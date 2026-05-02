Wie eine kurze Auszeit für Familie Kündig zum nie endenden Lebenstraum wurde

Roger, Simon und Nicole Kündig. Das Schweizer Paar ist 2006 nach Irland ausgewandert, 2014 kam ihr Sohn zur Welt. zvg

Weniger Hektik, mehr Leben: Roger und Nicole Kündig verliessen die Schweiz für eine Auszeit in Irland – und blieben. Heute erzählen sie, warum sich dieser Schritt noch immer richtig anfühlt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Roger und Nicole Kündig gingen 2006 ursprünglich für ein Jahr nach Irland, ausgelöst durch den Wunsch nach einer Auszeit.

Nach einem Jahr entschieden sie sich zu bleiben, weil ihnen Lebensstil, Natur und Menschen gefielen.

2011 kauften sie ein Cottage, gründeten eine Familie und integrierten sich stark in die lokale Gemeinschaft.

Die Kündigs schätzen die entspannte Lebensweise in Irland, vermissen aber teils die Schweiz und kämpfen mit den langen, grauen Wintern. Mehr anzeigen

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Wenn Roger und Nicole Kündig von ihrer Auswanderung sprechen, benutzen sie dieses Wort nicht. Für sie begann es nämlich nicht mit einer Auswanderung, sondern mit einer Auszeit.

Im April 2006 ging das Paar nach Irland – mit dem Plan, ein Jahr im Ausland zu leben. «Sabbatical würde man dem wohl heute sagen», erzählt Roger Kündig im Telefongespräch mit blue News. Für ihn war immer klar gewesen, dass er irgendwann für eine beschränkte Zeit im Ausland leben wollte: Etwas anderes sehen, etwas anderes machen, etwas abschalten.

Seine Frau Nicole war zurückhaltender. Der entscheidende Anstoss kam von aussen: Die Abteilung der Firma, für die sie arbeitete, wurde verlegt. Statt drei Minuten zu Fuss hätte sie plötzlich 40 Minuten mit dem Auto pendeln müssen. «Vielleicht hat es das gebraucht. Ab da war ich bereit mitzugehen», sagt sie.

«Wir hätten nie gedacht, dass wir bleiben» Roger und Nicole Kündig

Die beiden begannen zu planen. Irland war nicht von Anfang an ein Traumziel. Es war vielmehr die naheliegendste Antwort auf das, was sie suchten: englischsprachig, Natur, Weite – und doch nicht zu weit weg von der Schweiz. Sie kündigten ihre Jobs, ihre Wohnung und lagerten ihre Möbel bei Verwandten ein. Roger war 26 Jahre alt, Nicole 24.

Und Irland war gut. So gut, dass die Möbel bis heute bei den Verwandten stehen. «Wir hätten nie gedacht, dass wir bleiben», sagen die Kündigs, heute 46 und 44 Jahre alt. Eigentlich sei immer geplant gewesen, nach einem Jahr in die Schweiz zurückzukehren.

Zuerst in einem Hotel angeheuert

Doch wer mit den Kündigs spricht, merkt schnell: Sie gehören nicht zu den Menschen, die ihr Leben durchplanen oder einem Fünfjahresplan folgen. Sie entscheiden von Tag zu Tag, was für sie passt – und Irland passte. Und passt bis heute. «Wir haben immer gesagt: Solange es uns gefällt, bleiben wir. Wenn es einem von uns nicht mehr gefällt, schauen wir es uns an. Diesen Punkt haben wir auch nach 20 Jahren nicht erreicht», erzählt Roger.

Aber zurück an den Anfang ihres Irland-Abenteuers: Im Jahr 2006 heuerten die beiden in einem Hotel in der Kleinstadt Donegal an. Rund drei Autostunden nordwestlich von Dublin, nahe der Grenze zu Nordirland, leben hier etwa 3000 Menschen. Statt Häuserreihen prägen Wiesen und Schafe das Bild.

An die ersten Tage in Irland erinnert sich Roger noch gut. Er reiste zwei Tage vor Nicole an, mietete ein Auto und fuhr mit einer Papierkarte auf schlechten Strassen nach Donegal. «Als ich ankam, dachte ich: Das ist ganz anders als in der Schweiz.» Er buchte das günstigste Zimmer, das er finden konnte, und besuchte inkognito das Hotel, in dem sie arbeiten würden. «Ich wollte einfach ein Gefühl dafür bekommen, wo wir die nächsten zwölf Monate verbringen.» Dann holte er Nicole am Flughafen in Dublin ab.

Die Kündigs konnten ab da auf dem Hotelgelände wohnen: in einer kleinen Einliegerwohnung über einem Stall. Auch Nicoles Pferd kam aus der Schweiz mit und wurde dort untergebracht. Von den Hotelbesitzern wurden sie mit offenen Armen empfangen. «Sie haben uns wie Familienmitglieder aufgenommen», erzählen Kündigs. Das habe die Ankunft für sie erleichtert.

Roger und Nicole Kündig vier Monate nach ihrer Ankunft in Irland. zvg

Das war auch einer der entscheidenden Gründe, warum sie nach einem Jahr nicht nachhause gingen: Nicht nur das Land gefiel ihnen, sondern auch die Menschen, die Ruhe und das Lebensgefühl, das die Kündigs in Irland fanden.

Nicole arbeitete als Nanny für die Hotelbesitzer, Roger in der Küche. Für ihn war klar, dass er eine Weile beruflich unten durch müsse. «Du kannst nicht in ein fremdes Land kommen und erwarten, dass alles so läuft wie in der Schweiz», sagt er. Weil er sich mit Computern auskannte, wurde er bald zur Anlaufstelle bei technischen Problemen. Schritt für Schritt arbeitete er sich hoch, wurde zur rechten Hand des Eigentümers und übernahm schliesslich das Marketing.

Wer alleine in ein Pub geht, verlässt es mit neuen Freunden

Nebenbei fingen Roger und Nicole an, ein Reiseunternehmen aufzubauen, das Reisen nach Irland und Nordirland anbietet, um so ihren Enthusiasmus und die Liebe zum Land mit anderen Menschen teilen zu können.

Im Jahr 2011 kauften sie ein rund 100-jähriges Cottage. Das 200'000 Quadratmeter grosse Grundstück kostete infolge der damaligen Wirtschaftskrise in Irland gerade einmal acht Rappen pro Quadratmeter. 2014 kam ihr Sohn Simon zur Welt.

Die Hütte, die Roger und Nicole Kündig im Jahr 2011 gekauft haben – und wo sie bis heute wohnen. zvg

Mit Simons Geburt wurden die Kündigs noch stärker in die irische Kultur integriert. «Wenn du ein Kind hast, ist es normal, dass es Gaelic Football spielt», erklärt Roger. Gaelic Football ist eine Mischung aus Rugby und Fussball, das vor allem in Irland verbreitet ist. Über die Schule und den Sport fanden sie schnell Anschluss zu anderen Eltern.

Einmal, erzählt Roger, habe er seinen Sohn zum Training gefahren. Ein anderer Vater machte ihn darauf aufmerksam, dass ein Licht an seinem Auto kaputt sei. Noch vor Ort halfen mehrere Menschen spontan bei der Reparatur, während ihre Kinder im Training waren. «Am Ende standen wir zu siebt ums Auto.»

So beschreiben die Kündigs die Menschen in Irland: herzlich, offen, hilfsbereit. Wer alleine in ein Pub gehe, verlasse es mit neuen Freunden wieder.

Die Schweiz hingegen empfinden sie oft als hektisch. «Du kommst in Zürich an, fährst auf die Autobahn und denkst sofort: Warum haben es hier alle so eilig?», sagt Roger. In Irland gehe alles ruhiger zu. Man arbeite nicht für Statussymbole wie ein teures Auto, sondern fürs Leben. «Wenn das Geld knapp ist, passt man eben den Lebensstil an.»

Natur und endlose Weiten – das schätzt die Familie Kündig an Irland. zvg

Als die Hotelbesitzer ihren Betrieb 2019 verkauften, nutzten die Kündigs den Moment und setzten stärker auf ihr Reiseunternehmen. Nicole arbeitet heute noch zwei Tage die Woche im Hotel als Concierge, Roger nicht mehr. «Das Hotel war eine Herzensangelegenheit. Ich habe immer gesagt: Wenn die Besitzer aufhören, höre ich auch auf», erzählt Roger.

Nur etwas macht ihnen manchmal zu schaffen: Der Winter. «Sehr dull» sei der, sagt Roger – also grau, eintönig. Von November bis März regne und stürme es oft. Vor zwei Jahren entkamen sie dem Wetter für sechs Monate und reisten durch Südostasien. «Das war eine Flucht vor dem Winter, aber auch eine Chance, Simon die Welt zu zeigen.» Sie kehrten erst nach Irland zurück, als Simon begann, seine Freunde zu vermissen. Es passt zu ihrer Art: Sie nehmen, was kommt – und bleiben, solange es sich richtig anfühlt.

Die Begeisterung der Kündigs wirkt offenbar ansteckend: Vor rund zehn Jahren zogen Nicoles Eltern ebenfalls nach Irland. Und inzwischen sind noch weitere Menschen nach Irland ausgewandert, die zuvor mit Kündigs Reiseunternehmen das Land bereist haben.

«Wir würden in die Schweiz zurückkommen, wenn wir im Lotto gewinnen» Roger Kündig

Tipps, die das Paar anderen Auswanderern geben würde: Zu zweit gehen, dann hat man jemanden, mit dem man sich austauschen kann und einen in schweren Zeiten auffangen kann. «Allein wären wir beide wohl heute nicht mehr hier.»

Ihr zweiter Tipp: «Nichts überstürzen, sondern planen, planen, planen.» Und das Land mindestens einmal für längere Zeit besuchen. Gerade bei Irland müsse man wissen, dass es einem auch im Winter gefalle. «Man muss das Land richtig erlebt haben, nicht nur als Tourist», sagt Nicole.

Eine Rückkehr in die Schweiz schliesst die Familie zwar nicht aus – aber sie wäre vor allem eine Frage des Geldes. «Wir würden zurückkommen, wenn wir im Lotto gewinnen», witzelt Roger. Ihr heutiges Leben könnten sie sich in der Schweiz so nicht leisten. Ein Leben, in dem sie sich Freiheiten nehmen können – zum Beispiel spontan an den Strand zu gehen, wenn das Wetter schön ist.

Ganz ohne die Schweiz zumindest ein bisschen zu vermissen, geht es dennoch nicht: Freunde fehlen, ebenso kleine Dinge wie im Wald eine Cervelat zu bräteln, Schweizer Brot, Fondue, Raclette oder Greyerzerkäse, am besten mit «Thomy-Senf».

Wie es weitergeht, ist offen. «Wir werden wahrscheinlich nicht hier in Pension gehen», sagt Roger. Auch die Entscheidung, wo sie alt werden wollen, lassen die Kündigs bewusst offen – und schauen weiterhin von Tag zu Tag, ob Irland noch für sie passt.

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