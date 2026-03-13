Als Zürich zum Labor wurde: So machte die Phänomena Wissenschaft zum Erlebnis
Die Phänomena in Zürich machte 1984 Naturwissenschaft für ein breites Publikum verständlich und setzte damit neue Massstäbe für Wissenschaftsvermittlung in Europa.
12.03.2026
Die Phänomena in Zürich machte 1984 Naturwissenschaft für ein breites Publikum verständlich und setzte damit neue Massstäbe für Wissenschaftsvermittlung in Europa.
So etwas hatte man in Europa bis dahin noch nicht gesehen. Die Phänomena verwandelte das Zürichhorn 1984 in eine wissenschaftliche Spielwiese für Gross und Klein. Sogenannte «Hands-on Science» gab es vorher nur in den USA. Besucher konnten selbst experimentieren und so Naturgesetze spielerisch erfahren.
Mit diesem Konzept erreichte die Phänomena ein Massenpublikum mit Naturwissenschaft und fungiert als Ideengeberin für das Swiss Science Center Technorama in Winterthur.
Rückkehr als Wanderausstellung
2026 erhält die legendäre Schweizer Ausstellung eine Neuauflage. Diesmal wird die Phänomena zur Wanderausstellung. Im Mittelpunkt stehen aktuelle Zukunftsthemen wie künstliche Intelligenz, Robotik, Klima, Energie, Mobilität sowie Physik und Chemie.
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