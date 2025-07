Die Sommerferien erfordern oft viel Planung für eine Familie: So viele Bedürfnisse, so viele zu berücksichtigende Faktoren, so wenig Zeit. Bild: Axel Heimken/dpa

Die Sommerferien mit Familie erfordert Planung. Die blue News Kolumnistin will sich dieses Jahr frühzeitig darum kümmern – und merkt bei der Wahl der Destination, dass sie ihren eigenen Eltern immer ähnlicher wird.

Michelle de Oliveira Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Sommerferien erfordern in einer Familie oft viel Planung.

Was sind die Bedürfnisse? Was ist möglich – finanziell, angebotsmässig und familientauglich? Worauf hat man überhaupt Lust?

Die blue News Kolumnistin sagt schliesslich während der Diskussion, wie schön es doch letztes Jahr in Alentejo, Portugal, beim Glamping war. Da könnten wir doch wieder hin? Da wissen wir, was uns erwartet.

Plötzlich muss die Kolumnistin an ihre Eltern denken: Jeden Sommer Ferien im Tessin – und ihr gehen auf einmal viele Lichter auf. Mehr anzeigen

Hat man schulpflichtige Kinder, kommen sie jetzt rasant näher: die Sommerferien.

Ich erinnere mich, wie sehr ich mich als Kind jedes Jahr darauf gefreut hatte. Sechs Wochen schulfrei, Badi und barfuss, bis spät aufbleiben und zu viel Glacé schlecken.

Der letzte Schultag war prall vor prickelnder Erwartung, wenn die Ferien noch unberührt, aber unmittelbar vor mir lagen. Sechs scheinbar endlose Wochen, zwei davon wie jedes Jahr im Tessin.

Genau wie die Winterferien im Wallis, hatten die Sommerferien in der italienischen Schweiz in unserer Familie Tradition. Stets in der gleichen Unterkunft, Besuch der gleichen Sehenswürdigkeiten, die Speisekarten der Restaurants kannten wir noch vom letzten Jahr.

Ich habe es geliebt.

Zur Person: Michelle de Oliveira Bild: Privat Michelle de Oliveira ist Journalistin, Yogini, Mutter und immer auf der Suche nach Balance – nicht nur auf der Yogamatte. Ausserdem hat sie ein Faible für alles Spirituelle. In ihrer Kolumne berichtet sie über ihre Erfahrungen mit dem Unfassbaren, aber auch aus ihrem ganz realen Leben mit all seinen Freuden und Herausforderungen. Sie lebt mit ihrer Familie in Portugal.

Bis ich älter wurde und es doof fand, dass wir immer an den gleichen Ort fuhren, nie ans Meer flogen oder exotische Destinationen erkundeten.

Wer schaut wann auf die Kinder?

Mittlerweile selbst Mutter weiss ich: Das ist mit den Ferien ist so eine Sache. Die müssen nämlich geplant werden.

Erst ist da einmal die Betreuung während die Eltern arbeiten: Wer schaut wann auf die Kinder und schmiert sie von Kopf bis Fuss mit Sonnencreme ein?

Hält das sorgfältig gebaute Organisations-Kartenhaus oder bricht es beim ersten Wolkenbruch – bei der ersten kranken Person zum Beispiel – bereits zusammen? Haben wir wirklich an alle Eventualitäten gedacht?

Hinzu kommt die Reiseplanung. Ein Luxus-Problem, ich weiss. Doch ich kenne viele Familien, bei denen die Ferienplanung inklusive eines Aufenthaltes ausserhalb der eigenen vier Wände eine Herausforderung darstellt und nicht selten zu einer kleinen Krise führt, in der sich die Eltern wünschen, es wäre doch bereits wieder Ende August.

Was sind die Bedürfnisse? Was ist möglich – finanziell, angebotsmässig und familientauglich? Worauf hat man überhaupt Lust?

Spanien, warum eigentlich nicht?

Unser Sohn etwa kündigte vor einer Weile an, er wolle nach Spanien. Niemand wusste, wieso. Er auch nicht. Aber Spanien sollte es seiner Meinung nach sein und er lernte mit einer App bereits spanische Wörter.

Den Vogel nannte er fortan «el pájaro» und hin und wieder grüsste er uns mit «Buenos días». Spanien, warum eigentlich nicht, dachten wir zunächst. Wir setzten uns in einer freien Minuten an den Computer und scrollten durch Angebote.

Die Destination sollte nur so weit weg sein, dass wir sie in nicht allzu vielen Autostunden erreichen können – schliesslich ist Spanien unser Nachbarland.

Am Meer wäre schön, aber wenn möglich weniger windig als bei uns. Sonst können wir ja bleiben, wo wir sind. Wir entdeckten einige nette Möglichkeiten, doch überzeugt waren wir noch nicht. Wir klappten den Laptop zu, vertagten das Unterfangen.

Plötzlich muss die Kolumnistin an ihre Eltern denken

Auch das höre ich von vielen Familien. Die Planung wird so lange hinausgeschoben, bis die Auswahl minimal und der Preis maximal ist. Spontanferien in der Region bleiben da oft die letzte Lösung.

Das kann wunderbar werden: Man ergattert ein preiswertes Last-Minute-Angebot, spart sich lange Reisezeiten, das Wetter spielt mit, die Laune ist gut und man entdeckt neue Lieblingsecken im eigenen Land.

Es kann aber auch zwei Wochen lang regnen und man verflucht die eigene Nachlässigkeit jeden Tag aufs Neue, wenn man die Füsse in feuchte Gummistiefel steckt anstatt in heissen Sand und das gummige Sandwich nicht mit fremdländischer Küche mithalten kann.

Wir wagten einen zweiten Anlauf. Ich erwähnte, wie schön es doch letztes Jahr in Alentejo beim Glamping war. Da könnten wir doch wieder hin? Da wissen wir, was uns erwartet.

Plötzlich muss ich an meine Eltern denken: Jeden Sommer Ferien im Tessin. Mir gehen auf einmal sehr viele Lichter auf.

Weil mein Glampingvorschlag nur bedingt Anhänger*innen fand, fragte ich ChatGPTI um Hilfe. Familienferien in Portugal, war mein Stichwort. Nicht Algarve, nicht Silberküste.

Tatsächlich spukte die künstliche Helferin brauchbare Tipps aus: Nationalpärke, Wandergebiete, Badeseen. Alles mit dem Auto erreichbar, wir müssen nicht fliegen und sparen die Automiete. Das könnte was sein, denken wir.

Und buchen doch noch nicht. Wir haben ja noch Zeit. Bis dahin übt mein Sohn weiter Spanisch. Adios!

Mehr Videos aus dem Ressort