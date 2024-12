Katharina Heyer: Ihr Leben für Wale und Delfine Vor 27 Jahren unternahm Katharina Heyer eine Reise, die ihr Leben nachhaltig prägte. Aus ihrem Herzensprojekt wurde eine Organisation, die heute entscheidend zur Erforschung von Walen und Delfinen beiträgt. blue News traf die Zürcherin in Spanien. 12.12.2024

Katharina Heyer verkörpert genau das, was Menschen so inspirierend macht: Leidenschaft, Mut und der Wille, etwas zu bewegen. blue News trifft die Zürcherin in Spanien und begleitet sie aufs Meer.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Katharina Heyer gründete vor 27 Jahren die Stiftung firmm , die sich für den Artenschutz von Walen und Delfinen in der Strasse von Gibraltar einsetzt.

Das Meer ist ihr Zuhause: Die 82-Jährige fährt im Sommer mehrmals täglich aufs Meer, um Wale und Delfine zu beobachten.

Mit den Orcas in der Meerenge hat sie nur gute Erfahrungen gemacht.

«Auf dem Meer spielt sich das Leben ab», erklärt die passionierte Taucherin ihre Liebe für die Meeressäuger. Mehr anzeigen

Ob es Zufall oder Schicksal ist? Vor 27 Jahren reist die Zürcherin über Silvester nach Tarifa. Ein Freund sagt ihr, dass es in der Meerenge, wo Atlantik und Mittelmeer aufeinandertreffen, Orcas und Delfine haben soll.

Das will die damals 55-Jährige nicht glauben. «Ich wollte das selbst sehen und so fuhr ich mit einem Boot aufs Meer», sagt Katharina Heyer zu blue News.

Über die Artenvielfalt in der Strasse von Gibraltar ist damals wenig bekannt. Der Verkehr der Frachtschiffe schockiert sie. Pro Tag fahren über 300 Frachtschiffe durch die Passage.

Dichter Schiffsverkehr in der Strasse von Gibraltar: Eine Herausforderung für die Meeressäuger. firmm

Ab dem Moment ist für die Designerin und passionierte Hobby-Taucherin klar: Diese Tiere brauchen Schutz. Ein paar Monate später gründet sie die Stiftung firmm. Mit respektvollem Whale Watching will die Zürcherin die Menschen auf die Artenvielfalt aufmerksam machen. Jede Ausfahrt dient der Wissenschaft.

Während 20 Jahren sammelt firmm mit täglichen Ausfahrten Daten von Tieren in dieser Region. So trägt die Stiftung wesentlich dazu bei, dass man heute so viel über die Meeressäuger in dieser Region weiss.

Dank der von firmm gesammelten Daten konnte gemeinsam mit den spanischen Behörden erreicht werden, dass die Schnellfähre eine alternative Route nimmt, um die Meeressäuger nicht zu stören oder zu gefährden.

Für ihr grosses Engagement und ihren unermüdlichen Einsatz erhält die Zürcherin 2017 von der Universität Basel einen Ehrendoktortitel.

Katharina Heyer erhält den Ehrendoktortitel. firmm

«Auf dem Meer spielt sich das Leben ab»

Katharina Heyer ist eine Frau, die ihre eigene Komfortzone verlassen hat, um ihrer inneren Stimme zu folgen. Als Geschäftsfrau ohne naturwissenschaftlichen Hintergrund stellt sie sich diversen Herausforderungen. Sie muss sich den Respekt und ihren Platz in Tarifa als Schweizerin erkämpfen.

«Das Strahlen der Menschen auf dem Boot hat mir immer Kraft gegeben, weiterzumachen.» Auf dem Meer finde das Leben statt. Die Menschen auf dem Land seien ihr egal. «Ich bin in Tarifa wegen der Wale und Delfine.»

blue News erklärt sie, dass sie eigentlich nie ein konkretes Ziel verfolgt habe.

Durch ihren Mut und ihre Hingabe findet sie ihre Berufung. Sie ist der Beweis, dass es nicht immer einen klaren Plan braucht, um Grosses entstehen zu lassen.

