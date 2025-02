Endlich frühlingshafte Temperaturen – «Picknicken im Wald geht immer» Sonnenschein und milde Temperaturen: Fast die ganze Schweiz darf sich auf Frühlingswetter freuen. blue News war in Zürich unterwegs und wollte wissen: Was planen die Schweizer*innen am Wochenende? 21.02.2025

Celia Goldschmid und Luna Pauli Celia Goldschmid

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Wochenende soll es in grossen Teilen der Schweiz frühlingshaft mild werden.

In der Nordwest-Schweiz soll das Thermometer sogar bis auf 16 Grad Celsius steigen.

blue News wollte von Schweizer*innen wissen, was sie an diesem ersten frühlingshaften Wochenende vorhaben. Mehr anzeigen

Gute Nachrichten für Kältegeplagte: Nach zuletzt eiskalten Tagen hellt das Wetter am Wochenende auf. In Teilen der Schweiz klettert das Thermometer auf bis zu 16 Grad.

Das Video-Team von blue News war in Zürich unterwegs und wollte von den Passant*innen wissen, was sie am ersten frühlingshaften Wochenende des Jahre vorhaben.

