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Als Zürich zum Labor wurde So machte die Phänomena Wissenschaft zum Erlebnis

Adrian Kammer

13.3.2026

Als Zürich zum Labor wurde: So machte die Phänomena Wissenschaft zum Erlebnis

Als Zürich zum Labor wurde: So machte die Phänomena Wissenschaft zum Erlebnis

Die Phänomena in Zürich machte 1984 Naturwissenschaft für ein breites Publikum verständlich und setzte damit neue Massstäbe für Wissenschaftsvermittlung in Europa.

12.03.2026

Die Phänomena in Zürich machte 1984 Naturwissenschaft für ein breites Publikum verständlich und setzte damit neue Massstäbe für Wissenschaftsvermittlung in Europa.

Adrian Kammer

13.03.2026, 20:28

13.03.2026, 20:32

So etwas hatte man in Europa bis dahin noch nicht gesehen. Die Phänomena verwandelte das Zürichhorn 1984 in eine wissenschaftliche Spielwiese für Gross und Klein. Sogenannte «Hands-on Science» gab es vorher nur in den USA. Besucher konnten selbst experimentieren und so Naturgesetze spielerisch erfahren.

Mit diesem Konzept erreichte die Phänomena ein Massenpublikum mit Naturwissenschaft und fungiert als Ideengeberin für das Swiss Science Center Technorama in Winterthur.

Rückkehr als Wanderausstellung

2026 erhält die legendäre Schweizer Ausstellung eine Neuauflage. Diesmal wird die Phänomena zur Wanderausstellung. Im Mittelpunkt stehen aktuelle Zukunftsthemen wie künstliche Intelligenz, Robotik, Klima, Energie, Mobilität sowie Physik und Chemie.

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