael Breus entwickelte vier Chronotypen, um uns zu helfen, unseren natürlichen Körperrhythmus zu verstehen und im Alltag entsprechend anzupassen.

Die Chronotypen – Bär, Wolf, Löwe und Delfin –, die er in seinem Buch «The Power of When» klassifiziert, dienen als Orientierung, um Schlaf- und Aktivitätsmuster zu erkennen und die Leistung zu optimieren.

Frühaufsteher, die sogenannten Löwen, erleben ihre stärkste Lust oft schon gegen sechs Uhr morgens, wenn Testosteron und Energie ihren Höhepunkt erreichen.

Bären, die weitverbreitete Durchschnittstypen sind, fühlen sich etwa um acht Uhr vormittags besonders empfänglich für Intimität. Für Wölfe, also die Nachtmenschen, liegt die beste Zeit eher später am Vormittag, etwa um zehn Uhr, wenn sie richtig wach werden.

Die sensiblen Delfine hingegen bevorzugen den Abend, etwa gegen 20 Uhr, was zusätzlich dabei hilft, entspannt in den Schlaf zu finden

Bei unterschiedlichen Chronotypen wird es schwierig

Paare mit ähnlichen Chronotypen, etwa zwei Bären oder ein Löwe und ein Bär, finden meist leichter gemeinsame Zeiten für Intimität, da ihre inneren Uhren ähnlich ticken. Auch Wölfe und Delfine können gut harmonieren, wenn sie ihre unterschiedlichen Aktivitätsphasen akzeptieren und sich flexibel aufeinander einstellen.

Schwieriger wird es häufig bei Paaren, deren Chronotypen stark auseinandergehen, wie etwa ein Löwe, der früh aktiv ist, und ein Wolf, der abends erst richtig in Schwung kommt.

Hier erfordert es viel Kommunikation und Kompromissbereitschaft, um gemeinsame Momente zu schaffen. Letztlich geht es darum, den Rhythmus des Partners zu respektieren und bewusst Zeitfenster zu finden, in denen beide Lust und Energie teilen können – denn nur so entsteht eine erfüllte und nachhaltige Verbindung.

