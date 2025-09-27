  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Znüni im Rampenlicht Wie aus der Pausenbox ein Eltern-Stresstest wurde

Jenny Keller

27.9.2025

Die Schweizer Influencerin Adelina alias «zmorgebox_mami» zeigt auf Instagram, wie ein Znüni heute aussehen kann: von Kiwi bis zu Sandwiches in «Stitch»-Form.
Die Schweizer Influencerin Adelina alias «zmorgebox_mami» zeigt auf Instagram, wie ein Znüni heute aussehen kann: von Kiwi bis zu Sandwiches in «Stitch»-Form.
zmorgebox_mami (Screenshot)

Früher reichte ein Brötli, heute ist das Znüni für Kinder Lifestyle, Leistungs­treiber und manchmal Eltern-Prüfstein. Instagram-Ästhetik, Schulregeln und Gspänli können den Morgensnack zur Herausforderung machen.

Jenny Keller

27.09.2025, 11:17

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Auf TikTok & Instagram erzielen kunstvolle Znüniboxen Millionenreichweiten.
  • Auch in der Schweiz gelten vielerorts Ernährungsrichtlinien. Wasser statt Softdrinks, Früchte und Gemüse statt Süssigkeiten.
  • Eltern erleben Znüni-Verhandlungen zwischen Schulvorgaben, Kinderwünschen und dem, was die Gspänli dabeihaben.
  • Eine US-Studie zeigt, dass sich 30 Prozent der Eltern von anderen verurteilt fühlen.
Mehr anzeigen

Auf TikTok erreichen sie Millionenreichweiten: Znünis für Schulkinder mit kunstvoll geschnitztem Gemüse, Sandwiches in Tierform oder Trauben auf bunten Spiessli. Und wer auf Instagram nach #Znünibox sucht, landet bei Schweizer Influencerinnen wie zmorgebox_mami oder dailyy.momlife.

Ihre Clips zeigen detailverliebt arrangierte Snacks für Kinder, oft proteinreich, zuckerarm und hübsch drapiert. Die Klickzahlen beweisen: Das Publikum liebt es. Und die Kinder sowieso. Hinter dieser makellosen Ästhetik steckt natürlich viel Arbeit. Kein Wunder, geraten viele Eltern ab der perfekt anmutenden Znünibox unter Konkurrenzdruck.

Tatsächlich ist die Box in Schweizer Primarschulen heute so selbstverständlich wie das Etui. Jacqueline Quaiser, Schulleiterin in Uetikon am See und seit 35 Jahren im Schulbetrieb, hat den Wandel hautnah miterlebt: «Früher bekamen Kinder von ihren Eltern höchstens ein Brötchen im Säckli oder einen Apfel, oft auch gar nichts. Heute sind die Boxen fast immer hübsch gefüllt mit Trauben, Apfelschnitzen, Crackern oder Käse.»

Ernährungsrichtlinien der Schulen

Auch die Schulen reden mit und setzen klare Leitplanken: In Zürich gelten seit 2007 verbindliche Ernährungsrichtlinien – kindgerecht, zahnschonend und umweltfreundlich. Es sind zwar Empfehlungen, keine Verbote, aber sie setzen Standards: Wasser statt Süssgetränke, Früchte und Gemüse, Vollkorn. Und das möglichst saisonal und regional. Viele Schulen geben dazu eigene Znüni-Flyer mit konkreten Ideen ab.

Auch die Schweizerische Gesellschaft für Ernährung (SGE) gibt Tipps: Ein ausgewogenes Znüni besteht aus Wasser oder ungesüsstem Tee, kombiniert mit Obst oder Gemüse. Für besonders hungrige Kinder darf es auch mal ein kleines Vollkorn-Sandwich, ein Milchprodukt oder Nüsse sein. Nicht empfohlen sind zuckerhaltige Riegel, Guetzli, gezuckerte Frühstückscerealien, stark fetthaltige Snacks oder Softdrinks.

«Im Kindergarten ist es ziemlich strikt: Dort dürfen die Kinder nur gesunde Znünis mitbringen,» bestätigt Jacqueline Quaiser. In der Unterstufe werde es nicht mehr explizit vorgeschrieben. Jacqueline Quaiser betont: «Wir verbieten nicht, wir erklären. Bei extrem ungesunden Sachen sprechen wir Eltern an.» 

Jeden Tag ein Mini-Pic

Überforderung bei diesen Ansprüchen komme durchaus vor. «Die perfekten Boxen auf Social Media setzen einige Eltern unter Druck», sagt Jacqueline Quaiser. 

Sam Linder, Vater eines Neunjährigen, beschreibt den Morgen auch als Mini-Verhandlung: «Die Schule will etwas Gesundes, das Kind hat eigene Wünsche, und was die Gspänli dabeihaben, spielt auch eine grosse Rolle. Irgendwo dazwischen findet man den Kompromiss.»

Die aufwendig zubereiteten «Instagram-Znüniboxen» sind Linder bekannt. Aber: «Bei uns daheim hat das zum Glück niemand als Inspirationsquelle etabliert. Aber unser Sohn hat mal erwähnt, dass er die siebenteiligen japanischen Bento-Boxen aus einem Studio-Ghibli-Film cool findet. So etwas hätte er auch gern.» Er lacht. «Das bleibt dann wohl ein Traum.»

Pragmatismus und Vergleiche

Der Alltag sieht also pragmatischer aus, ist aber trotzdem von Vergleichen geprägt: «Wenn mein Sohn sagt, ‹die anderen bekommen jeden Tag ein Mini-Pic, und ich nie›, denke ich: Irgendwann bist du mir dankbar, dass du das nicht täglich bekommst.»

Auch Lehrpersonen setzen hie und da kleine Signale. «Einmal wurden wir Eltern ermahnt, dass eine Frucht oder ein Gemüse fehle», erzählt Linder. «Das habe ich sportlich genommen – und gleich als Anlass genutzt, meinem Sohn zu sagen: Siehst du, sogar die Lehrerin empfiehlt dir Gemüse!»

Studie bestätigt den Trend

Die Znünipausendebatte hat längst eine grössere Dimension. Eine Studie zeigt: Kaum ein Thema treibt Eltern so sehr um wie das Essen ihrer Kinder. Eine aktuelle Befragung in den USA besagt, dass 30 Prozent der Eltern sich von anderen Eltern verurteilt fühlt, weil das Znüni ihres Kindes nicht den Standards entspricht.

Eltern machen sich laut Studie im Schnitt 47-mal pro Tag Sorgen um ihr Kind – vom Znüni bis hin zur Frage, ob es ihm grundsätzlich gut geht. Ernährung ist dabei ein zentraler Faktor, inklusive des Drucks, es «richtig» zu machen: 64 Prozent glauben, der spätere Erfolg ihres Kindes hänge stark von früher Ernährung ab. 65 Prozent sehen Zeit als grössten Feind. Und 68 Prozent geben zu, viel zu streng mit sich selbst zu sein.

Lebensmittelpyramide überarbeitet. Das solltest du laut dem Bund jetzt neu essen

Lebensmittelpyramide überarbeitetDas solltest du laut dem Bund jetzt neu essen

Dass das Znüni-Thema auch in der Schweiz einen Nerv trifft, wurde deutlich, als «20 Minuten» seine Community dazu befragte – mit zahlreichen Rückmeldungen von Eltern, die von Druck, Vergleichen und schlechtem Gewissen erzählen.

Znüni als Ritual

Warum hat sich die Bedeutung des Znünis überhaupt so stark verschoben? Jacqueline Quaiser sieht einen Grund im Frühstück: «Einige Kinder essen morgens gar nicht. Da wird die Znünipause sehr wichtig.»

Im Kindergarten werde sie deshalb bewusst zelebriert – alle sitzen zusammen, holen die Box heraus und essen in Ruhe. Dass ein Znüni mehr ist als nur ein Snack, zeige sich im Alltag sofort. «Ein langer Morgen ohne Essen ist hart, die Kinder sind schneller unkonzentriert.»

Und manchmal gehe es gar nicht nur ums Sattwerden: «Kinder lernen beim Znüni auch das Teilen. ‹Darf ich ein Würstli? Gibst du mir eine Traube?› – das ist eigentlich herzig.»

Zwischen Anspruch und Alltag

Für Sam Linder ist die Znünibox vor allem eines: ein kleiner Zeitfresser. «Ich muss natürlich mindestens zehn Minuten früher aufstehen, um das Znüni zu richten. Und manchmal grüble ich schon am Abend, was ich am nächsten Morgen einpacken könnte.»

Sein Fazit ist deutlich: Der Perfektionismus rund ums Znüni sei nur ein Symptom eines grösseren Trends. «Eltern wollen heute generell sehr viel perfekt machen für ihre Kinder. Auch beim Znüni ist der Vergleichsdruck einfach spürbar.»

Und wenn sein Sohn von kunstvoll geschnitzten Rüebli-Schwänen schwärmt? «Dann sage ich mir – und ihm – ganz einfach: Das ist nicht mein Level. Da mache ich nicht mit.»

Mehr Videos aus dem Ressort

Selbstversorger werden: «Es geht um die Kunst des Kompostierens» – «Ich sehe nur vier Haufen»

Selbstversorger werden: «Es geht um die Kunst des Kompostierens» – «Ich sehe nur vier Haufen»

Bruno Bötschi versucht sich als Selbstversorger. Der blue News-Redaktor arbeitet auf dem Permakultur-Hof in Feldbach ZH. Er lernt Mulchen und Kompostieren – und was es heisst, mit Tieren und Pflanzen eins zu sein.

27.07.2023

Mehr aus dem Ressort

«Bündnerfleisch»-Video wird 15. Bund erzählt, wie es wirklich zu Merz' Lachanfall kam

«Bündnerfleisch»-Video wird 15Bund erzählt, wie es wirklich zu Merz' Lachanfall kam

Herbstsession geht zu Ende. Diese 26 Vorlagen hat das Parlament verabschiedet

Herbstsession geht zu EndeDiese 26 Vorlagen hat das Parlament verabschiedet

Ab 2030. Kilometer oder Strom – Bundesrat plant Abgabe für Elektroautos

Ab 2030Kilometer oder Strom – Bundesrat plant Abgabe für Elektroautos

Meistgelesen

Bund erzählt, wie es wirklich zu Merz' Lachanfall kam
Krieg auf X: Derbes Wortgefecht zwischen Ungarn und der Ukraine wegen Drohnen-Vorfall
Was das Ende des Supports von Windows 10 bedeutet
Dieser Plan der 25 Schmuck-Räuber geht gründlich schief
Wie der finnische «Anti-Trump» Stubb die UN umbauen will