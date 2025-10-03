Wie ein junger Schweizergardist den Dienst im Vatikan erlebt

Ein Schweizergardist im Dienst am Poste Vaticono am Palazzo Apostolico im Vatikan in Rom. Am Samstag, 04. Oktober 2025 findet die Feier zur Vereidigung der neuen Schweizer Gardisten statt. KEYSTONE/Urs Flueeler

Ein Schweizergardist erzählt, wie stark sein Dienst im Vatikan vom Glauben und persönlicher Hingabe geprägt ist. Zwischen langen Schichten und strengen Regeln erlebt er Alltag und Ausnahmemomente zugleich.

Keystone-SDA SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Jan, Schweizergardist aus Engelberg, betont, dass sein Glaube die Grundlage ist, um den anspruchsvollen und oft belastenden Dienst im Vatikan zu leisten.

Papst Leo XIV. zeigt sich zurückhaltender als Papst Franziskus, lässt die Schweizergardisten aber Wertschätzung spüren.

Die Schweizergarde verlangt Disziplin und Einsatzbereitschaft – vom Umgang mit schwierigen Personen bis zum Verzicht auf Handy, Freizeit oder Ferien, wenn der Dienst ruft. Mehr anzeigen

Der Glaube spielt für den Schweizergardisten Jan aus Engelberg eine grosse Rolle. Während Papst Franziskus allen die Hand gegeben habe, sei der neue Papst Leo XIV. deutlich zurückhaltender. Dennoch spürten sie auch von ihm eine grosse Wertschätzung für ihre Arbeit, erzählt der 21-Jährige.

Sein Dienst dauert mal sechs, mal zwölf Stunden – je nachdem, was der Papst für Pläne hat. Im Heiligen Jahr 2025 habe das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche eine deutlich vollere Agenda als in anderen Jahren, erzählt der Schweizergardist vor der Gästekantine der Kaserne der Schweizergarde in Rom. «Jeder Präsident möchte den neuen Papst kennenlernen, und da sind wir von der Schweizergarde immer auch dabei.»

Der Glaube spiele für seine Tätigkeit im Vatikan eine grosse Rolle, sagt der katholisch aufgewachsene junge Mann mit dem sanften Blick. «Er ist der entscheidende Punkt für ein Leben hier.» Um den Dienst während 26 Monaten durchzuhalten, brauche es den Glauben, ist Jan überzeugt.

Denn dieser Dienst ist nicht immer einfach, wie Jan sagt. Manchmal könne es «unangenehm» sein, im Sommer zum Beispiel wenn man bei grosser Hitze unter der wollenen Uniform schwitze und im Winter, wenn es sehr kalt sei. «Der Glaube gibt einem grossen Rückhalt.»

Auch die Magie des Vatikans, der das Herz der römisch-katholischen Kirche bildet, scheint der Disziplin förderlich zu sein. «Mit der Uniform an diesem Ort zu arbeiten: Das hilft», sagt der Obwaldner.

Totenwache bei Papst Franziskus

Seit Mitte März ist Jan bei der Schweizergarde. Er freut sich sehr am Samstag den Eid abzulegen. «Das ist wie eine Hochzeit», sagt er mit leuchtenden Augen. «Man macht es nur einmal.»

Auch Papst Franziskus hat der junge Mann noch erlebt, er sei bei ihm auch Totenwache gestanden. «Das war für mich einer der besondersten Momente überhaupt.»

Haben die Schweizer Gardisten auch hin und wieder Zeit für ein kurzes Gespräch mit dem Papst, für den sie im Ernstfall ihr Leben geben würden? Jan verneint: «Es gibt keinen Small Talk».

«Schweizergarde hat mich wachsen lassen»

Als Schweizergardist muss Jan auch mit schwierigen Situationen umgehen können. Seit der Corona-Pandemie würden die Gardisten öfters von Personen angesprochen oder «belagert», diese seien mitunter unter Alkohol- oder Drogeneinfluss, erklärte der Korporal und Pressesprecher der Schweizergarde, Eliah Cinotti, bei der Präsentation einer neuen Uniform am Donnerstag vor den Medien.

Er würde sich selber als sensiblen Menschen beschreiben, sagt Jan. «Ich bin nicht so der harte Typ.» Die Rekrutenschule habe aber eine andere Seite in ihm zum Vorschein gebracht. Heute könne er hinstehen und auch mal «laut» werden, wenn es sein müsse. «Das Militär und die Schweizergarde haben mich wachsen lassen.»

Es sei eine «sehr grosse Ehre und sehr grosse Verantwortung», Teil der Schweizergarde zu sein. Nach dem Schwierigsten an dieser Aufgabe gefragt, sag Jan: «Dass es kein 'normaler' Job ist, sondern dass wir ein Opfer bringen. Der Dienst steht über allem.»

Kein Handy während des Dienstes

Ein gutes Beispiel sei das Thema «Ferien», fährt der junge Obwaldner fort. Einige seiner Kollegen seien in die Ferien gefahren, als Papst Franziskus am 21. April starb. «Sie kamen alle zurück.» In jedem anderen Job würde man das nicht machen, glaubt Jan. «Für uns ist das aber normal: Wenn es uns braucht, dann kommen wir zurück und sind im Dienst.»

Auch sonst verlangt die Tätigkeit im ältesten noch existierenden Militärkorps der Welt seinen Mitgliedern einiges ab. Das Handy zu benutzen, ist während der Arbeit verboten, und auch der Ausgang ist streng geregelt.

Auch Alkohol scheint ein delikates Thema zu sein. Wenn er in der Schweiz ein Bier zu viel trinke, dann sei es die Privatperson Jan, die dafür verantwortlich zeichne. «Aber hier in Rom vertrete ich die Schweizergarde.» Wenn er hier ausserhalb des Vatikans etwas mache, das nicht okay sei, dann falle das negativ auf die Schweizergarde zurück.