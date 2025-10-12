Die kürzlich verstorbene Verhaltensforscherin Jane Goodall hat einmal gesagt: «Es braucht eigentlich gar nicht viel, um als schwierige Frau zu gelten, deshalb gibt es ja auch so viele von uns.» Bild: Keystone

Michelle de Oliveira Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen «Widerstand gegen unangebrachtes Männerverhalten wird, seit sie denken könne, lächerlich gemacht», schreibt Michelle de Oliveira in ihrer Kolumne.

Obwohl heute Privilegien zwar zunehmend sichtbar gemacht und hinterfragt werden, gelten Männer nach wie vor als Autorität, derweil Frauen schlecht gemacht werden.

Die blue News Kolumnistin will sich das nicht mehr bieten lassen: «Ich zeige direkt den Mittelfinger, wenn ein Mann hupend an mir vorbeifährt, wenn ich jogge.»

Und de Oliveira hält sofort lautstark dagegen, wenn jemand frauenfeindliche Kommentare macht, die «doch nur lustig gemeint sind». Mehr anzeigen

Eine Freundin schickte mir kürzlich eine Nachricht. Es ging darum, dass ein Mann sie dreist abgespeist hatte, obwohl er sich am Tag davor noch voller Vorfreude auf das Treffen gezeigt hat. In den 24 Stunden aber hat er wohl eine andere Frau kennengelernt.

Die Situation war noch etwas komplexer, aber das ist gar nicht der Punkt. Worauf ich hinaus will, ist ein kleiner Nebensatz in der Nachricht meiner Freundin:

«Ich bin ja echt keine Drama-Person, aber ich musste ihm sagen, dass ich einige Fragezeichen im Kopf habe.»

«Ich bin ja echt keine Drama-Person»

«Ich bin ja echt keine Drama-Person.» – Es ist dieser Halbsatz, der mich zum Nachdenken angeregt und dann sehr, sehr wütend gemacht hat. Nicht auf meine Freundin, natürlich, sondern einmal mehr auf das verdammte Patriarchat.

Zur Person: Michelle de Oliveira Bild: Privat Michelle de Oliveira ist Journalistin, Yogini, Mutter und immer auf der Suche nach Balance – nicht nur auf der Yogamatte. Ausserdem hat sie ein Faible für alles Spirituelle. In ihrer Kolumne berichtet sie über ihre Erfahrungen mit dem Unfassbaren, aber auch aus ihrem ganz realen Leben mit all seinen Freuden und Herausforderungen. Sie lebt mit ihrer Familie in Portugal.

Als ich den Satz hörte, wurde mir bewusst, wie tief bei uns Frauen die Haltung sitzt, dass wir bloss kein Aufheben kreieren sollen. Und falls wir es doch einmal wagen, relativeren wir sofort: «Ich will ja kein Drama machen, aber ...»

Fast immer, wenn wir uns für uns selbst einsetzen, schämen wir uns hinterher dafür, und finden selbst, dass wir überreagiert haben.

Auch ich habe früh gelernt, dass es gut ankommt bei Männern, wenn man easy, verständnisvoll und cool bleibt, wenn sie sich danebenbenehmen.

Dass es gefällt, wenn man keine Lätsch-Geiss ist, wie Frauen, die sich nicht alles gefallen liessen, in meiner Jugend oft genannt wurden. Dass ich nicht zimperlich sein soll. Nicht hysterisch, wie Frauen früher diagnostiziert wurden.

Hysterie als Etikett für jedes Verhalten und jede Empfindung von Frauen, die nicht in die männlich gesetzte Norm passten.

Eine Spassbremse war, wer nicht mitlachte

Widerstand gegen unangebrachtes Männerverhalten wurde, seit ich denken kann, lächerlich gemacht. Eine Spassbremse war, wer dagegenhielt und nicht mitlachte, wenn auf Kosten einer Frau im Speziellen oder dem weiblichen Geschlecht im Allgemeinen sexistische Sprüche gerissen wurden.

Wir haben es akzeptiert und vielleicht sogar genickt, wenn einer sagte: «Die hat doch ihre Tage», weil sich eine Frau gegen eine Ungerechtigkeit wehrte. Als cool galt, wer sich viel – viel zu viel – gefallen liess. Damit normalisierten wir das verachtende Verhalten und verstärkten es ungewollt. Wir hatten es nicht anders gelernt.

Es ist unfassbar praktisch, uns Frauen auf diese Weise kleinzuhalten, indem die Männer – und bitte komme mir jetzt niemand mit «nicht alle Männer», ich kann es nicht mehr hören – Frauen abwerten, die sich gegen dieses Verhalten wehren.

Ich zeige Männern direkt den Mittelfinger

Fakt ist jedoch, dass dieses Aushalten und der unbedingte Wille, nicht als zickig zu gelten, noch viel weitere Kreise zieht. Dass bei uns Frauen, wenn wir Opfer eines sexuellen Übergriffs werden, der gleiche Mechanismus greift:

Er hat es bestimmt gar nicht so gemeint, so schlimm ist es ja nun auch wieder nicht, wahrscheinlich habe ich falsche Signale gesendet.

Weil wir nie gelernt haben, dass es richtig und notwendig ist, unsere Grenzen zu respektieren und diese kundzutun, suchen wir den Fehler bei uns und tolerieren wir im schlimmsten Fall drastische Übergriffe. Weil wir bloss kein Aufheben machen wollen.

Wenn es also bedeutet, eine Drama-Queen zu sein, wenn ich klare Grenzen ziehe und unangebrachtes Verhalten nicht mehr toleriere, dann, ja dann will ich in meinem Leben nichts anderes mehr sein als eine Drama-Queen. Ich zeige direkt den Mittelfinger, wenn ein Mann hupend an mir vorbeifährt, wenn ich jogge.

Ich spreche es sofort an, wenn sich ein Kollege unangebrachte Kommentare über meine Kleidung oder meinen Körper erlaubt. Ich halte lautstark dagegen, wenn jemand frauenfeindliche Kommentare macht, die «doch nur lustig gemeint sind».

Ich denke nicht länger, die sind halt einfach so, ist ja nichts passiert

Lieber bin ich eine Drama-Queen als eine Frau, die schweigt, damit Männer ihre Ruhe haben. Und nehme mir die kürzlich verstorbene Verhaltensforscherin Jane Goodall zum Vorbild, die einmal gesagt hat: «Es braucht eigentlich gar nicht viel, um als schwierige Frau zu gelten, deshalb gibt es ja auch so viele von uns.»

