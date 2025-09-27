Die Schweizer Influencerin Adelina alias «zmorgebox_mami» zeigt auf Instagram, wie ein Znüni heute aussehen kann: von Kiwi bis zu Sandwiches in «Stitch»-Form. zmorgebox_mami (Screenshot)

Früher reichte ein Brötli, heute ist das Znüni für Kinder Lifestyle, Leistungs­treiber und manchmal Eltern-Prüfstein. Instagram-Ästhetik, Schulregeln und Gspänli können den Morgensnack zur Herausforderung machen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auf TikTok & Instagram erzielen kunstvolle Znüniboxen Millionenreichweiten.

Auch in der Schweiz gelten vielerorts Ernährungsrichtlinien. Wasser statt Softdrinks, Früchte und Gemüse statt Süssigkeiten.

Eltern erleben Znüni-Verhandlungen zwischen Schulvorgaben, Kinderwünschen und dem, was die Gspänli dabeihaben.

Eine US-Studie zeigt, dass sich 30 Prozent der Eltern von anderen verurteilt fühlen. Mehr anzeigen

Auf TikTok erreichen sie Millionenreichweiten: Znünis für Schulkinder mit kunstvoll geschnitztem Gemüse, Sandwiches in Tierform oder Trauben auf bunten Spiessli. Und wer auf Instagram nach #Znünibox sucht, landet bei Schweizer Influencerinnen wie zmorgebox_mami oder dailyy.momlife.

Ihre Clips zeigen detailverliebt arrangierte Snacks für Kinder, oft proteinreich, zuckerarm und hübsch drapiert. Die Klickzahlen beweisen: Das Publikum liebt es. Und die Kinder sowieso. Hinter dieser makellosen Ästhetik steckt natürlich viel Arbeit. Kein Wunder, geraten viele Eltern ab der perfekt anmutenden Znünibox unter Konkurrenzdruck.

Tatsächlich ist die Box in Schweizer Primarschulen heute so selbstverständlich wie das Etui. Jacqueline Quaiser, Schulleiterin in Uetikon am See und seit 35 Jahren im Schulbetrieb, hat den Wandel hautnah miterlebt: «Früher bekamen Kinder von ihren Eltern höchstens ein Brötchen im Säckli oder einen Apfel, oft auch gar nichts. Heute sind die Boxen fast immer hübsch gefüllt mit Trauben, Apfelschnitzen, Crackern oder Käse.»

Ernährungsrichtlinien der Schulen

Auch die Schulen reden mit und setzen klare Leitplanken: In Zürich gelten seit 2007 verbindliche Ernährungsrichtlinien – kindgerecht, zahnschonend und umweltfreundlich. Es sind zwar Empfehlungen, keine Verbote, aber sie setzen Standards: Wasser statt Süssgetränke, Früchte und Gemüse, Vollkorn. Und das möglichst saisonal und regional. Viele Schulen geben dazu eigene Znüni-Flyer mit konkreten Ideen ab.

Auch die Schweizerische Gesellschaft für Ernährung (SGE) gibt Tipps: Ein ausgewogenes Znüni besteht aus Wasser oder ungesüsstem Tee, kombiniert mit Obst oder Gemüse. Für besonders hungrige Kinder darf es auch mal ein kleines Vollkorn-Sandwich, ein Milchprodukt oder Nüsse sein. Nicht empfohlen sind zuckerhaltige Riegel, Guetzli, gezuckerte Frühstückscerealien, stark fetthaltige Snacks oder Softdrinks.

«Im Kindergarten ist es ziemlich strikt: Dort dürfen die Kinder nur gesunde Znünis mitbringen,» bestätigt Jacqueline Quaiser. In der Unterstufe werde es nicht mehr explizit vorgeschrieben. Jacqueline Quaiser betont: «Wir verbieten nicht, wir erklären. Bei extrem ungesunden Sachen sprechen wir Eltern an.»

Jeden Tag ein Mini-Pic

Überforderung bei diesen Ansprüchen komme durchaus vor. «Die perfekten Boxen auf Social Media setzen einige Eltern unter Druck», sagt Jacqueline Quaiser.

Sam Linder, Vater eines Neunjährigen, beschreibt den Morgen auch als Mini-Verhandlung: «Die Schule will etwas Gesundes, das Kind hat eigene Wünsche, und was die Gspänli dabeihaben, spielt auch eine grosse Rolle. Irgendwo dazwischen findet man den Kompromiss.»

Die aufwendig zubereiteten «Instagram-Znüniboxen» sind Linder bekannt. Aber: «Bei uns daheim hat das zum Glück niemand als Inspirationsquelle etabliert. Aber unser Sohn hat mal erwähnt, dass er die siebenteiligen japanischen Bento-Boxen aus einem Studio-Ghibli-Film cool findet. So etwas hätte er auch gern.» Er lacht. «Das bleibt dann wohl ein Traum.»

Pragmatismus und Vergleiche

Der Alltag sieht also pragmatischer aus, ist aber trotzdem von Vergleichen geprägt: «Wenn mein Sohn sagt, ‹die anderen bekommen jeden Tag ein Mini-Pic, und ich nie›, denke ich: Irgendwann bist du mir dankbar, dass du das nicht täglich bekommst.»

Auch Lehrpersonen setzen hie und da kleine Signale. «Einmal wurden wir Eltern ermahnt, dass eine Frucht oder ein Gemüse fehle», erzählt Linder. «Das habe ich sportlich genommen – und gleich als Anlass genutzt, meinem Sohn zu sagen: Siehst du, sogar die Lehrerin empfiehlt dir Gemüse!»

Studie bestätigt den Trend

Die Znünipausendebatte hat längst eine grössere Dimension. Eine Studie zeigt: Kaum ein Thema treibt Eltern so sehr um wie das Essen ihrer Kinder. Eine aktuelle Befragung in den USA besagt, dass 30 Prozent der Eltern sich von anderen Eltern verurteilt fühlt, weil das Znüni ihres Kindes nicht den Standards entspricht.

Eltern machen sich laut Studie im Schnitt 47-mal pro Tag Sorgen um ihr Kind – vom Znüni bis hin zur Frage, ob es ihm grundsätzlich gut geht. Ernährung ist dabei ein zentraler Faktor, inklusive des Drucks, es «richtig» zu machen: 64 Prozent glauben, der spätere Erfolg ihres Kindes hänge stark von früher Ernährung ab. 65 Prozent sehen Zeit als grössten Feind. Und 68 Prozent geben zu, viel zu streng mit sich selbst zu sein.

Dass das Znüni-Thema auch in der Schweiz einen Nerv trifft, wurde deutlich, als «20 Minuten» seine Community dazu befragte – mit zahlreichen Rückmeldungen von Eltern, die von Druck, Vergleichen und schlechtem Gewissen erzählen.

Znüni als Ritual

Warum hat sich die Bedeutung des Znünis überhaupt so stark verschoben? Jacqueline Quaiser sieht einen Grund im Frühstück: «Einige Kinder essen morgens gar nicht. Da wird die Znünipause sehr wichtig.»

Im Kindergarten werde sie deshalb bewusst zelebriert – alle sitzen zusammen, holen die Box heraus und essen in Ruhe. Dass ein Znüni mehr ist als nur ein Snack, zeige sich im Alltag sofort. «Ein langer Morgen ohne Essen ist hart, die Kinder sind schneller unkonzentriert.»

Und manchmal gehe es gar nicht nur ums Sattwerden: «Kinder lernen beim Znüni auch das Teilen. ‹Darf ich ein Würstli? Gibst du mir eine Traube?› – das ist eigentlich herzig.»

Zwischen Anspruch und Alltag

Für Sam Linder ist die Znünibox vor allem eines: ein kleiner Zeitfresser. «Ich muss natürlich mindestens zehn Minuten früher aufstehen, um das Znüni zu richten. Und manchmal grüble ich schon am Abend, was ich am nächsten Morgen einpacken könnte.»

Sein Fazit ist deutlich: Der Perfektionismus rund ums Znüni sei nur ein Symptom eines grösseren Trends. «Eltern wollen heute generell sehr viel perfekt machen für ihre Kinder. Auch beim Znüni ist der Vergleichsdruck einfach spürbar.»

Und wenn sein Sohn von kunstvoll geschnitzten Rüebli-Schwänen schwärmt? «Dann sage ich mir – und ihm – ganz einfach: Das ist nicht mein Level. Da mache ich nicht mit.»

Mehr Videos aus dem Ressort