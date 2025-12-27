  1. Privatkunden
Kalte Monate, weiche Haut Warum gute Pflege gerade jetzt besonders wichtig ist

Carlotta Henggeler

27.12.2025

Das hilft gegen trockene und rissige Hände im Winter
Das hilft gegen trockene und rissige Hände im Winter. Rissige Hände? Handcreme ist deine erste Wahl. Mit rückfettenden Inhaltsstoffen wie Sheabutter, Urea oder Mandelöl versorgt sie deine Haut mit Feuchtigkeit und stärkt die Hautbarriere. Creme deine Hände mindestens zweimal täglich ein – und unbedingt nach jedem Händewaschen. Bei stark strapazierten Händen kannst du die Creme dick auftragen, Baumwollhandschuhe anziehen und sie über Nacht einwirken lassen.

Rissige Hände? Handcreme ist deine erste Wahl. Mit rückfettenden Inhaltsstoffen wie Sheabutter, Urea oder Mandelöl versorgt sie deine Haut mit Feuchtigkeit und stärkt die Hautbarriere. Creme deine Hände mindestens zweimal täglich ein – und unbedingt nach jedem Händewaschen. Bei stark strapazierten Händen kannst du die Creme dick auftragen, Baumwollhandschuhe anziehen und sie über Nacht einwirken lassen.

Bild: iStock/AndreiDavid

Das hilft gegen trockene und rissige Hände im Winter. Um deine Hände vor Kälte zu schützen, solltest du draussen immer Handschuhe tragen. Trockene Luft und tiefe Temperaturen sorgen nämlich dafür, dass die Haut im Winter schneller austrocknet und rissig wird. Handschuhe halten also nicht nur warm und sehen gut aus – sie sind auch ein wichtiger Bestandteil des Hautschutzes in der kalten Jahreszeit.

Um deine Hände vor Kälte zu schützen, solltest du draussen immer Handschuhe tragen. Trockene Luft und tiefe Temperaturen sorgen nämlich dafür, dass die Haut im Winter schneller austrocknet und rissig wird. Handschuhe halten also nicht nur warm und sehen gut aus – sie sind auch ein wichtiger Bestandteil des Hautschutzes in der kalten Jahreszeit.

Bild: iStock/licsiren

Das hilft gegen trockene und rissige Hände im Winter. Heisses Wasser und Spülmittel greifen die Hautbarriere an und fördern das Austrocknen sowie Einreissen der Hände. Trag deshalb beim Putzen und Abwaschen unbedingt Gummihandschuhe. Das ist nicht nur im Winter sinnvoll, sondern das ganze Jahr über – besonders beim Umgang mit aggressiven Reinigungsmitteln oder wenn du generell empfindliche Haut hast.

Heisses Wasser und Spülmittel greifen die Hautbarriere an und fördern das Austrocknen sowie Einreissen der Hände. Trag deshalb beim Putzen und Abwaschen unbedingt Gummihandschuhe. Das ist nicht nur im Winter sinnvoll, sondern das ganze Jahr über – besonders beim Umgang mit aggressiven Reinigungsmitteln oder wenn du generell empfindliche Haut hast.

Bild: iStock/djedzura

Das hilft gegen trockene und rissige Hände im Winter. Handcreme ist nicht gleich Handcreme. Manche Produkte wirken nur kurz oder reizen die Haut sogar – etwa durch künstliche Duftstoffe. Achte deshalb auf rückfettende Inhaltsstoffe wie Glycerin oder Urea. Sie sorgen dafür, dass die Creme wirklich wirkt: Sie spenden Feuchtigkeit, machen die Haut geschmeidiger und reduzieren unangenehme Spannungsgefühle.

Handcreme ist nicht gleich Handcreme. Manche Produkte wirken nur kurz oder reizen die Haut sogar – etwa durch künstliche Duftstoffe. Achte deshalb auf rückfettende Inhaltsstoffe wie Glycerin oder Urea. Sie sorgen dafür, dass die Creme wirklich wirkt: Sie spenden Feuchtigkeit, machen die Haut geschmeidiger und reduzieren unangenehme Spannungsgefühle.

Bild: iStock/AntonioGuillem

Das hilft gegen trockene und rissige Hände im Winter. Eine weitere Möglichkeit, trockene Hände zu pflegen, ist ein Ölbad. Verwende dafür Oliven-, Mandel- oder Jojobaöl – sie sind besonders pflegend und reich an Nährstoffen. Erwärme das Öl leicht, bade deine Hände etwa zehn Minuten darin und massiere es anschliessend sanft ein. Auch ein Schuss Öl im Badewasser lohnt sich: So trocknet das Wasser deine Haut nicht zusätzlich aus.

Eine weitere Möglichkeit, trockene Hände zu pflegen, ist ein Ölbad. Verwende dafür Oliven-, Mandel- oder Jojobaöl – sie sind besonders pflegend und reich an Nährstoffen. Erwärme das Öl leicht, bade deine Hände etwa zehn Minuten darin und massiere es anschliessend sanft ein. Auch ein Schuss Öl im Badewasser lohnt sich: So trocknet das Wasser deine Haut nicht zusätzlich aus.

Bild: iStock/VichienPetchmai

Das hilft gegen trockene und rissige Hände im Winter. Trockene Haut kann auch ein Zeichen dafür sein, dass du zu wenig trinkst. Gerade im Winter, wenn man weniger schwitzt und kaum Durst verspürt, geht das Trinken schnell vergessen. Dabei ist es für eine gesunde Haut besonders wichtig. Achte deshalb darauf, täglich mindestens 1,5 bis 2 Liter Wasser oder Tee zu trinken.

Trockene Haut kann auch ein Zeichen dafür sein, dass du zu wenig trinkst. Gerade im Winter, wenn man weniger schwitzt und kaum Durst verspürt, geht das Trinken schnell vergessen. Dabei ist es für eine gesunde Haut besonders wichtig. Achte deshalb darauf, täglich mindestens 1,5 bis 2 Liter Wasser oder Tee zu trinken.

Bild: iStock/seb_ra

Das hilft gegen trockene und rissige Hände im Winter. Einen grossen Anteil an spröder Haut im Winter hat oft die trockene Heizungsluft in der Wohnung. Mit einfachen Mitteln – etwa einer Schüssel Wasser auf der Heizung – kannst du die Luftfeuchtigkeit erhöhen. Noch effektiver ist ein Luftbefeuchter, der die Feuchtigkeit misst und anzeigt. Wichtig dabei: Mehr als 60 Prozent sollte die Luftfeuchtigkeit nicht betragen, sonst kann sich Schimmel bilden.

Einen grossen Anteil an spröder Haut im Winter hat oft die trockene Heizungsluft in der Wohnung. Mit einfachen Mitteln – etwa einer Schüssel Wasser auf der Heizung – kannst du die Luftfeuchtigkeit erhöhen. Noch effektiver ist ein Luftbefeuchter, der die Feuchtigkeit misst und anzeigt. Wichtig dabei: Mehr als 60 Prozent sollte die Luftfeuchtigkeit nicht betragen, sonst kann sich Schimmel bilden.

Bild: iStock/Liudmila Chernetska

Das hilft gegen trockene und rissige Hände im Winter. Auch natürliche Mittel wie Aloe vera können deiner Haut Feuchtigkeit spenden. Trage den Pflanzensaft direkt auf deine Hände auf oder greife zu einem Aloe-Vera-Gel. Eine feuchtigkeitsspendende und schützende Wirkung haben auch andere Pflanzen wie Kamille, Gurke, Kokosnuss, Avocado oder Ringelblume.

Auch natürliche Mittel wie Aloe vera können deiner Haut Feuchtigkeit spenden. Trage den Pflanzensaft direkt auf deine Hände auf oder greife zu einem Aloe-Vera-Gel. Eine feuchtigkeitsspendende und schützende Wirkung haben auch andere Pflanzen wie Kamille, Gurke, Kokosnuss, Avocado oder Ringelblume.

Bild: iStock/ddukang

Das hilft gegen trockene und rissige Hände im Winter. Heisses Wasser löst den natürlichen Fettfilm der Haut und trocknet sie besonders stark aus. Verwende deshalb, wann immer möglich, lauwarmes statt heisses Wasser – zum Beispiel beim Händewaschen. Beim Abwaschen und Putzen schützen Gummihandschuhe vor der Hitze. Auch beim Baden oder Duschen gilt: lieber nicht öfter als nötig.

Heisses Wasser löst den natürlichen Fettfilm der Haut und trocknet sie besonders stark aus. Verwende deshalb, wann immer möglich, lauwarmes statt heisses Wasser – zum Beispiel beim Händewaschen. Beim Abwaschen und Putzen schützen Gummihandschuhe vor der Hitze. Auch beim Baden oder Duschen gilt: lieber nicht öfter als nötig.

Bild: iStock/nikkytok

Das hilft gegen trockene und rissige Hände im Winter. Auch UV-Strahlen trocknen die Haut aus. Das ist zwar vor allem im Sommer ein Thema, aber längst nicht nur. Gerade in den Bergen, wo es kalt, aber trotzdem sonnig ist, wird Sonnenschutz oft vergessen. Auch Solariumbesuche im Winter können der Haut zusetzen. Verzichte deshalb besser darauf, wenn du zu trockener Haut neigst – und trage auch im Winter regelmässig Sonnencreme auf.

Auch UV-Strahlen trocknen die Haut aus. Das ist zwar vor allem im Sommer ein Thema, aber längst nicht nur. Gerade in den Bergen, wo es kalt, aber trotzdem sonnig ist, wird Sonnenschutz oft vergessen. Auch Solariumbesuche im Winter können der Haut zusetzen. Verzichte deshalb besser darauf, wenn du zu trockener Haut neigst – und trage auch im Winter regelmässig Sonnencreme auf.

Bild: iStock/plprod

Das hilft gegen trockene und rissige Hände im Winter. Honig ist ein echtes Wundermittel: Er schmeckt nicht nur gut, sondern tut auch der Haut gut. Er spendet Feuchtigkeit und kann die Heilung rissiger Stellen beschleunigen. Trage Honig auf die betroffenen Hautpartien auf, lass ihn zehn bis 15 Minuten einwirken und spüle ihn danach mit warmem Wasser ab.

Honig ist ein echtes Wundermittel: Er schmeckt nicht nur gut, sondern tut auch der Haut gut. Er spendet Feuchtigkeit und kann die Heilung rissiger Stellen beschleunigen. Trage Honig auf die betroffenen Hautpartien auf, lass ihn zehn bis 15 Minuten einwirken und spüle ihn danach mit warmem Wasser ab.

Bild: iStock/Michele Ursi

Das hilft gegen trockene und rissige Hände im Winter. Natürlich wünscht man sich, dass Pflegeprodukte gut riechen. Es gibt aber Duftstoffe, vor allem künstliche, die die Haut stark reizen können. Mit parfümfreien oder hypoallergenen Produkten bist du auf der sicheren Seite. Bei Seifen sind pH-neutrale Varianten besonders empfehlenswert, vor allem wenn du empfindliche Haut hast.

Natürlich wünscht man sich, dass Pflegeprodukte gut riechen. Es gibt aber Duftstoffe, vor allem künstliche, die die Haut stark reizen können. Mit parfümfreien oder hypoallergenen Produkten bist du auf der sicheren Seite. Bei Seifen sind pH-neutrale Varianten besonders empfehlenswert, vor allem wenn du empfindliche Haut hast.

Bild: Duftstoffe

Das hilft gegen trockene und rissige Hände im Winter. Die Gesundheit deiner Haut hängt auch von deiner Ernährung ab. Ein ausgewogener Speiseplan mit gesunden Fetten, Vitaminen und Nährstoffen schützt die Haut vor dem Austrocknen. Besonders wichtig sind Omega-3-Fettsäuren, die zum Beispiel in Nüssen, Fisch oder Avocado stecken. Auch Proteine, Zink sowie die Vitamine C und E tragen zu einer starken Hautbarriere bei.

Die Gesundheit deiner Haut hängt auch von deiner Ernährung ab. Ein ausgewogener Speiseplan mit gesunden Fetten, Vitaminen und Nährstoffen schützt die Haut vor dem Austrocknen. Besonders wichtig sind Omega-3-Fettsäuren, die zum Beispiel in Nüssen, Fisch oder Avocado stecken. Auch Proteine, Zink sowie die Vitamine C und E tragen zu einer starken Hautbarriere bei.

Bild: iStock/Roxiller

Das hilft gegen trockene und rissige Hände im Winter. Auch psychische Faktoren spielen eine wichtige Rolle für die Hautgesundheit und sollten nicht unterschätzt werden. Stress und seelische Belastungen machen die Haut anfälliger für Trockenheit und Risse und können sogar Hautkrankheiten wie Neurodermitis begünstigen. Gönn dir deshalb bewusst Pausen und tu dir regelmässig etwas Gutes. Nicht umsonst heisst es: Die Haut ist der Spiegel der Seele.

Auch psychische Faktoren spielen eine wichtige Rolle für die Hautgesundheit und sollten nicht unterschätzt werden. Stress und seelische Belastungen machen die Haut anfälliger für Trockenheit und Risse und können sogar Hautkrankheiten wie Neurodermitis begünstigen. Gönn dir deshalb bewusst Pausen und tu dir regelmässig etwas Gutes. Nicht umsonst heisst es: Die Haut ist der Spiegel der Seele.

Bild: iStock/PeopleImages

Das hilft gegen trockene und rissige Hände im Winter. Zwar spürst du den Effekt des Eincremens sofort, doch eine gesunde Haut mit starker Barriere braucht mehr als punktuelle Pflege. Schenk deiner Haut im Winter deshalb kontinuierlich Aufmerksamkeit – und nicht erst dann, wenn die Hände schon spröde und rissig sind. Vorsorge ist hier deutlich einfacher als Nachsorge.

Zwar spürst du den Effekt des Eincremens sofort, doch eine gesunde Haut mit starker Barriere braucht mehr als punktuelle Pflege. Schenk deiner Haut im Winter deshalb kontinuierlich Aufmerksamkeit – und nicht erst dann, wenn die Hände schon spröde und rissig sind. Vorsorge ist hier deutlich einfacher als Nachsorge.

Bild: iStock/Strelciuc Dumitru

Vom Glarnerland bis ins Genferseebecken: In der kalten Jahreszeit kämpfen viele in der Schweiz mit spröden Händen. Mit den richtigen Produkten und Gewohnheiten bleibt die Haut dennoch zart.

Teleschau

27.12.2025, 18:06

