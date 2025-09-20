blue News Kolumnistin Michelle de Oliveira verbrachte mit ihren Kindern die Sommerferien in der Schweiz – und entdeckte dabei eine alte Liebe neu: den Sprungturm. Bild: Keystone

Die blue News Kolumnistin verbrachte mit ihrer Familie zusammen die Sommerferien in der Schweiz. In der Badi entdeckte sie mit dem Sprungturm eine alte Liebe neu – und lernte etwas fürs Leben.

Nun verbrachte sie mit ihren Kindern die Sommerferien in der Schweiz – und entdeckte eine alte Liebe neu: den Sprungturm.

Beim Besuch in der Badi kratzte Michelle de Oliveira allen Mut zusammen und sprang sogar vom Fünf-Meter-Brett.

«Es kostete mich jedes Mal Überwindung, aber das Gefühl danach, dieser Adrenalin-Schub, war unglaublich», so die Kolumnistin. Mehr anzeigen

Im Leben von Kindern spielt Springen eine grosse Rolle, dünkt es mich. Nicht Springen im Sinn von Rennen, sondern von «Lueg mal, wie höch ich chan abegumpe!».

Es fängt bei einem relativ niedrigen Mäuerchen an, führt über das Bett, grosse Steinbrocken, Klettergerüst – bis hin zum Sprungturm in der Badi.

In meiner Kindheit habe ich viel Zeit auf und um den Sprungturm verbracht. Dort war immer etwas geboten. Entweder pures Adrenalin, weil man selbst sprang, oder die Wonne beim Beobachten der anderen.

Wer traute sich, wer kehrte um, wer schaffte eine perfekte Schwalbe oder eine beeindruckende Arschbombe?

Plötzlich verschwand der Sprungturm aus meinem Leben

Und so wie der Sprungturm plötzlich fester Bestandteil des Lebens war, verschwand er irgendwann wieder. Ohne grosses Platsch, vielmehr machte er sich mit einem geräuschlosen Köpfler davon.

Bis er in diesem Sommer zurückgekommen ist. Und wie.

Und zwar in der Schweiz. Ich verbrachte mit den Kindern Ferien dort und sie lernten direkt schwimmen – viel einfacher im Pool als im wilden Atlantik mit den meist unberechenbaren Wellen.

Überhaupt gibt es in unserer Gegend hier in Portugal kaum Freibäder. Viele haben einen eigenen Pool – wir gehören leider nicht dazu – oder eben das Meer.

Ins Freibad geht hier kaum jemand. Umso mehr genossen meine Kinder die Badi, in der ich selbst viele Sommer verbracht habe. Und wo es einen Sprungturm gibt.

Mutig stellte sich mein Sohn am ersten Tag auf das Ein-Meter-Brett – und drehte wieder um.

Beim zweiten Anlauf sprang er mit sichtlich zitternden Knien. Er tauchte auf und heulte, weil er eine unfreiwillige Nasendusche bekommen hat.

Aufhören war aber keine Option und die nächsten Sprünge gelangen. Ich konnte es in seinem Gesicht sehen: Er war mit dem Sprungturm-Virus infiziert. Und steckte mich – vermeintlich geheilt – wieder damit an.

«Komm Gotti, wir springen vom Fünf-Meter-Brett»

An einem Nachmittag am Zugersee, auch wie früher, bestieg ich mit meiner Schwester das Drei-Meter-Brett. Ui, viel höher, als es von unten aussah.

Ich wusste, dass es sich immer so verhielt, und doch überraschte mich die Distanz bis zur Wasseroberfläche. Aber ich wusste auch noch: Je länger man wartet, umso schwieriger wird es. Also Hirn ausschalten und springen.

Es war grandios.

Ich sprang gleich noch einmal. Stolz auf meinen Mut machte ich es mir auf dem Badetuch gemütlich. Doch dann wurde ich vom Göttibueb herausgefordert: «Komm Gotti, wir springen vom 5-Meter!»

Warum eigentlich nicht, dachte ich und schwamm mit ihm zum Sprungturm. Oh weh! Als ich dort oben stand, zitterten meine Knie wie die meines Sohnes bei seinem ersten Ein-Meter-Sprung.

Während mein Göttibueb ohne Zögern sprang, haderte ich. War das wirklich eine gute Idee? Oder würde ich mir weh tun? Der Göttibueb rief von unten: «Jetzt gump Gotti, das chasch du!», und zwei Mädchen ermutigten mich: «Sie schaffen das schon, einfach ausatmen beim Eintauchen.»

Das Gefühl, etwas zu wagen, ist grossartig

Also kratzte ich jedes Körnchen Mut zusammen und sprang. Es hat so viel Spass gemacht, dass ich beim nächsten Badi-Besuch gleich mehrmals sprang. Es kostete mich jedes Mal Überwindung, aber das Gefühl danach, dieser Adrenalin-Schub, war unglaublich.

Ich hatte das vermisst.

Ich war zwar, nachdem der Sprungturm nicht mehr Teil meiner Sommerferien war, einmal beim Bungeejumping im Verzascatal im Tessin und bin einmal in Neuseeland mit einem Fallschirm aus einem Flugzeug gesprungen.

Seither sind es aber nur noch metaphorische Sprünge ins Ungewisse, die ich mache. Ein paar grosse Gümp im Leben zwar, aber so richtig physisch an die Grenzen gehen, das war mir abhandengekommen.

Jetzt ist die Sprungturm-Zeit vorerst wieder vorbei.

Aber ich habe mir vorgenommen, in Zukunft immer mal wieder den Mut zu sammeln und zu springen: körperlich, aber auch metaphorisch.

Auch wenn es hoch ist und mir die Knie zittern: Das Gefühl, etwas zu wagen, die Angst zu überwinden und einen Gump aus der Komfortzone zu machen, ist nämlich grossartig.

