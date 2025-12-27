Auch UV-Strahlen trocknen die Haut aus. Das ist zwar vor allem im Sommer ein Thema, aber längst nicht nur. Gerade in den Bergen, wo es kalt, aber trotzdem sonnig ist, wird Sonnenschutz oft vergessen. Auch Solariumbesuche im Winter können der Haut zusetzen. Verzichte deshalb besser darauf, wenn du zu trockener Haut neigst – und trage auch im Winter regelmässig Sonnencreme auf.

Bild: iStock/plprod