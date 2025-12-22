  1. Privatkunden
Schnee in der Wüste Warum sie in Saudi-Arabien jetzt Ski fahren – und warum das extrem selten ist

Von Christian Thumshirn

22.12.2025

Schnee in Saudi-Arabien – Warum Einheimische jetzt Ski fahren – und warum das extrem selten ist

Schnee in Saudi-Arabien – Warum Einheimische jetzt Ski fahren – und warum das extrem selten ist

Schnee in Saudi-Arabien und den Emiraten – mitten in der Wüste. Kamele stapfen durchs Weiss, Einheimische Schlitteln und versuchen sich auf Skiern. Surreale Winterbilder, die man in der Wüste kaum für möglich hält.

22.12.2025

Schnee in Saudi-Arabien und den Emiraten – mitten in der Wüste. Kamele stapfen durchs Weiss, Einheimische schlitteln und versuchen sich auf Skiern. Surreale Winterbilder, die man in der Wüste kaum für möglich hält.

Von Christian Thumshirn

22.12.2025, 21:28

22.12.2025, 21:29

In Saudi-Arabien hat es erstmals seit 30 Jahren in mehreren Regionen geschneit, vom Tuwaiq-Gebirge bis in die Nähe von Riad.

Kamele stapfen durch den Schnee, Einheimische gehen Schlitteln oder Skifahren.

Das Video zeigt eindrucksvoll, wie die Wüste plötzlich zu einem Winterspielplatz wird – ein seltenes Bild, das die Bewohner begeistert teilen.

20-Milliarden-Franken-Projekt: Saudis bauen 176 U-Bahn-Kilometer – in 10 Jahren

20-Milliarden-Franken-Projekt: Saudis bauen 176 U-Bahn-Kilometer – in 10 Jahren

Spezielle Waggons für Frauen und Luxusfeeling: Seit Anfang Dezember hat die saudische Hauptstadt Riad eine U-Bahn. Vom Spatenstich 2014 bis zur Eröffnung vergingen gerade einmal 10 Jahre. Nicht der einzige Superlativ.

13.12.2024

