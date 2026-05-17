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Liebe zwischen Trümmern Wie eine Massenhochzeit den Menschen in Gaza Hoffnung gibt

Christian Thumshirn

17.5.2026

Liebe zwischen Trümmern – Wie eine Massenhochzeit den Menschen in Gaza Hoffnung gibt

Liebe zwischen Trümmern – Wie eine Massenhochzeit den Menschen in Gaza Hoffnung gibt

Zwischen zerstörten Häusern, Flüchtlingszelten und den Spuren des Krieges feiern in Gaza dutzende Paare ihre Hochzeit. Die Massenfeier soll den Menschen für einen Moment Hoffnung, Freude und ein Stück Normalität zurückgeben.

12.05.2026

Zwischen zerstörten Häusern, Flüchtlingszelten und den Spuren des Krieges feiern in Gaza dutzende Paare ihre Hochzeit. Die Massenfeier soll den Menschen für einen Moment Hoffnung, Freude und ein Stück Normalität zurückgeben.

Christian Thumshirn

17.05.2026, 18:18

Gaza City liegt auch im Mai 2026 weiterhin in Trümmern. Viele Familien leben seit Monaten unter schwierigsten Bedingungen. Die humanitäre Lage bleibt dramatisch:

Es fehlt an sauberem Wasser, medizinischer Versorgung und ausreichend Nahrung. Hilfsorganisationen warnen zudem vor Krankheiten und katastrophalen Lebensbedingungen für die Bevölkerung.

Türkische NGO organisiert Hochzeitsfeier

Mitten in dieser Krise haben dutzende Paare an einer Massenhochzeit teilgenommen, die von der türkischen Hilfsorganisation IHH Humanitarian Relief Foundation organisiert und finanziert wurde.

Die NGO ist seit Jahren in Gaza aktiv und unterstützt die Bevölkerung mit humanitärer Hilfe.

Wie die Menschen in Gaza mit einer Massenhochzeit versuchen, zwischen Krieg und Zerstörung Hoffnung und Normalität zu bewahren, zeigt die Video-Doku oben.

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