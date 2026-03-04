  1. Privatkunden
Frühling, Farben und Ausnahmezustand Wenn ganz Indien bunt wird: Millionen feiern das Holi-Farbenfest

Christian Thumshirn

4.3.2026

Frühling, Farben und Ausnahmezustand – Wenn ganz Indien bunt wird: Millionen feiern das Holi-Farbenfest

Frühling, Farben und Ausnahmezustand – Wenn ganz Indien bunt wird: Millionen feiern das Holi-Farbenfest

Farben fliegen, Musik dröhnt, Menschen tanzen: In ganz Indien verwandelt das Holi-Fest Strassen und Plätze in ein spektakuläres Meer aus Farbe. Die Bilder zeigen, wie ausgelassen der Frühling begrüsst wird.

04.03.2026

Farben fliegen, Musik dröhnt, Menschen tanzen: In ganz Indien verwandelt das Holi-Fest Strassen und Plätze in ein spektakuläres Meer aus Farbe. Die Bilder zeigen, wie ausgelassen der Frühling begrüsst wird.

Christian Thumshirn

04.03.2026, 23:10

Holi gehört zu den ältesten und bekanntesten Festen des Hinduismus. Seine Ursprünge reichen mehrere Jahrhunderte zurück und sind eng mit religiösen Erzählungen verbunden.

Besonders verbreitet ist die Legende von Prahlada und der Dämonin Holika, die dem Fest seinen Namen gab. Sie steht symbolisch für den Triumph des Guten über das Böse – ein Motiv, das bis heute im Zentrum der Feierlichkeiten steht.

Rituale zum Frühlingsbeginn

Traditionell beginnt Holi bereits am Vorabend mit grossen Freudenfeuern, dem sogenannten «Holika Dahan». Dabei versammeln sich Familien und Gemeinschaften, um gemeinsam das Ende des Winters und den Beginn einer neuen Jahreszeit zu markieren.

Am folgenden Tag stehen Begegnungen, Musik und ausgelassene Stimmung im Mittelpunkt – ein Fest, das vielerorts Menschen unterschiedlichster Herkunft zusammenbringt.

