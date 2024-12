Jungfrau-Geborene haben zwischen 21. Januar bis 19. Februar Geburtstag. Bild: pixabay/lenhelfinger

Astrologin Monica Kissling hat in die Sterne geschaut und verrät, wie du 2025 zu deinem Glücksjahr machst. Wassermänner sollten ihre Chance nutzen und Ideen zusammen mit Gleichgesinnten verwirklichen.

Monica Kissling Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das grosse blue News Jahreshoroskop: Astrologin Monica Kissling hat in die Sterne geschaut und sagt dir, was sie für dich bereithalten.

2025 ist ein besonderes Jahr. Es ist ein Jahr des Übergangs in eine neue Epoche. Vieles muss losgelassen werden, Neues zuerst entdeckt und gestaltet werden.

Das erfordert Geduld, Vertrauen und die Bereitschaft, nach dem Prinzip «Versuch und Irrtum» zu agieren. Wohin die Reise führt, ist noch völlig offen. Mehr anzeigen

Trendsetter*in warst du schon immer. Nun, wo der Transformationsplanet Pluto definitiv in dein Sternzeichen eingetreten ist – und dort notabene bis 2043 bleiben wird – ist deine Zeit gekommen.

Zukunftsweisende Ideen, die von deinen Mitmenschen bisher noch als verrückt betrachtet wurden, korrespondieren je länger, je mehr mit dem Zeitgeist.

Nutze deine Chance und erschliesse eine Marktlücke: Verwirkliche deine Ideen zusammen mit Gleichgesinnten!

Engagiere dich für den Fortschritt

Wenn du nicht gleich ein Start-up gründen willst, kannst du in deiner Freizeit aktiv werden.

Zur Person: Monica Kissling blue News Monica Kissling alias Madame Etoile ist Astrologin mit eigener Praxis in Zürich. Sie bietet Beratungen für Privatpersonen und Unternehmen an, hält Referate, leitet Workshops und ist Buchautorin. Seit 1987 ist sie regelmässig für Printmedien, Radio und TV tätig. Der nächste Visionstag findet am 29. März 2025 statt.

Was ist deine Vision einer besseren Welt? In welchem Bereich und in welcher Form willst du dich engagieren?

Für dich als Wassermann geht es nie nur um persönliche Ziele, sondern um gesellschaftliche Anliegen. Deinen Lebenssinn und dein Glück findest du, wenn du für deine Werte einstehen kannst.

Werde konkret

Wichtig ist, dass deine Ideen nicht länger nur Theorien bleiben, sondern den Weg in die Praxis finden. Nur so kannst du herausfinden, was wirklich funktioniert, und nur so kannst du dich persönlich weiterentwickeln.

Du könntest zum Beispiel als Campaigner*in oder Fundraiser*in für eine gemeinnützige Stiftung, eine Organisation, politische Partei, Gewerkschaft oder einen Verband tätig sein.

Dein tägliches Horoskop Du willst wissen, was die Sterne jeden Tag für dich bereithalten? Das blue News Tageshoroskop verrät dir, wie deine Aussichten für Liebe, Beruf und Gesundheit aussehen.

Oder dein Kommunikationstalent als Referent*in entfalten. 2025 kannst du die Öffentlichkeit für deine Anliegen sensibilisieren.

Sei verbindlich

Für deine Persönlichkeitsentwicklung ist es jetzt wichtig, dass du dich verbindlich und auch längerfristig engagierst.

Heisst: einen Teil deiner für dich so wichtigen Unabhängigkeit aufzugeben. Wobei du dadurch eben nichts verlierst, sondern etwas gewinnst, nämlich die Erfahrung tiefer Verbundenheit mit anderen Menschen.

Mehr Videos aus dem Ressort