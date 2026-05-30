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Millionen Pilger in Mekka Was Muslime bei der Hadsch tun – und warum sie Steine werfen

Christian Thumshirn

30.5.2026

Millionen Pilger in Mekka: Beten, Steine werfen, Kaaba umrunden – so läuft die Hadsch ab

Millionen Pilger in Mekka: Beten, Steine werfen, Kaaba umrunden – so läuft die Hadsch ab

Millionen Muslime pilgern derzeit nach Mekka zur Hadsch. Doch was passiert am Berg Arafat? Warum werfen Pilger Steine? Und wann wird die Kaaba umrundet? Unser Video erklärt die wichtigsten Rituale der Pilgerreise.

27.05.2026

Millionen Muslime pilgern derzeit nach Mekka – zur Hadsch, einer der wichtigsten religiösen Reisen der Welt. Doch was passiert eigentlich am Berg Arafat? Warum werfen Pilger Steine? Und wann wird die Kaaba umrundet? Unser Video erklärt die wichtigsten Rituale der Pilgerreise.

Christian Thumshirn

30.05.2026, 13:02

Mehr als 1,5 Millionen Muslime aus aller Welt sind derzeit in Saudi-Arabien zur Hadsch versammelt – trotz extremer Hitze und angespannter Sicherheitslage im Nahen Osten. Die Pilgerreise nach Mekka zählt zu den fünf Säulen des Islam und ist für jeden Muslim einmal im Leben Pflicht, sofern Gesundheit und finanzielle Mittel es erlauben.

Hadsch zwischen Glauben und Krisenstimmung

Wegen des Kriegs mit Iran und der angespannten Lage in der Region galt die Hadsch 2026 als besonders heikel. Saudi-Arabien hat die Sicherheitsmassnahmen massiv verstärkt. Gleichzeitig reisten trotz der Spannungen auch zehntausende Iraner zur Pilgerfahrt an – allerdings deutlich weniger als in früheren Jahren.

So läuft die Pilgerreise nach Mekka ab

Für die Hadsch vergibt Saudi-Arabien jedem Land feste Pilger-Kontingente, um die gigantischen Menschenmassen kontrollieren zu können. Die Reise dauert mehrere Tage und folgt einem genau festgelegten Ablauf: vom Gebet am Berg Arafat über die symbolische Steinigung des Teufels bis zur Umrundung der Kaaba in Mekka.

Unser Video erklärt die wichtigsten Rituale der Hadsch – mit eindrücklichen Bildern von einem der grössten religiösen Ereignisse der Welt.

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Für Millionen Muslime beginnt Anfang Juni die wichtigste Reise ihres Lebens: die Hadsch nach Mekka. In Indonesien bereiten sich Pilger in speziellen Trainingszentren darauf vor – oft nach jahrzehntelanger Wartezeit.

16.04.2026

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