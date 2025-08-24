«Dumme rennen, Kluge warten, Weise gehen in den Garten»: Zitat des bengalischen Philosophen Rabindranath Tagore. Bild: IMAGO/Cavan Images

«Wow, lueg, e Gurke!» hörte mich meine Familie kürzlich schreien. Tatsächlich wachsen gerade nicht nur eine, sondern viele Daumen grosse Gurken, die ich zusammen mit meinen Kindern angepflanzt habe.

Daneben wächst Fenchel, von dem wir bereits ernten konnten, es gedeihen Bohnen, Wassermelonen, Koriander, Pfefferminz, Rosmarin und eine bunte Mischung an Blumen.

Von meinem Gummibaum gibt es etliche Ableger, bald finden sich in jedem Zimmer eine oder mehrere Pflanzen.

Auch eine Monstera, die wir vor Jahren gekauft haben – sie sah damals so mitgenommen aus, dass wir sie aus Mitleid mitgenommen haben – gedeiht nach viel Zureden, Dünger und Licht nun wunderbar in unserem Wohnzimmer.

Ich will einen Zitronenbaum von Grund auf ziehen

Die Monstera ist mittlerweile so gross, dass ich eine Sackkarre brauche, sollte ich sie einmal bewegen wollen. Auf dem Fenstersims in der Küche steht eine Kollektion von Kakteen, von denen eine kürzlich zum ersten Mal geblüht hat. Was für ein Ereignis.

Zur Person: Michelle de Oliveira Bild: Privat Michelle de Oliveira ist Journalistin, Yogini, Mutter und immer auf der Suche nach Balance – nicht nur auf der Yogamatte. Ausserdem hat sie ein Faible für alles Spirituelle. In ihrer Kolumne berichtet sie über ihre Erfahrungen mit dem Unfassbaren, aber auch aus ihrem ganz realen Leben mit all seinen Freuden und Herausforderungen. Sie lebt mit ihrer Familie in Portugal.

Obwohl mich meine portugiesische Verwandtschaft regelmässig mit Zitronen aus ihren Gärten versorgt, wünsche ich mir meinen eigenen Zitronenbaum.

Ich stelle es mir wahnsinnig romantisch vor, am frühen Morgen eine taunasse Zitrone von meinem Baum zu pflücken, sie auszupressen und den Saft zu trinken.

Ich habe mir zum Ziel gesetzt, den Zitronenbaum von Grund auf alleine zu ziehen – auch wenn es bis zu sieben Jahre dauert, bis ein Baum zum ersten Mal Früchte trägt – wenn überhaupt. Egal.

Ich habe also Zitronenkerne einer geschenkten Zitrone gewaschen, in feuchtes Küchenpapier gewickelt und in ein Plastiksäckchen gelegt, das ich an der Sonne platzierte. Die ersten zwei Versuche scheiterten, nichts als Schimmel habe ich zustande gekriegt.

Beim dritten Mal klappte es und zwei Samen keimten. Ich pflanzte sie ein und tatsächlich wachsen jetzt, ganz zart, zwei kleine Zitronenbäumchen. Ich bin hingerissen und stolz auf meinen grünen – na ja, hellgrünen – Daumen.

Ist die aufblühende Liebe zum Gärtnern eine Midlife-Crisis?

Zu meinem 40. Geburtstag schenkte mir meine Familie einen Olivenbaum. Meine Freude darüber hätte nicht grösser sein können. Überhaupt könnte ich stundenlang meine Pflanzen betrachten, hier und dort etwas zupfen, dann und wann etwas umtopfen.

Ich mache Fotos aus allen möglichen Winkeln, fehlt nur noch, dass ich sie in meinem Whatsapp-Status poste. Vielleicht, ja vielleicht, ist diese aufblühende Liebe zum Gärtnern eine Art Midlife-Crisis.

Und wenn schon?

Es könnte doch viel schlimmer sein, als mit gekrümmtem Rücken Pflanzen umzutopfen und am Schluss überall mit Erdkrümeln beklebt zu sein.

Ich finde, zu gärtnern hat gerade in diesen turbulenten Zeiten etwas zutiefst Beruhigendes – und ja, etwas Erdendes. Wenn die zarten Blätter durch die Erde stossen, lasse ich die Hoffnung zu, dass die Welt doch nicht nur schlecht ist.

Natürlich ist das naiv und natürlich bin ich mit meinen Mini-Wassermelonen, den winzigen Gurken, dem Fenchel und der Handvoll Bohnen weit davon entfernt, Selbstversorgerin zu sein.

Wird es brenzlig, helfen uns die zehn Töpfe vor dem Haus nicht, und an der aktuellen Weltlage verändern sie schon gar nichts. Dennoch tun sie mir gut.

Neulich begegnete mir ein Zitat des bengalischen Philosophen und Künstlers Rabindranath Tagore: «Dumme rennen, Kluge warten, Weise gehen in den Garten.»

Sag ich doch.

Anderson: «Ich betrachte das Leben als einen Garten»

Obwohl ich ja gar keinen Garten habe, sondern nur Töpfe rund um das Haus. Doch ich träume davon, von einem Garten, in dem ich mich verlieren, meine Hände tief in der Erde vergraben kann und mit schmutzigen Fingernägeln und glücklich wieder rauskomme.

Oder vielleicht so elegant wie Pamela Anderson es in ihrem Garten tut, nach meinen Setzlingen schaue. Sie schreibt in einem Post auf Instagram dazu:

I think of life as a garden… You get to replant, start again, and make it yours. Auf Deutsch: «Ich betrachte das Leben als einen Garten... Man kann ihn neu bepflanzen, neu beginnen und ihn zu seinem eigenen machen.»

Und wer weiss, vielleicht erfüllt sich der Traum vom eigenen Garten bis die ersten Zitronen an meinem Baum hängen. Die Hoffnung wächst mit.

