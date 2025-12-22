Schnee in Saudi-Arabien – Warum Einheimische jetzt Ski fahren – und warum das extrem selten ist Schnee in Saudi-Arabien und den Emiraten – mitten in der Wüste. Kamele stapfen durchs Weiss, Einheimische Schlitteln und versuchen sich auf Skiern. Surreale Winterbilder, die man in der Wüste kaum für möglich hält. 22.12.2025

In Saudi-Arabien hat es erstmals seit 30 Jahren in mehreren Regionen geschneit, vom Tuwaiq-Gebirge bis in die Nähe von Riad.

Kamele stapfen durch den Schnee, Einheimische gehen Schlitteln oder Skifahren.

Das Video zeigt eindrucksvoll, wie die Wüste plötzlich zu einem Winterspielplatz wird – ein seltenes Bild, das die Bewohner begeistert teilen.

