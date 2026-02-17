Was tun, wenn dich eine Lawine erwischt Abseits der Piste droht erhöhte Lawinengefahr. Wenn der Hang ins Rutschen gerät, können Sekunden über Leben und Tod entscheiden. In unserem Video zeigen wir, die wichtigsten Verhaltenstipps. 17.02.2026

Abseits der Piste droht erhöhte Lawinengefahr. Wenn der Hang ins Rutschen gerät, können Sekunden über Leben und Tod entscheiden. In unserem Video zeigen wir die wichtigsten Verhaltenstipps.

Aus einem perfekten Skitag wird plötzlich eine Extremsituation. Lawinen gehören zu den grössten Gefahren im freien Gelände. In der Schweiz sterben jeden Winter Menschen in Schneebrettern, oft abseits gesicherter Pisten.

Besonders tückisch: Die Gefahr ist nicht immer auf den ersten Blick erkennbar. Schneedecke, Temperatur, Wind und Hangneigung spielen zusammen und können selbst erfahrene Wintersportler überraschen.

Richtige Ausrüstung rettet Leben

Wer sich abseits der markierten Skipisten bewegt, trägt Verantwortung für sich selbst und für andere. Gute Planung, der Blick ins Lawinenbulletin und die richtige Ausrüstung sind entscheidend.

Doch was, wenn es trotzdem passiert? Unser Video zeigt, worauf es im Ernstfall ankommt.

Mehr Videos aus dem Ressort