Landkind vs. Stadtkind «Wer ein Töffli hat, braucht keinen ÖV» Wer auf dem Land aufwächst, hat voll keinen Plan. Denkste! Chiara ist in Schafisheim zu Hause und findet: Leben auf dem Land hittet anders. Shaela hält da natürlich dagegen: Stadtleben ist einfach next level. 28.01.2025

Elias Jäggi Christian Thumshirn

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Chiara und Shaela wachsen in unterschiedlichen Umgebungen auf.

Während Chiara (17) die Ruhe in Schafisheim AG mag, ist Shaela (17) in Zürich zu Hause.

Im blue News Video diskutieren die beiden Frauen, weshalb die jeweilige Umgebung auf jeden Fall die bessere ist. Mehr anzeigen

Yo, Stadt und Land – das sind zwei komplett verschiedene Welten, okay?

In der Stadt läufts richtig wild. Da hast du Action 24/7, überall Shops, Cafés und so. ÖV? Überall am Start, du bist immer schnell am Spot.

Auf dem Land ist das Leben eher chillig. Da hast du deine Ruhe, viel Natur und so einen Vibe, wo die Zeit langsamer läuft.

Aber mal ehrlich, ohne Töffli bist du lost. Der Bus kommt gefühlt nie, und der nächste Laden ist weiter weg als dein Schulabschluss.

Aber ist das auch wirklich so?

Die beiden Swisscom-Lernenden Chiara und Shaela zeigen dir im Video, warum sie so gern auf dem Land oder eben in der Stadt leben.

