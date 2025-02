Mit Jeans ist es so eine Sache: Oftmals sitzen sie im Laden wie angegossen, nach ein paar Mal Tragen sind sie dann aber ausgeleiert oder nach dem Waschen zu eng. Unsplash/dylanferreira

Wenn die Jeans zu Hause nicht mehr so richtig sitzt, wie sie es im Kleiderladen getan hat, dann ist das ganz schön ärgerlich. Aber es gibt einige hilfreiche Tipps, mit denen du den Stoff weiter oder wieder enger bekommst.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Es ist kein Geheimnis, dass Jeans nach dem Waschen enger sitzen und nach mehrmals Tragen wieder ausleiern.

Doch es gibt einige Tipps, die dabei helfen, eine Denimhose wieder in Form zu bringen.

So kannst du etwas mit ihr baden gehen, wenn sie zu eng ist, oder du wäschst sie häufiger, wenn sie zu locker ist. Mehr anzeigen

Eine perfekt sitzende Jeans ist für viele eine ganz schöne Seltenheit. Denn wer kennt es nicht? Im Kleiderladen probierst du eine Hose an, die sich gut anfühlt und genau deiner Grösse entspricht, zu Hause wäschst du sie einmal, dann ist sie plötzlich enger, zwickt hier und da. Und nach ein paar Mal tragen ist sie wieder zu weit: Sie ist ausgeleiert und passt nicht mehr wirklich.

Nun ja, das gehört leider zu den Tücken einer Jeans dazu. Aber man will doch nicht gleich den Teufel an die Wand malen, denn es gibt für alles eine Lösung. Auch zu eng oder locker sitzende Jeans können gerettet werden und müssen nicht gleich entsorgt werden.

Wie du das anstellst? Wir haben je drei hilfreiche Tricks, die dir bei deinem Problem helfen können:

Wenn die Jeans zu eng sitzt:

Am Körper trocknen lassen

Jeans lassen sich vor allem in nassem Zustand besonders gut dehnen und an den Körper anpassen. Mag sich vielleicht nicht ganz so bequem anhören, ist aber ganz schön effektiv: Die Hose in feuchtem Zustand anziehen und so trockenen lassen. Am besten auch ein paar Mal in die Knie gehen, sich bewegen, damit der Stoff auch ausgeweitet wird. Die Körpertemperatur erwärmt und streckt die Jeans.

Am allerbesten funktioniert das Ganze eigentlich, wenn du dich mit der Hose in eine möglichst warme Badewanne sitzt. Achte darauf, dass die Temperatur noch gut auszuhalten ist. So bleibst du einige Minuten im Wasser sitzen, winkelst die Beine ein paar Mal an und streckst sie wieder aus – dann wird das Gewebe gelockert und geweitet. Anschliessend am Körper trocknen lassen. Dieser Tipp eignet sich aber nur für warme Tage.

Wenn die Jeans zu eng sitzt:

Bunddehner

Mit einem speziellen Bunddehner oder einem Kleiderbügel können Jeans obenrum weiter gemacht werden, falls sie an gewissen Stellen zwicken. Die Hose dafür in feuchtem Zustand bearbeiten und so an der Luft trockenen lassen, dann stretcht du die Jeans am besten.

Wenn die Jeans zu eng sitzt:

Besprühen und auseinanderziehen

Wie du oben erfahren hast, spielt Feuchtigkeit eine wichtige Rolle, um eine Jeans wieder in Form zu bekommen. Es lässt sich auch die Denimhose einfach mit lauwarmem Wasser zu besprühen und sie anschliessend mit den Händen auseinanderzuziehen. Wenn du sie auf den Boden legst, dich auf die Beine stellst und dann am Bund ziehst, hilft das dabei, das Modell wieder grösser zu bekommen.

Wenn die Jeans zu locker sitzt:

Knopf-Hack und Gummiband

Im Netz tummeln sich viele Tricks, wie du zu gross gewordenen Jeans tragen kannst. Einer ist besonders einfach und hilfreich: Wenn du den Knopf durch die nächste Gürtelschlaufe führst, die Hose dann zumachst, sitzt sie automatisch etwas enger.

Wenn es nur untenrum an den Knöcheln zu weit ist, kann ein Gummiband Abhilfe leisten. Dafür einfach den kleinen Helfer über das untere Ende des Hosenbeins spannen und den Saum umschlagen, damit der Gummi nicht zu sehen ist. Zwar keine dauerhafte Lösung, aber vorübergehend ein simpler Trick.

Wenn die Jeans zu locker sitzt:

Häufiger waschen

Durch vieles Tragen werden Jeans weiter und durchs Waschen werden sie wieder enger – so einfach ist das. Wenn du also das Problem hast, dass deine Denimhose zu schnell zu weit wird, dann solltest du sie einfach öfter in die Waschmaschine schmeissen. Willst du sie deutlich kleiner haben, dann wäschst du sie am besten ein bisschen zu heiss. Aber aufgepasst: Handelt es sich um ein Modell mit Elasthan-Anteil, wird von diesem Trick abgeraten, ansonsten könnte sie zu sehr eingehen.

Auch der Tumbler kann helfen, dass sich die Jeans wieder mehr an dich schmiegt. Hier gilt ebenfalls, dass es sich um ein Modell aus Baumwolle handeln sollte. Die Fasern schrumpfen zusammen und erreichen so wieder ihren Originalzustand. Ausserdem solltest du im Hinterkopf haben, dass du damit die ganze Jeans ein wenig einschrumpfst und nicht nur gewisse Stellen kleiner werden.

Wenn die Jeans zu locker sitzt:

Etwas darunter tragen

Ein Tipp, der sich nur für kalte Tage oder extreme Gfrörli eignet, denn trägst du unter der Jeans eine Strumpfhose oder Leggings, wird sie automatisch viel enger sitzen. Ohne viel Aufwand kriegst du sie damit wieder enger.

Mehr Videos aus dem Ressort