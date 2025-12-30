«Pipapo, 1500 Euro – richtig geschätzt!» – Warum junge Deutsche nachts frierend vor Discountern stehen, um Böller zu kaufen Stundenlang warten sie frierend vor Supermärkten: Junge Deutsche jagen Böllern hinterher und geben dafür Hunderte, teils Tausende Euro aus. Warum der Feuerwerkskauf zum Adrenalinrausch wird, zeigt das Video. 30.12.2025

Mit Decken, Campingstühlen oder Teekannen ausgestattet stehen junge Erwachsene in Deutschland stundenlang vor Discountern Schlange – oft mitten in der Nacht. Kälte, Schlafmangel und Warten gehören dazu, denn wer früh da ist, will die besten Feuerwerksartikel ergattern.

Anstehen bis zum Morgengrauen

Der nächtliche Ansturm sorgt regelmässig für Aufsehen – bis hin zu Polizeieinsätzen, weil Passanten Einbrüche vermuten. Warum der Feuerwerkskauf zum Adrenalinrausch geworden ist und wie irre die Szenen vor und in den Läden wirklich sind, zeigt das Video.